Tháng 8 âm lịch: 3 con giáp lành ít dữ nhiều, dễ vướng họa tiểu nhân, liên tục bị quấy phá, hãm hại

Tâm linh - Tử vi 07/09/2020 10:17

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, trong tháng 8 âm lịch những con giáp xui xẻo này phải đề cao cảnh giác nếu không sẽ bị vận đen đeo bám, gặp đại nạn bất ngờ.

Bước chân vào tháng 8 âm lịch 3 con giáp xui xẻo này sẽ liên tục bị tiểu nhân quấy phá, làm gì cũng xôi hỏng bỏng không, khốn khó đến cùng cực. 

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Ngọ cần cẩn trọng trước những quyết định liên quan đến tiền bạc, cũng đừng lời qua tiếng lại với bất cứ đồng nghiệp nào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những tháng đầu năm Canh Tý 2020 của người tuổi Ngọ khá may mắn, làm gì cũng hanh thông thuận lợi. Thế nhưng, từ tháng 8 âm lịch con giáp xui rủi này sẽ liên tục gặp điều không may, bị người mình tin tưởng hãm hại hết lần này đến lần khác.

Thế nên, Ngọ cần cẩn trọng trước những quyết định liên quan đến tiền bạc, cũng đừng lời qua tiếng lại với bất cứ đồng nghiệp nào. Nếu không, Ngọ đừng trách vì sao mình bị kéo vào thị phi, tiền tài tiêu tán, đánh mất tất cả những gì mình đang có. 

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 Trong tháng 8 âm lịch vì bị hung tinh soi chiếu nên tiểu nhân càng có nhiều cơ hội để làm điều mờ ám với con giáp xui xẻo này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn là người sinh ra đã có số phú quý phát tài, đi đến đâu cũng có quý nhân nâng đỡ, bề trên đưa đường chỉ lối. Thế nên, chẳng cần nhọc công con giáp giàu có này cũng có của ăn của để, sự nghiệp hiển vinh.

Tuy nhiên, chính vì quá dễ dàng có được những gì mình mong muốn, được ưu ái quá nhiều nên Thìn vô tình trở thành đối tượng chơi xấu của những kẻ ghen ăn tức ở. Đặc biệt, trong tháng 8 âm lịch vì bị hung tinh soi chiếu nên tiểu nhân càng có nhiều cơ hội để làm điều mờ ám với con giáp xui xẻo này.

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Hợi sẽ có những tháng cuối năm Canh Tý 2020 ngập trong nhung lụa, sung sướng như tiên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vì cạnh tranh không lành mạnh nên những đồng nghiệp xấu tính của Hợi sẵn sàng dùng mưu hèn kế bẩn để hạ bệ con giáp này. Thế nên, để tránh tai bay vạ gió, giữ mình trước thị phi Hợi chớ dại đôi co với những kẻ không hiểu lý lẽ.

Chỉ cần vượt qua tháng 8 âm lịch bình an vô sự thì Hợi sẽ có những tháng cuối năm Canh Tý 2020 ngập trong nhung lụa, sung sướng như tiên.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ (7/9 - 13/9): Tý, Thìn rung đùi hốt bạc; Tỵ, Ngọ liên tục bị tiểu nhân quấy phá

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ (7/9 - 13/9): Tý, Thìn rung đùi hốt bạc; Tỵ, Ngọ liên tục bị tiểu nhân quấy phá

Đừng dại tốn tiền đi xem bói, chỉ cần xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ 7/9 – 13/9 bạn sẽ biết trước vận số của mình để có thể ứng biến kịp thời.

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