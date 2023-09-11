Sâm được mệnh danh là 'tứ đại bổ' đứng đầu đông dược nhưng vẫn có những nguyên tắc bất hủ, tránh dùng những thời điểm này kẻo nguy hại khôn lường

Nhân sâm được nhiều người tin rằng thể điều trị được bách bệnh giúp cho người bệnh luôn khỏe mạnh, cơ thể cường tráng. Với sự tiến bộ của khoa học thì các tác dụng tốt của nhân sâm ngày càng được nghiên cứu và chứng minh. Tuy nhiên nếu chúng ta biết cách sử dụng nhân sâm đúng thời điểm thì mới có thể phát huy được hết những tác dụng của sản phẩm này và ngược lại.

Không nên dùng sâm tươi vào buổi tối vì nó có tác dụng gây hưng phấn thần kinh, dễ gây ra trằn trọc, khó ngủ làm đầu óc khó chịu, căng thẳng.Nên uống, ăn sâm trước bữa ăn khoảng 15-20 phút để kích thích hệ tiêu hóa làm việc tốt hơn và dễ hấp thu hơn, đặc biệt là sâm tẩm mật ong.

Bên cạnh đó có một lưu ý quan trọng là không nên dùng sâm cùng thời điểm hoặc gần với thời gian dùng kháng sinh đặc biệt là đối với bệnh nhân tiểu đường đang điều trị bằng kháng sinh. Nên uống cách 60-90 phút để tránh tình trạng đường huyết giảm đột ngột gây choáng váng, ngất.

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Khi sử dụng sâm, hãy lưu ý không dùng cho 4 đối tượng sau:

Những người cao huyết áp: nhân sâm tuy làm điều hòa huyết áp nhưng những người đang cao huyết áp, khi sử dụng nhân sâm sẽ làm tăng huyết áp lên rất nhanh có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

Người đang bị cảm hàn: nhân sâm có tình hàn khi sử dụng sẽ làm cho tà khí ứ trệ lưu trong cơ thể không thoát ra ngoài được, kéo dài bệnh tình. Những người đang sử dụng nhân sâm mà mắc cảm cũng nên dừng một thời giản để khỏi bệnh rồi mới dùng tiếp.

Đau dạ dày: những người có tình trạng đau dạ dày nặng, viêm loét và xuất huyết tuyệt đối không dùng nhân sâm vì nhân sâm bổ khí, làm cho khí càng thịnh lên, huyết càng hưng vượng, rất khó làm giảm và hết đau.

Phụ nữ đang có thai và trong thời kì cho con bú: trong nhân sâm có những hoạt chất với tính dược lí mạnh gây ảnh hưởng không tốt đến thai nhi và em bé.