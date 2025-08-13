Đúng ngày mai, thứ Năm 14/8/2025, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tâm linh - Tử vi 13/08/2025 06:45

3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ.

Tuổi Ngọ

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi. Bản mệnh có cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh nếu nhanh nhạy chớp nhoáng thời cơ. Tuy nhiên, sự chủ quan có thể khiến con giáp này đánh mất đi mọi công sức và nỗ lực trước đó. Công việc suôn sẻ đem lại cho con giáp này khoản lợi nhuận không nhỏ.

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của con giáp may mắn này ngọt ngào lãng mạn. Tình cảm lứa đôi đang có khoảng thời gian yêu nhau bình yên khi cả hai cùng có sự tin tưởng và nhường nhịn lẫn nhau. Sự chân thành và tử tế giúp những người độc thân dễ được lòng mọi người xung quanh. Tuy nhiên, bạn dường như chưa sẵn sàng cho việc lập gia đình thì phải.

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/8/2025, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ trở nên thuận lợi và viên mãn hơn rất nhiều. Các kế hoạch có tiến triển khá tốt khi mà con giáp này thể hiện được năng lực cũng như bản lĩnh của mình. Nhờ sự nhạy bén mà người tuổi này có thể bắt kịp những cơ hội kiếm tiền tốt đẹp trước mắt. Tuy nhiên, bản mệnh cũng nên có kế hoạch sắp xếp mọi thứ một cách khoa học hơn để tiết kiệm thời gian, công sức cho mình.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên vui vẻ hạnh phúc. Đào hoa vượng giúp người tuổi Dần giữ được sự hòa thuận, êm ấm với các thành viên trong nhà. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn nên tìm cách hâm nóng tình cảm với nửa kia bằng cách này hay cách khác.

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/8/2025, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vận trình tài lộc của người tuổi Hợi sẽ rủng rỉnh, dồi dào. Doanh thu khá dành cho những người làm ăn kinh doanh nhờ khả năng quan sát và nắm bắt thời cơ tốt, từ đó có được nguồn thu nhập đáng mơ ước. Người tuổi này công danh thành toại mà không cần phải tiêu tốn quá nhiều thời gian và công sức nhờ được Cát tinh nâng đỡ. 

Hơn nữa, chuyện tình cảm vượng sắc. Mão Dần tương hội cho biết, bạn đang yêu sẽ nhận được những tin tốt đẹp liên quan tới chuyện tình duyên. Với người độc thân, bạn sẽ nhận được lời tỏ tình bất ngờ từ người mà bạn thầm thương trộm nhớ bấy lâu. 

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/8/2025, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 13/8/2025, vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 13/8/2025, vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

3 con giáp trúng số độc đắc, vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Bàng hoàng 2 bé trai leo ra ngoài ban công tầng 13, 'đánh đu' nguy hiểm

Bàng hoàng 2 bé trai leo ra ngoài ban công tầng 13, 'đánh đu' nguy hiểm

Thế giới 1 giờ 4 phút trước
Công an vào cuộc vụ thầy giáo đến tận nhà tát liên tiếp vào mặt học sinh

Công an vào cuộc vụ thầy giáo đến tận nhà tát liên tiếp vào mặt học sinh

Đời sống 1 giờ 9 phút trước
Mèo trong nhà bỗng dưng biến mất, chủ nhà đi tìm thì phát hiện cảnh tượng nổi da gà trong đêm

Mèo trong nhà bỗng dưng biến mất, chủ nhà đi tìm thì phát hiện cảnh tượng nổi da gà trong đêm

Video 1 giờ 17 phút trước
Cách Phạm Băng Băng duy trì cuộc sống sanh chảnh mà không cần đóng phim

Cách Phạm Băng Băng duy trì cuộc sống sanh chảnh mà không cần đóng phim

Sao quốc tế 1 giờ 25 phút trước
Cân bằng công việc và gia đình: Thử thách của người trẻ thời hiện đại

Cân bằng công việc và gia đình: Thử thách của người trẻ thời hiện đại

Xã hội 1 giờ 25 phút trước
Lời cầu cứu của cha ruột bé gái 14 tuổi bị mẹ đưa đi bán dâm ở TP.HCM: 'Tôi bất lực lắm rồi, không biết bấu víu vào đâu nữa"

Lời cầu cứu của cha ruột bé gái 14 tuổi bị mẹ đưa đi bán dâm ở TP.HCM: 'Tôi bất lực lắm rồi, không biết bấu víu vào đâu nữa"

Đời sống 1 giờ 31 phút trước
Anh trai dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu em gái: 'Tôi buồn vì đã làm ảnh hưởng đến mẹ'

Anh trai dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu em gái: 'Tôi buồn vì đã làm ảnh hưởng đến mẹ'

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
Câu được con cá nặng 32,6kg, nam cần thủ và đồng đội nhận phần thưởng trị giá 102 tỷ đồng

Câu được con cá nặng 32,6kg, nam cần thủ và đồng đội nhận phần thưởng trị giá 102 tỷ đồng

Video 1 giờ 47 phút trước
Con dâu phát hiện mẹ chồng tử vong trong phòng ngủ: Nạn nhân buộc 1 sợi dây trên cổ

Con dâu phát hiện mẹ chồng tử vong trong phòng ngủ: Nạn nhân buộc 1 sợi dây trên cổ

Đời sống 2 giờ 8 phút trước
Xe buýt phanh gấp, người phụ nữ vừa lên xe bị mất thăng bằng và ngã ra khỏi xe rơi xuống đường tử vong tại chỗ

Xe buýt phanh gấp, người phụ nữ vừa lên xe bị mất thăng bằng và ngã ra khỏi xe rơi xuống đường tử vong tại chỗ

Video 2 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sở Văn hóa vào cuộc vụ clip đôi nam nữ có hành động nhạy cảm trên xe Mercedes ở Ninh Bình

Sở Văn hóa vào cuộc vụ clip đôi nam nữ có hành động nhạy cảm trên xe Mercedes ở Ninh Bình

Thông tin MỚI vụ người đàn ông dùng ghế nhựa đánh em gái giữa phòng trọ ở Quảng Ngãi

Thông tin MỚI vụ người đàn ông dùng ghế nhựa đánh em gái giữa phòng trọ ở Quảng Ngãi

Lời trần tình của người anh trai dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu em gái: 'Đánh nó tôi xót lắm nhưng tôi quá bức xúc'

Lời trần tình của người anh trai dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu em gái: 'Đánh nó tôi xót lắm nhưng tôi quá bức xúc'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chính thức bước qua ngày 20/6 âm lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, đếm tiền mệt nghỉ, cuộc đời sang trang, hạnh phúc ngập tràn

Chính thức bước qua ngày 20/6 âm lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, đếm tiền mệt nghỉ, cuộc đời sang trang, hạnh phúc ngập tràn

3 con giáp sự nghiệp như 'nước đẩy thuyền lên', dễ dàng kiếm tiền như cỗ máy, thong dong hưởng tài lộc ùa về nhà sau ngày 13/8/2025

3 con giáp sự nghiệp như 'nước đẩy thuyền lên', dễ dàng kiếm tiền như cỗ máy, thong dong hưởng tài lộc ùa về nhà sau ngày 13/8/2025

Trong 3 tháng tiếp theo (tháng 7, 8, 9 âm lịch), mọi bề suôn sẻ, 3 con giáp gánh tiền về nhà, hút hết vận may, tiêu hoài không hết, cuộc đời hanh thông

Trong 3 tháng tiếp theo (tháng 7, 8, 9 âm lịch), mọi bề suôn sẻ, 3 con giáp gánh tiền về nhà, hút hết vận may, tiêu hoài không hết, cuộc đời hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/8/2025, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng, hỷ sự tưng bừng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/8/2025, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng, hỷ sự tưng bừng

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 13/8/2025, vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 13/8/2025, vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/8/2025, 3 con giáp số Trời đã định sẵn, đổi đời dễ dàng, vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', kiếm tiền dễ dàng không phải nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/8/2025, 3 con giáp số Trời đã định sẵn, đổi đời dễ dàng, vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', kiếm tiền dễ dàng không phải nghĩ