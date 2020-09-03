Hờn đỏ mắt với 3 con giáp vận may tới tấp, mưa tài lộc ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 03/09/2020 15:15

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, trong 15 ngày tới những con giáp may mắn này sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, chỉ việc rung đùi hốt bạc, an nhàn hưởng lộc.

Số trời đã định, nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn này bạn sẽ có bạc tiền đầy túi, cứ vơi lại đầy, đếm mãi cũng không xuể trong 15 ngày tới. 

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Trong nửa cuối tháng 7 âm lịch nhờ được cát tinh soi chiếu, quý nhân đưa đường chỉ lối nên con giáp giàu có này sẽ phát tài cực to - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân nổi tiếng thông minh, nhanh nhẹn và cực sáng tạo trong công việc. Đây là lý do vì sao dù lớn lên trong khổ cực thì Thân vẫn sở hữu cuộc sống sung túc an nhàn, tiền tài viên mãn. Càng chí thú làm ăn, nhìn xa trông rộng Thân càng lắm của nhiều tiền, giàu sang vô đối.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, trong nửa cuối tháng 7 âm lịch nhờ được cát tinh soi chiếu, quý nhân đưa đường chỉ lối nên con giáp giàu có này sẽ phát tài cực to, đổi đời chỉ sau 1 đêm. 

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Càng về cuối năm càng ăn nên làm ra, kiếm được bộn tiền chính là tương lai Dần nắm chắc trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần là người cực tinh tế, khôn ngoan và có bản lĩnh. Dù nằm gai nếm mật, khổ cực trăm bề nhưng họ vẫn chiến thắng nghịch cảnh để làm chủ đời mình. Khổ tận cam lai, sau những gian truân thì Dần sẽ được hái trái ngọt đời mình với mưa tài lộc ập xuống đầu.

Trong 15 ngày tới Dần sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình với cơ hội thăng chức tăng lương, số dư trong tài khoản ngân hàng được cộng thêm liên tục. Càng về cuối năm càng ăn nên làm ra, kiếm được bộn tiền chính là tương lai Dần nắm chắc trong tay. 

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Nằm chơi hốt bạc, tiền ùa vào két chính là phúc phần trời đã an bài cho con giáp giàu sang phú quý này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Dĩ hòa vi quý, sống thiện lương, biết điều nên Mão đi đến đâu đều được quý mến, thương yêu. Thế nên, dù gặp phải kiếp nạn nào Mão cũng dễ dàng vượt qua, chiến thắng số phận. Chỉ cần chí thú làm ăn, chớp lấy thời cơ Mão ắt có bạc tỷ trong tay, ung dung hưởng thụ.

Nửa đầu tháng 7 âm lịch liên tục bị tiểu nhân quấy phá, hãm hại hết lần này đến lần khác nhưng trong nửa cuối tháng vận số của Mão sẽ đỏ chót như son. Nằm chơi hốt bạc, tiền ùa vào két chính là phúc phần trời đã an bài cho con giáp giàu sang phú quý này.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Vẫn có câu: "Phúc đức tại mẫu'', những bà mẹ thuộc con giáp dưới đây sẽ mang lại phúc phần cho con cái của họ, cuộc đời những đứa con sẽ hặt hái may mắn, giàu sang.

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