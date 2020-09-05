Tháng 9 khổ tận cam lai, tháng 10 hoan hỷ phát tài, 3 con giáp phúc lộc tràn trề, từ giờ đến Tết nằm trên đống vàng

Tâm linh - Tử vi 05/09/2020 14:38

Nhờ được thần tài chấm số đỏ, quý nhân đưa đường chỉ lối nên 3 con giáp may mắn này sẽ có những tháng cuối năm phúc lộc tràn trề, đổi đời ngoạn mục.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, từ tháng 9 đến cuối năm Canh Tý 2020 những con giáp may mắn này sẽ đắc tài đắc lộc, kiếm được bộn tiền chỉ trong chớp mắt. 

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Hỷ sự ập vào nhà, phú quý theo chân, thần tài dúi tiền vào tay nên con giáp giàu có này sẽ lội ngược dòng ngoạn mục - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi dù là đàn ông hay phụ nữ đều hiền lành, có chí tiến thủ và không ngừng tìm kiếm cơ hội đổi đời. Thế nên, dẫu gặp phải bao nhiêu sóng gió thì Mùi vẫn vững vàng tiến về phía trước, chiến thắng nghịch cảnh.

Tử vi 12 con giáp trong năm Canh Tý 2020 có nói, từ tháng 9 trở đi con giáp may mắn này sẽ gặp được nhiều điều bất ngờ. Hỷ sự ập vào nhà, phú quý theo chân, thần tài dúi tiền vào tay nên con giáp giàu có này sẽ lội ngược dòng ngoạn mục, thành công vang dội, ngủ một đêm thức dậy đã có bạc tỷ trong tay. 

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Chẳng những nhà cao cửa rộng chờ sẵn, Sửu còn có vận tình duyên ấm êm viên mãn, hạnh phúc ngập tràn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp chăm chỉ, thiện lương và sống biết điều. Thế nên ngay từ những ngày đầu lập nghiệp con giáp may mắn này đã được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp hết lòng nâng đỡ. Càng về hậu vận Sửu càng đắc tài đắc lộc, sự nghiệp hiển vinh.

Từ ngày đầu tiên của tháng 9 đến cuối năm, nhờ trời cao soi chiếu, quý nhân đưa đường chỉ lối nên Sửu sẽ có bước tiến ngoạn mục. Chẳng những nhà cao cửa rộng chờ sẵn, Sửu còn có vận tình duyên ấm êm viên mãn, hạnh phúc ngập tràn. 

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Cuối năm nay, Thân không thành rồng cũng thành phượng, sự nghiệp ổn định, tiền bạc rủng rỉnh, trong 3 năm tới không lo cơm áo gạo tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Ai cũng phải kiêng nể sự nhanh nhẹn, tinh tế và khôn ngoan của Thân trong công việc, cuộc sống. Họ có gan làm giàu, dám nghĩ lớn, nhìn xa trông rộng nên kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Sau khi kết hôn, con giáp này sẽ càng đắc tài đắc lộc, sung túc an nhàn.

Từ đây Thân sẽ có bước tiến mới trong sự nghiệp, nếu không thăng chức ắt cũng tăng lương, số dư trong tài khoản ngân hàng được cộng dồn liên tục. Cuối năm nay, Thân không thành rồng cũng thành phượng, sự nghiệp ổn định, tiền bạc rủng rỉnh, trong 3 năm tới không lo cơm áo gạo tiền.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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