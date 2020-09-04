Thời tới không cản nổi, 3 con giáp uống no lộc trời, giàu sang thịnh vượng, cuối năm nằm trên đống vàng

Tâm linh - Tử vi 04/09/2020 16:07

Nhờ được cát tinh soi chiếu, trời Phật đưa đường chỉ lối nên những con giáp may mắn này sẽ có cơ hội đổi đời, một bước thành đại gia bạc tỷ.

Tiền ập xuống đầu, vàng rải khắp sân, phú quý sang giàu tìm đến tận cửa chính là phúc phần mà 3 con giáp may mắn nhất những tháng cuối năm Canh Tý 2020 này nhận được.

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Càng về cuối năm càng ăn nên làm ra, quơ tay hốt bạc chính là phúc phần mà con giáp giàu sang này xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu là người chăm chỉ, siêng năng và biết cách chớp lấy thời cơ để đổi đời. Thế nên, càng chí thú làm ăn, càng nỗ lực không ngừng con giáp tài năng này càng phất lên nhanh như diều gặp gió, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, sau những tháng đầu năm khốn khó cơ cực bước vào tháng 9 đời Sửu sẽ đỏ chót như son. Càng về cuối năm càng ăn nên làm ra, quơ tay hốt bạc chính là phúc phần mà con giáp giàu sang này xứng đáng nhận được. 

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Sau 8 tháng trầy trật thì từ tháng 9/2020 Ngọ sẽ được thần tài chiếu cố, nhanh chóng lấy lại những gì đã mất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thông minh, có óc sáng tạo và không sợ khổ cực nên người tuổi Ngọ được cấp trên hết lòng nâng đỡ, đồng nghiệp yêu thương. Nhờ thế, Ngọ làm gì cũng hanh thông thuận lợi, kiếm được bộn tiền. Dù bị tiểu nhân quấy phá, kẻ xấu hãm hại Ngọ vẫn bình an vô sự, thăng tiến ầm ầm.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau 8 tháng trầy trật thì từ tháng 9/2020 Ngọ sẽ được thần tài chiếu cố, nhanh chóng lấy lại những gì đã mất. 

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Càng về cuối năm càng kiếm được bộn tiền, tha hồ gánh bạc tỷ về nhà khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần dù là đàn ông hay phụ nữ đều khôn ngoan, bản lĩnh và có gan làm giàu. Hơn cả, nhờ có quý nhân vây quanh, thần tài đưa đường chỉ lối nên con giáp giàu sang này sẽ công thành danh toại, muốn khổ cũng không được.

Nửa cuối tháng 7 âm lịch, ai khổ mặc ai con giáp may mắn này vẫn vạn sự hanh thông, làm gì cũng suôn sẻ. Càng về cuối năm Dần càng kiếm được bộn tiền, tha hồ gánh bạc tỷ về nhà khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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