Bánh mì, món ăn ngon nhất Thế Giới nhưng không dành cho 3 nhóm người này, đừng dại mà ăn kẻo mang họa

Sống khỏe 16/09/2023 06:00

Bánh mì là loại thực phẩm ưa thích của nhiều người, nhất là trong bữa sáng. Ngoài việc tiện lợi thì món ăn từ bánh mì cũng rất ngon. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể ăn được bánh mì.

Bánh mì là món ăn phổ biến trên thế giới và nhất là ở Việt Nam, đây là một món ăn ngon và dễ kết hợp với nhiều thực phẩm khác nhau để mang đến một bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng

Bánh mì, món ăn ngon nhất Thế Giới nhưng không dành cho 3 nhóm người này, đừng dại mà ăn kẻo mang họa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, nhiều nghiên cứu đã cho thấy ăn bánh mì thường xuyên có thể gây ra một số bệnh tật, vấn đề sức khỏe nguy hiểm. Nhất là 3 nhóm người dưới đây càng đặc biệt tránh xa món khoái khẩu này. 

Người mắc bệnh tim, cao huyết áp

Trong bánh mì có chứa một loại cholesterol xấu và hàm lượng tinh bột cao khiến cơ thể dễ tích tụ nhiều mỡ thừa không cần thiết làm ảnh hưởng đến tim mạch, tăng nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp. Vậy nên, để đảm bảo sức khỏe của mình, những người có tiền sử bệnh về tim và cao huyết áp tuyệt đối không nên ăn bánh mì.

Người bị bệnh tiểu đường loại 2

Người bị tiểu đường tuýp 2 không nên ăn bánh mì. Bởi vì, bánh mì có hàm lượng tinh bột lớn khiến lượng đường trong cơ thể tăng cao. Đặc biệt, bánh mì có hàm lượng muối quá lớn, hàm lượng dinh dưỡng thấp còn làm cho bệnh tiểu đường nặng hơn.

Bánh mì, món ăn ngon nhất Thế Giới nhưng không dành cho 3 nhóm người này, đừng dại mà ăn kẻo mang họa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tiêu hóa kém, táo bón

Trong thành phần của bánh mì có gluten gây khó tiêu cho con người. Chính vì vậy nếu bạn tiêu hóa kém hoặc đang táo bón thì không nên ăn nhiều bánh mì. Đặc biệt là với trẻ nhỏ hoặc người già thì càng không nên ăn nhiều bánh mì, bởi thường gây rối loạn tiêu hóa không tốt cho sức khỏe về sau. Chính vì vậy, bạn nên thường xuyên thay đổi khẩu vị trong món ăn.

Còn đối với người bình thường, nếu lạm dụng ăn quá nhiều bánh mì cũng sẽ không tốt với một số tác động trực tiếp đến sức khỏe của bạn. 

Tăng lượng đường huyết trong máu: Bột ngũ cốc trong bánh mì được hấp thụ và chuyển hóa thành đường glucose chất này sản sinh chất béo insulin có hại cho máu. 

Khó tiêu hóa: Gluten trong bánh mì khó tiêu hóa, gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng như táo bón, rối loạn tiêu hóa nếu ăn thường xuyên, đặc biệt ở người già và trẻ em.

Bánh mì, món ăn ngon nhất Thế Giới nhưng không dành cho 3 nhóm người này, đừng dại mà ăn kẻo mang họa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Làm giảm hấp thụ nhiều dinh dưỡng thiết yếu: Bánh mì đáp ứng nhu cầu khi đói, nhưng nó lại thiếu giá trị dinh dưỡng. Thường xuyên ăn bánh mì có thể dẫn đến suy dinh dưỡng ở trẻ em.

Rụng tóc: Tinh bột lúa mì gây ảnh hưởng xấu đến da gây rụng tóc, người ta đã nghiên cứu ở những người hói đầu thì tình trạng này thuyên giảm khi họ ăn ít bánh mì.

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Thịt nguội là thịt đã được bảo quản bằng cách hun khói hoặc ướp muối, xử lý hoặc thêm chất bảo quản hóa học nhưng được nhiều người ưa chuộng vì có mùi vị hấp dẫn. Tuy nhiên, lạm dụng thịt nguội cũng có thể gây nhiều bất lợi cho sức khỏe. 

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