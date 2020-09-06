Tử vi tuần mới 12 con giáp từ (7/9 - 13/9): Tý, Thìn rung đùi hốt bạc; Tỵ, Ngọ liên tục bị tiểu nhân quấy phá

Tâm linh - Tử vi 06/09/2020 11:20

Đừng dại tốn tiền đi xem bói, chỉ cần xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ 7/9 – 13/9 bạn sẽ biết trước vận số của mình để có thể ứng biến kịp thời.

Dự báo tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 7/9 - 13/9/2020 chỉ rõ về vận trình tài lộc, sức khỏe, tình cảm... chính xác nhất. 

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Càng về cuối tuần con giáp giàu sang này càng ăn nên làm ra, kiếm được bộn tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý                            

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, trong 7 ngày tới người tuổi Tý sẽ liên tục gặt hái những thành quả đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. Cơ hội phát tài tìm đến tận cửa nên thu nhập của con giáp may mắn này cũng tăng đột biến.

Càng về cuối tuần con giáp giàu sang này càng ăn nên làm ra, kiếm được bộn tiền khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ.

Tuổi Sửu

Sách tử vi tuần mới nói rõ, Sửu sẽ có khoản tiền kha khá, công việc thuận buồm xuôi gió, lộc lá thăng hoa. Nếu đang muốn thử sức ở lĩnh vực mới thì đây chính là cơ hội nghìn năm có một để Sửu đổi đời.

Chỉ cần vững tin vào chính mình Sửu ắt nằm ngửa mà ăn, rung đùi hốt bạc, cứ thế mà giàu ú ụ.

Tuổi Dần

Bị vận đen đeo bám, xui xẻo ập xuống đầu nên Dần sẽ có tuần mới khá chật vật. Chẳng những gặp khó khăn trong công việc, con giáp đen đủi này còn gặp khúc mắc trong chuyện tình cảm.

Nếu không giữ bình tĩnh, nóng giận nhất thời thì Dần sẽ phải trả giá đắt cho sai lầm của mình. 

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Mão hãy tự nhắc nhở bản thân cẩn trọng trong mọi điều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Đầu tuần may mắn phát tài, giữa tuần hung tinh vây hãm, cuối tuần khốn khó gian truân chính là lá số tử vi tuần mới của người tuổi Mão.

Muốn hóa nguy thành an, chiến thắng nghịch cảnh Mão hãy tự nhắc nhở bản thân cẩn trọng trong mọi điều.

Tuổi Thìn

Cơ hội làm giàu tìm đến tận cửa nên trong 7 ngày tới con giáp may mắn này sẽ có thu nhập tăng đột biến, chỉ việc nằm chơi hốt bạc.

Sao đào hoa chiếu mệnh còn giúp Thìn ngập trong hạnh phúc ái tình, được người yêu nuông chiều hết mực.

Tuổi Tỵ

Bị người mình tin tưởng “đâm sau lung” nên người tuổi Tỵ sẽ chới với đến mức chẳng còn đồng nào trong túi, bị lừa gạt đến đồng cuối cùng.

Thế nên, để tránh tai ương ập xuống đầu Tỵ hãy nâng cao tinh thần cảnh giác, đừng tự đưa mình vào bẫy của phường tiểu nhân kẻo mất cả chì lẫn chài. 

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Trong mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp Ngọ càng phải cẩn trọng để tránh những mâu thuẫn không đáng có - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ sẽ có tuần mới với quá nhiều biến động, tài vận trồi lên sụt xuống liên tục. Vậy nên, nếu đang có ý định đầu tư kinh doanh thì Ngọ đừng dại vung tiền trong thời điểm này.

Đặc biệt, trong mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp Ngọ càng phải cẩn trọng để tránh những mâu thuẫn không đáng có.

Tuổi Mùi

Nhờ có quý nhân nâng đỡ nên dù khốn khó gian truân đến mấy Mùi vẫn có thể dễ dàng vượt qua, bình an vô sự.

Càng về cuối tuần vận tài lộc càng đỏ chót như son nên Mùi sẽ đếm tiền sái tay, muốn nghèo cũng khó.

Tuổi Thân

Cơ hội làm ăn tự tìm đến tận cửa nên Thân sẽ quơ tay là có tiền, càng có gan làm giàu càng sung túc đủ đầy trong 7 ngày tới.

Nhờ thần tài đeo bám nên không chỉ tuần tới mà cả tháng 9/2020 của Thân sẽ đỏ rực như son. 

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Dậu cũng đừng nản lòng bởi tương lai tươi sáng đang chờ bạn phía trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Cát khí đang tăng, tình tiền viên mãn, lắm của nhiều tiền chính là phúc phần mà con giáp may mắn này xứng đáng nhận được trong 7 ngày tới.

Vậy nên, dù hiện tại có mệt mỏi chán chường đến mấy Dậu cũng đừng nản lòng bởi tương lai tươi sáng đang chờ bạn phía trước.

Tuổi Tuất

Đầu tuần bị sao Thiên Qua đeo bám nên Tuất lành ít dữ nhiều, liên tục bị kẻ xấu hạ bệ, nói xấu sau lưng làm ảnh hưởng đến uy tín trong công việc.

May mắn thay, từ giữa tuần trở đi Sao Chính Tài và Thiên Tài chiếu mệnh nên Tuất đạp trúng hũ vàng, thăng hoa ngoạn mục.

Tuổi Hợi

Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, Hợi sẽ làm ăn suôn sẻ, kiếm tiền cực đỉnh. Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì con giáp bản lĩnh này cũng có tiền chất chật nhà.

Chuyện tình cảm của Hợi cũng ấm êm hạnh phúc, ngập trong mật ngọt.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm  nghiệm cho quý độc giả.

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