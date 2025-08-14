Đúng hôm nay, thứ Năm 14/8/2025, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tuổi Dần

Vận khí của con giáp may mắn này sung túc hơn bao giờ hết, tiền bạc dần dồi dào hơn và cuộc sống cũng "dễ thở" hơn nhiều. Được phúc lành soi đường dẫn lối, thu nhập của bạn không ngừng tăng lên. Bên cạnh đó, những dự án đầu tư, kinh doanh riêng của bạn cũng khởi sắc, thu về được lợi nhuận. 

Với các cặp đôi, chuyện tình cảm đôi khi còn xảy ra khúc mắc, cần đặc biệt chú ý trong thời gian tới. Nếu đôi bên có điều gì không bằng lòng nhau thì nên bình tĩnh trao đổi, không nên khiến cả hai người đều mất vui, nên nhớ "một điều nhịn là chín điều lành". Nếu còn độc thân, bạn có thể tranh thủ những ngày Tết để gặp gỡ bạn bè của mình, tạo dựng thêm các mối quan hệ mới. 

Đúng hôm nay, thứ Năm 14/8/2025, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 1
Tuổi Mùi

Những người cầm tinh con giáp này có vận khí may mắn nên gặp được quý nhân tương trợ giúp đỡ, mọi sự đều thay đổi theo chiều hướng tích cực, cuộc sống khá sung túc, dư giả. Bạn làm kinh doanh sẽ gặp điềm lành, công việc buôn bán thuận buồm xuôi gió.

Bạn có thể gây ấn tượng với người khác ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên. Người độc thân có cơ hội tìm được người phù hợp với mình. Thời gian tới, bạn nên cởi mở hơn trong việc giao tiếp, không nên tiếp tục sống trong thế giới của riêng mình. Do đó, bạn hãy thử mở lòng ra để đón nhận sự quan tâm và chăm sóc của người khác.

Đúng hôm nay, thứ Năm 14/8/2025, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 2
Tuổi Ngọ

Con giáp này sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu. Từ giai đoạn này đến cuối năm, bạn làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Đối với những người đầu tư kinh doanh, thì đây là lúc cần mạnh dạn phát huy mọi thế mạnh để có thể xây dựng cuộc sống viên mãn đủ đầy. 

Chuyện tình cảm của bạn cũng sẽ luôn ngập tràn hạnh phúc và chìm đắm trong tình yêu đầy màu hồng. Người độc thân khiến người khác phải say đắm, mê mệt vì nụ cười của mình. Đối với những người đã có đôi có cặp, cả hai đều biết cách nhường nhịn lẫn nhau để gìn giữ hạnh phúc.

Đúng hôm nay, thứ Năm 14/8/2025, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 3
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

