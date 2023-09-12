Thấy chân có những dấu hiệu này nên đi khám ngay lập tức, ung thư có thể ‘gõ cửa’ lúc nào không hay

Sống khỏe 12/09/2023 10:36

Bàn chân là bộ não thứ hai của con người vì thế nếu ba dấu hiệu bất thường này xuất hiện trên chân, thì có thể cảnh báo những vấn đề sức khỏe, bao gồm cả ung thư.

Phù chân

Phù chân là tình trạng tích tụ chất lỏng trong các mô ở bàn chân và mắt cá chân, xảy ra khi mao mạch trong cơ thể bị rò rỉ dịch ra gian bào khiến các mô bị sưng lên. Phù chân thường xuất phát ở nhiều nguyên nhân, nhưng nếu bỗng dưng bạn bị phù chân một cách rõ ràng, có chiều hướng nặng hơn thì nên chú ý xem gan có hoạt động bình thường hay không.

Khi mắc bệnh ung thư gan, khối u trong gan sẽ chèn ép các mạch máu ở gan, gây nên tình trạng tăng áp lực tĩnh mạch cửa khiến nước từ trong lòng mạch ra gian bào nhiều hơn. Ngoài ra, gan bị tổn thương còn gây tích tụ các hormone steroid, làm ứ đọng muối và nước, từ đó gây phù nề ở chân.

Tuy nhiên, nếu cục u ở chân không đau và có cảm giác cứng, bám chặt vào các mô xung quanh và phát triển nhanh chóng trong thời gian ngắn có thể là ung thư phổi, ung thư tuyến tiền liệt,…

Thấy chân có những dấu hiệu này nên đi khám ngay lập tức, ung thư có thể ‘gõ cửa’ lúc nào không hay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Lòng bàn chân có màu vàng

Những người có vấn đề về gan thường gặp tình trạng máu lưu thông kém, gây ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng tạo máu của cơ thể. Điều này cũng làm quá trình lưu thông máu tới bàn chân bị ảnh hưởng, gây ra hiện tượng lòng bàn chân có màu vàng.

Tình trạng này có thể là do chất thải tích tụ quá nhiều trong máu, dẫn đến tắc nghẽn mạch máu quá mức và lượng máu cung cấp cho tứ chi bị giảm. Dẫn đến lòng bàn chân có màu bất thường, là một trong những biểu hiện của gan ứ đọng độc tố. Nếu màu vàng này kết hợp với ngứa da, sạm da, chán ăn, sụt cân thì rất có thể bệnh ung thư gan đang âm thầm tiến triển.

Thấy chân có những dấu hiệu này nên đi khám ngay lập tức, ung thư có thể ‘gõ cửa’ lúc nào không hay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên bị chuột rút chân vào ban đêm

Hiện tượng chuột rút xảy ra thường xuyên có thể là dấu hiệu của một bệnh lý nào đó trong cơ thể, đặc biệt là bị chuột vào ban đêm. 

Thấy chân có những dấu hiệu này nên đi khám ngay lập tức, ung thư có thể ‘gõ cửa’ lúc nào không hay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bệnh tiểu đường, tăng huyết áp, viêm khớp, bệnh thần kinh và trầm cảm cũng có liên quan chứng chuột rút. Hoặc nặng hơn là di chứng của một căn bệnh ung thư nào đó mà bạn cần để ý.

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