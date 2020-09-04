Hờn đỏ mắt với 3 con giáp gặp thời đổi vận, tài lộc phơi phới, may mắn chạm đỉnh trong 49 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 04/09/2020 10:31

Số trời đã định, trong 49 ngày tới những con giáp may mắn này sẽ phất lên đổi đời, tiền nhiều vô kể, gánh về mỏi lưng cũng không hết.

Song hỷ lâm môn, tiền ùa vào nhà, đời sang trang mới chính là phúc phần trời đã an bài cho top con giáp may mắn ngút trời này. 

con giap may man 1
Song hỷ lâm môn, tình tiền viên mãn, muốn khổ cũng không được chính là phúc phần Mão xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh Mão là con giáp hiền lành, thiện lương và dám dấn thân. Dù điềm đạm, ít nói là thế nhưng trong công việc Mão lại quyết đoán, bản lĩnh hơn người. Thế nên, càng về hậu vận con giáp giàu có này càng lắm của nhiều tiền, đời thăng hoa rực rỡ.

Trong 49 ngày tới, nhờ có quý nhân nâng đỡ, bề trên đưa đường chỉ lối Mão sẽ bước sang trang mới của đời mình. Song hỷ lâm môn, tình tiền viên mãn, muốn khổ cũng không được chính là phúc phần Mão xứng đáng nhận được. 

con giap may man 2
Nhờ có thần tài rót lộc vào nhà, bề trên chiếu cố con giáp may mắn này sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân nổi tiếng thông minh, bản lĩnh và có gan làm giàu. Thế nên, dù nằm gai nếm mật, khốn khó cơ cực Thân vẫn vươn lên làm giàu, tự làm đại gia của chính mình. Từ tháng 9 đến cuối năm Canh Tý 2020 con giáp giàu sang này sẽ quơ tay là có tiền, cứ thế mà giàu sụ.

Đặc biệt, nhờ có thần tài rót lộc vào nhà, bề trên chiếu cố con giáp may mắn này sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật. Tình duyên của Thân cũng đỏ chót như son, ấm êm viên mãn khiến ai cũng hờn. 

con giap may man 3
Cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa trong 49 ngày tới sẽ giúp Sửu có bước chuyển mình bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Siêng năng, chăm chỉ là chẳng ganh đua hay hơn thua với ai nên người tuổi Sửu đi đâu cũng được quý mến, thương yêu. Chỉ cần chí thú làm ăn, tập trung phát triển sự nghiệp Sửu ắt nằm trên đống vàng, đếm tiền sái tay cũng không xuể.

Cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa trong 49 ngày tới sẽ giúp Sửu có bước chuyển mình bất ngờ. Nhận được số tiền cực lớn từ “trên trời rơi xuống”, lương thưởng tăng chóng mặt nên Sửu sẽ phú quý sang giàu, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn ví.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp vận may tới tấp, mưa tài lộc ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp vận may tới tấp, mưa tài lộc ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, trong 15 ngày tới những con giáp may mắn này sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, chỉ việc rung đùi hốt bạc, an nhàn hưởng lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp năm Canh Tý con giáp giàu có con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng