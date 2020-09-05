Từ ngày 15/9 đến cuối năm Canh Tý 2020: 3 con giáp đổi vận đổi đời, tiền ùa vào túi, cuối năm phát tài cực to

Tâm linh - Tử vi 05/09/2020 12:17

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, từ giữa tháng 9 đến cuối năm những con giáp may mắn này sẽ ăn nên làm ra, tiền chất như núi, muốn khổ cũng không được.

Song hỷ lâm môn, tình tiên viên mãn, cứ vơi lại đầy chính là phúc phần trời cho top con giáp may mắn nhất những tháng cuối năm Canh Tý 2020 này. 

con giap may man 1
Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, tiền chất như núi chính là phúc phần mà Sửu xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu là người hiền lành, thiện lương và không sợ khổ cực. Đây là lý do vì sao dù nằm gai nếm mật, thất bại lắm phen nhưng Sửu vẫn sung túc an nhàn, có của ăn của để, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió ngay từ thuở độc thân.

Số trời đã định, những tháng đầu năm Canh Tý 2020 khá chật vật nhưng từ nửa cuối tháng 9 đến cuối năm con giáp giàu sang này sẽ ăn nên làm ra. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, tiền chất như núi chính là phúc phần mà Sửu xứng đáng nhận được. 

con giap may man 2
Ai khổ mặc ai, Ngọ vẫn tha hồ hốt bạc vào nhà, thức trắng đêm để đếm cũng không xuể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Lạc quan, yêu đời và không ngừng nỗ lực vươn lên nên người tuổi Ngọ dù là đàn ông hay phụ nữ đều gặt hái được những thành tựu đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. Tiền chất như núi, cứ vơi lại đầy, muốn khổ cũng chẳng được chính là lá số tử vi trời đã an bài cho Ngọ.

Đặc biệt, từ ngày 15/9 trở đi con giáp giàu có này sẽ đắc tài đắc lộc, sự nghiệp thăng tiến nhanh như diều gặp gió. Ai khổ mặc ai, Ngọ vẫn tha hồ hốt bạc vào nhà, thức trắng đêm để đếm cũng không xuể. 

con giap may man 3
Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, từ nửa cuối tháng 9 con giáp may mắn này sẽ được thần tài rót lộc vào nhà, đời viên mãn như ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thông minh, khôn ngoan và có gan làm giàu nên người tuổi Tý kiếm tiền dễ như trở bàn tay, của nả chất đống trước ngưỡng 30. Càng chí thú làm ăn, càng dám dấn thân con giáp giàu sang này càng đổi đời đổi vận, muốn khổ cũng không được.

Xem tử vi những tháng cuối năm Canh Tý 2020 cho thấy, Tý sẽ hốt rổ vàng thúng bạc, trở thành đại gia chỉ sau một đêm. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, từ nửa cuối tháng 9 con giáp may mắn này sẽ được thần tài rót lộc vào nhà, đời viên mãn như ý.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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