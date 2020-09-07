Tử vi 7 ngày tới: 3 con giáp đầu tuần phát tài, giữa tuần sung túc, cuối tuần nằm duỗi mà ăn

Tâm linh - Tử vi 07/09/2020 12:51

Sách tử vi tuần mới có nói, nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn ngút trời này gia chủ sẽ ăn nên làm ra, giàu sang sung túc khiến ai cũng hờn.

Nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn nhất tử vi tuần mới từ (7/9 - 13/9) gia chủ sẽ chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong, sung sướng như tiên. 

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Chẳng những gặp thời đổi vận, Mùi còn có cơ hội hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, cứ thế mà giàu sụ khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi dù là đàn ông hay phụ nữ đều thông minh, kiên định và có gan làm giàu. Họ không sợ thất bại, nỗ lực vươn lên để chiến thắng nghịch cảnh nên càng chí thú làm ăn càng gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

Sách tử vi tuần mới 12 con giáp có nói, Mùi chính là con giáp may mắn nhất trong 7 ngày tới. Chẳng những gặp thời đổi vận, Mùi còn có cơ hội hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, cứ thế mà giàu sụ khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ. 

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Càng về cuối tuần càng có tiền chất chật nhà, cứ vơi lại đầy, túi lúc nào cũng rủng rỉnh chính là phúc phần Tuất xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thẳng thắn, thật thà và chăm chỉ làm việc nên Tuất sớm gặt hái những thành quả đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. Không cậy nhờ mẹ cha, không được ai nâng đỡ nhưng con giáp giàu có này vẫn dư sức tự làm đại gia của chính mình.

Trong 7 ngày tới, cát tinh chiếu mệnh sẽ giúp con giáp giàu sang này ăn nên làm ra, thăng hoa ngoạn mục. Càng về cuối tuần càng có tiền chất chật nhà, cứ vơi lại đầy, túi lúc nào cũng rủng rỉnh chính là phúc phần Tuất xứng đáng nhận được. 

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Không chỉ 7 ngày tới mà từ đây đến cuối tháng 9 năm Canh Tý 2020 Mão sẽ ngập trong nhung lụa, muốn khổ cũng chẳng được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh Mão là người sống tình cảm, dĩ hòa vi quý và biết cách đối nhân xử thế. Vậy nên, Mão đi đến đâu cũng được nâng đỡ, thương yêu hết mực. Nhờ được cấp trên cất nhắc nên trong 7 ngày tới Mão sẽ ôm bạc tỷ vào nhà, thu nhập tăng theo cấp số nhân.

Khổ tận cam lai, sau những thăng trầm thì Mão sẽ đỏ vận đổi đời, sung sướng như tiên. Không chỉ 7 ngày tới mà từ đây đến cuối tháng 9 năm Canh Tý 2020 Mão sẽ ngập trong nhung lụa, muốn khổ cũng chẳng được.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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