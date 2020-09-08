Tử vi 3 tháng cuối năm 2020: Top con giáp chiến thắng nghịch cảnh, tài vận thăng hoa, gánh tiền tỷ về nhà

Tâm linh - Tử vi 08/09/2020 10:13

Nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn ngút trời, giàu sang chạm đỉnh này gia chủ sẽ có những tháng cuối năm 2020 ngập trong biển tiền, sung sướng như tiên.

Số trời đã định, trong 3 tháng cuối năm Canh Tý 2020 top con giáp may mắn này sẽ có cơ hội phát tài phát lộc, đổi đời chỉ sau một đêm. Thần tài theo chân còn giúp con giáp giàu sang này có năm 2021 thăng hoa ngoạn mục. 

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Không chỉ gánh bạc tỷ về nhà, Con giáp giàu có này còn có năm 2021 đỏ chót như son, chỉ việc rung đùi hưởng lộc khiến ai cũng hờn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trung thực, tử tế và rất quyết đoán trong công việc. Thế nên, dẫu sinh ra trong nghèo khó nhưng Tuất chưa bao giờ đầu hàng số phận. Ngược lại, họ có gan làm giàu, túc trí đa mưu nên càng về hậu vận càng lắm của nhiều tiền, đời thăng hoa rực rỡ.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, từ tháng 10 đến cuối năm Tuất sẽ đạp trúng hũ vàng, công thành danh toại. Không chỉ gánh bạc tỷ về nhà, con giáp giàu có này còn có năm 2021 đỏ chót như son, chỉ việc rung đùi hưởng lộc khiến ai cũng hờn. 

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Cuối năm nằm duỗi mà ăn, thăng hoa viên mãn chính là phúc phần mà Sửu xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Hiền lành, chăm chỉ và dám đối mặt với khó khăn nên người tuổi Sửu sớm gặt hái được những thành quả  đáng nể trong sự nghiệp. Càng tận tâm với công việc, càng dám dấn thân con giáp bản lĩnh này càng ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, muốn nghèo cũng không được.

Những tháng đầu năm Canh Tý 2020 khá chật vật, thế nhưng từ tháng 10 đến cuối năm Sửu sẽ ngập trong biển tiền với mưa tài lộc ập xuống đầu. Cuối năm nằm duỗi mà ăn, thăng hoa viên mãn chính là phúc phần mà Sửu xứng đáng nhận được. 

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Ngọ còn may mắn đến mức có cơ may trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã có bạc tỷ trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh Ngọ là con giáp lạc quan, yêu đời và luôn sống tích cực. Không sợ thất bại, chẳng sợ gian truân và luôn điềm tĩnh trước sóng gió nên chẳng cần ai nâng đỡ con giáp tài năng này vẫn có cuộc sống sung túc an nhàn, tiền chất chật két.

Bước sang tháng 10/2020 Ngọ sẽ bước sang trang mới của đời mình với tiền của chất đống. Thậm chí, Ngọ còn may mắn đến mức có cơ may trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã có bạc tỷ trong tay.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Sách tử vi tuần mới có nói, nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn ngút trời này gia chủ sẽ ăn nên làm ra, giàu sang sung túc khiến ai cũng hờn.

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