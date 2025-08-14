Bánh mì, món ăn sáng phổ biến của người Việt nhưng lại 'đại kỵ' với 4 nhóm người này

Sống khỏe 14/08/2025 05:00

Bánh mì là thực phẩm được nhiều người yêu thích vì tiện lợi và ngon miệng, nhưng không phải ai cũng có thể ăn được, dưới đây là những người không nên ăn bánh mì.

Bánh mì là món ăn phổ biến trên thế giới và dễ kết hợp với nhiều thực phẩm khác nhau. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đã cho thấy ăn bánh mì thường xuyên có thể gây ra một số bệnh tật, vấn đề sức khỏe nguy hiểm. Tuy nhiên không nên ăn bánh mỳ thường xuyên bởi nó gây nên một số tác động không tốt đến sức khỏe người dùng.

Bánh mì, món ăn sáng phổ biến của người Việt nhưng lại 'đại kỵ' với 4 nhóm người này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những người không nên ăn bánh mì

Người bị bệnh tiểu đường tuýp 2

Bánh mì có hàm lượng muối lớn lớn cộng với dinh dưỡng thấp, lượng tinh bột cao có thể làm tăng đường huyết. Do đó, người bị bệnh tiểu đường tuýp 2 ăn nhiều bánh mì có khả năng làm tình trạng bệnh càng nặng hơn.

Người bị bệnh tim mạch, huyết áp

Bánh mì chứa hàm lượng tinh bột cao và có cả cholesterol xấu, có thể làm tăng nguy cơ bị cao huyết áp và các bệnh khác liên quan đến tim mạch. Người bị bệnh cao huyết áp, bệnh tim mạch tốt nhất nên hạn chế ăn bánh mì.

Người bị táo bón

Bánh mì có chứa chất xơ và các chất dinh dưỡng khác nhưng hàm lượng không nhiều. Ăn nhiều bánh mì có thể tạo ra gánh nặng cho hệ tiêu hóa. Người có hệ tiêu hóa không tốt, hay bị táo bón nên hạn chế ăn bánh mì.

Bánh mì, món ăn sáng phổ biến của người Việt nhưng lại 'đại kỵ' với 4 nhóm người này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

 

Người bị bệnh thận

Trên thực tế, hầu hết các loại bánh mì, đặc biệt là các loại đóng gói từ siêu thị, chứa rất nhiều muối. Nhất là các loại bánh mì dưới dạng hamburger, pizza hay sandwich có nghĩa là bạn đang nạp một lượng muối vượt mức vào cơ thể bạn.

Cách ăn bánh mì tốt cho sức khỏe

Để quá trình sử dụng bánh mì không gây hại cho sức khoẻ, tốt hơn hết bạn nên có cách sử dụng bánh mì đúng:

Bánh mì, món ăn sáng phổ biến của người Việt nhưng lại 'đại kỵ' với 4 nhóm người này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Không nên ăn bánh mì quá thường xuyên, nên ăn cách bữa.

Kết hợp với nhiều thực phẩm khác khi ăn bánh mì để bổ sung dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể.

Chỉ nên dùng bánh mì vào bữa sáng, bữa ăn nhẹ, không ăn bánh mì thay cơm cơm.

Gluten trong bánh mì nếu tích tụ quá nhiều trong cơ thể sẽ khiến bạn bị nghiện bánh mì.

Nên chọn những mẻ bánh mì mới làm, mới ra lò.

Bánh mì, món ăn sáng khoái khẩu của nhiều người nhưng “đại kỵ” với 4 nhóm người này

Bánh mì, món ăn sáng khoái khẩu của nhiều người nhưng “đại kỵ” với 4 nhóm người này

Bánh mì là loại thực phẩm ưa thích của nhiều người, đặc biệt là trong bữa sáng. Tuy nhiên, ăn bánh mì thường xuyên, nhất là 4 nhóm người này có thể gây ra một số nguy hiểm cho cơ thể.

Xem thêm
Từ khóa:   bánh mì người không nên ăn bánh mì sống khỏe

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 15/8/2025, 3 con giáp làm gì cũng 'xuôi chèo mát mái', tiền bạc đếm không xuể, sớm đổi nhà sang chảnh

Đúng ngày mai, thứ Sáu 15/8/2025, 3 con giáp làm gì cũng 'xuôi chèo mát mái', tiền bạc đếm không xuể, sớm đổi nhà sang chảnh

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Tử vi thứ Sáu 15/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Sáu 15/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 14/8/2025, 3 con giáp gánh vàng còng lưng, may mắn chạm ĐỈNH, LỘC LÁ xum xuê, mọi điều viên mãn, tương lai huy hoàng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 14/8/2025, 3 con giáp gánh vàng còng lưng, may mắn chạm ĐỈNH, LỘC LÁ xum xuê, mọi điều viên mãn, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 14/8/2025, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng hôm nay, thứ Năm 14/8/2025, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Phát hiện bộ xương người bị tảng đá đè lên trong rừng sâu ở Ninh Bình, tiết lộ danh tính nạn nhân

Phát hiện bộ xương người bị tảng đá đè lên trong rừng sâu ở Ninh Bình, tiết lộ danh tính nạn nhân

Đời sống 2 giờ 6 phút trước
Nữ sinh cấp 2 ở Hải Phòng nhập viện, nghi bị bạn đánh hội đồng

Nữ sinh cấp 2 ở Hải Phòng nhập viện, nghi bị bạn đánh hội đồng

Đời sống 2 giờ 21 phút trước
Bánh mì, món ăn sáng phổ biến của người Việt nhưng lại 'đại kỵ' với 4 nhóm người này

Bánh mì, món ăn sáng phổ biến của người Việt nhưng lại 'đại kỵ' với 4 nhóm người này

Sống khỏe 2 giờ 21 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 14/8/2025, 3 con giáp Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp thăng hoa ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Sau hôm nay, thứ Năm 14/8/2025, 3 con giáp Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp thăng hoa ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/8/2025), 3 con giáp 'quét sạch mây mù', sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền vàng dư dả, đón nhận duyên lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/8/2025), 3 con giáp 'quét sạch mây mù', sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền vàng dư dả, đón nhận duyên lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
3 loại rau quê giá rẻ như cho, nhưng cực tốt cho sức khỏe, phòng bệnh hiệu quả

3 loại rau quê giá rẻ như cho, nhưng cực tốt cho sức khỏe, phòng bệnh hiệu quả

Dinh dưỡng 3 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đang tắm biển, du khách vội vã thu dọn đồ đạc và chạy tán loạn tìm nơi tránh nạn trước sức mạnh của vòi rồng

Đang tắm biển, du khách vội vã thu dọn đồ đạc và chạy tán loạn tìm nơi tránh nạn trước sức mạnh của vòi rồng

Tai nạn giao thông nghiêm trọng, cô gái 20 tuổi tử vong tại chỗ, nghi bị xe tải tông rồi bỏ trốn

Tai nạn giao thông nghiêm trọng, cô gái 20 tuổi tử vong tại chỗ, nghi bị xe tải tông rồi bỏ trốn

Hai du khách tử vong ở Lâm Đồng là học sinh lớp 11: Nạn nhân chưa kịp di chuyển đã bị đất vùi lấp

Hai du khách tử vong ở Lâm Đồng là học sinh lớp 11: Nạn nhân chưa kịp di chuyển đã bị đất vùi lấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Son môi nhiễm chì: Lời đồn thất thiệt hay hiểm họa bị bỏ qua?

Son môi nhiễm chì: Lời đồn thất thiệt hay hiểm họa bị bỏ qua?

Bóc trần sự thật kem trộn: Trắng giả, hậu quả thật!

Bóc trần sự thật kem trộn: Trắng giả, hậu quả thật!

Bệnh Chikungunya là bệnh gì mà Bộ Y tế chỉ đạo khẩn phòng chống?

Bệnh Chikungunya là bệnh gì mà Bộ Y tế chỉ đạo khẩn phòng chống?

5 lầm tưởng tai hại khiến 90% phụ nữ Việt mắc bệnh phụ khoa

5 lầm tưởng tai hại khiến 90% phụ nữ Việt mắc bệnh phụ khoa

Chơi cầu lông bị đau vai: Cựu bác sĩ Đội tuyển Quốc gia Việt Nam chỉ nguyên nhân và cách xử trí

Chơi cầu lông bị đau vai: Cựu bác sĩ Đội tuyển Quốc gia Việt Nam chỉ nguyên nhân và cách xử trí

90% phụ nữ Việt trong độ tuổi sinh sản từng ít nhất một lần mắc bệnh phụ khoa

90% phụ nữ Việt trong độ tuổi sinh sản từng ít nhất một lần mắc bệnh phụ khoa