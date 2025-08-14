Bánh mì, món ăn sáng phổ biến của người Việt nhưng lại 'đại kỵ' với 4 nhóm người này

Những người không nên ăn bánh mì

Bánh mì là món ăn phổ biến trên thế giới và dễ kết hợp với nhiều thực phẩm khác nhau. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đã cho thấy ăn bánh mì thường xuyên có thể gây ra một số bệnh tật, vấn đề sức khỏe nguy hiểm. Tuy nhiên không nên ăn bánh mỳ thường xuyên bởi nó gây nên một số tác động không tốt đến sức khỏe người dùng.

Bánh mì có hàm lượng muối lớn lớn cộng với dinh dưỡng thấp, lượng tinh bột cao có thể làm tăng đường huyết. Do đó, người bị bệnh tiểu đường tuýp 2 ăn nhiều bánh mì có khả năng làm tình trạng bệnh càng nặng hơn.

Người bị bệnh tim mạch, huyết áp

Bánh mì chứa hàm lượng tinh bột cao và có cả cholesterol xấu, có thể làm tăng nguy cơ bị cao huyết áp và các bệnh khác liên quan đến tim mạch. Người bị bệnh cao huyết áp, bệnh tim mạch tốt nhất nên hạn chế ăn bánh mì.

Người bị táo bón

Bánh mì có chứa chất xơ và các chất dinh dưỡng khác nhưng hàm lượng không nhiều. Ăn nhiều bánh mì có thể tạo ra gánh nặng cho hệ tiêu hóa. Người có hệ tiêu hóa không tốt, hay bị táo bón nên hạn chế ăn bánh mì.

Ảnh minh họa: Internet

Người bị bệnh thận

Trên thực tế, hầu hết các loại bánh mì, đặc biệt là các loại đóng gói từ siêu thị, chứa rất nhiều muối. Nhất là các loại bánh mì dưới dạng hamburger, pizza hay sandwich có nghĩa là bạn đang nạp một lượng muối vượt mức vào cơ thể bạn.

Cách ăn bánh mì tốt cho sức khỏe

Để quá trình sử dụng bánh mì không gây hại cho sức khoẻ, tốt hơn hết bạn nên có cách sử dụng bánh mì đúng:

Ảnh minh họa: Internet

Không nên ăn bánh mì quá thường xuyên, nên ăn cách bữa.

Kết hợp với nhiều thực phẩm khác khi ăn bánh mì để bổ sung dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể.

Chỉ nên dùng bánh mì vào bữa sáng, bữa ăn nhẹ, không ăn bánh mì thay cơm cơm.

Gluten trong bánh mì nếu tích tụ quá nhiều trong cơ thể sẽ khiến bạn bị nghiện bánh mì.

Nên chọn những mẻ bánh mì mới làm, mới ra lò.