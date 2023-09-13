Thịt nguội là thịt đã được bảo quản bằng cách hun khói hoặc ướp muối, xử lý hoặc thêm chất bảo quản hóa học nhưng được nhiều người ưa chuộng vì có mùi vị hấp dẫn. Tuy nhiên, lạm dụng thịt nguội cũng có thể gây nhiều bất lợi cho sức khỏe.

Thịt nguội là các món là thịt chế biến chín sẵn hoặc đã qua xử lý, dăm bông, thịt thường được thái lát… Ưu điểm của thịt nguội là rất tiện lợi, khi ăn chỉ cần lấy trong tủ lạnh ra là có thể ăn được. Thịt nguội đã được làm chín có thể ăn trực tiếp, ăn kèm salad hoặc kẹp bánh mì, hamburger… mà không cần chế biến. Thịt nguội còn sống thì chỉ cần nấu hoặc nướng rất nhanh bởi vì gia vị đã đầy đủ.

Ảnh minh họa: Internet Thịt đã qua chế biến rất tiện lợi, giá cả phải chăng và được đưa vào chế độ ăn uống tập thể của chúng ta. Đối với nhiều người, sandwich gà tây là món ăn cố định vào bữa trưa, thịt xông khói là món ăn sáng được đánh giá cao. Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Thế giới (IARC), một đơn vị của WHO, đã đặt các món thịt qua chế biến như xúc xích và thịt nguội trong danh sách các chất có thể gây ung thư loại một. Danh sách này bao gồm cả các chất "có đủ chứng cơ gây ung thư" như thuốc lá, mi-ăng và khói xăng dầu.

Sau khi phân tích hơn 26.000 ca tử vong, các nhà nghiên cứu xác định, chỉ cần mỗi ngày ăn 2 cái xúc xích có thể làm tăng nguy cơ tử vong sớm vì ung thư của con người lên đến 44% so với những người không ăn. Ảnh minh họa: Internet Ngoài ra, ăn nhiều thịt chế biến sẵn có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, ung thư và đái tháo đường. Điều này liên quan đến nhiều yếu tố, nhưng thủ phạm chính là hàm lượng natri cao. Trung bình, natri trong thịt chế biến sẵn cao hơn khoảng 400% so với thịt chưa qua chế biến. Nạp quá nhiều natri khiến mạch máu bị xơ cứng và gây căng thẳng cho tim và thận. Một số loại thịt nguội cũng chứa nhiều chất béo bão hòa, loại chất béo "xấu" liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Tuy nhiên, theo VietNamNet, BS Phạm Thị Việt Hương, Bệnh viện K Hà Nội, cho biết, nhiều người dân hiểu sai thông tin này cho rằng cứ ăn xúc xích, thịt muối... là gây ung thư. Ảnh minh họa: Internet Theo đó, ăn các thực phẩm thịt qua chế biến có thể tăng nguy cơ gây ung thư. Nói như vậy, không có nghĩa là 1 người ăn 01 cái xúc xích có chứa chất gây ung thư thì sẽ bị ung thư mà phải ăn đạt đến nồng độ nhất định mới gây bệnh. BS Hương cũng nhấn mạnh, thông tin này không có nghĩa là bạn cần bỏ không ăn chút thịt đỏ hay thịt đã qua chế biến nào, nhưng nếu bạn ăn nhiều thì nên giảm bớt.

Thấy chân có những dấu hiệu này nên đi khám ngay lập tức, ung thư có thể ‘gõ cửa’ lúc nào không hay Bàn chân là bộ não thứ hai của con người vì thế nếu ba dấu hiệu bất thường này xuất hiện trên chân, thì có thể cảnh báo những vấn đề sức khỏe, bao gồm cả ung thư.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/an-nhieu-thit-nguoi-co-the-gay-ung-thu-nhu-thuoc-la-616238.html