Khi mắc bệnh nhồi máu não, người bệnh dễ rơi vào tình trạng thiếu máu do máu bị đông lại dẫn đến tắc nghẽn máu. Tình trạng này sẽ khiến tế bào thần kinh bị nhiễm axit và nếu lúc này người bệnh lại nạp thêm các loại thực phẩm sau sẽ khiến tế bào thần kinh nhiễm axit nặng nề hơn.
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Nhồi máu não là tình trạng bệnh lý xảy ra khi động mạch não bị hẹp, tắc nghẽn hoặc do hạ huyết áp, dẫn đến thiếu cung cấp máu lên não. Điều này khiến một phần não bị suy giảm chức năng, rối loạn hoạt động. Nếu kéo dài và không được khắc phục kịp thời có thể gây ra tình trạng hoại tử não do thiếu oxy và glucose.
Thời gian cấp cứu bệnh nhồi máu não càng chậm trễ thì nguy cơ dẫn đến hoại tử càng cao. Phần não bị hoại tử do nhồi máu não rất khó để hồi phục, thậm chí là không thể. Tùy vào vùng não bị tổn thương mà người bệnh có thể tàn phế hoặc tử vong.
Thực phẩm chế biến sẵn
Trên thực tế, các loại thức ăn đã được chế biến sẵn đều không tốt cho cơ thể, đặc biệt là đối với người mắc bệnh nhồi máu não. Các thực phẩm được chế biến sẵn sẽ chứa rất nhiều chất bảo quản, phẩm màu, không an toàn vệ sinh thực phẩm có khả năng dẫn đến bệnh ung thư rất cao. Các món ăn được làm chín bằng dầu sẽ chứa lượng calo cao, làm tăng lipid trong máu, rất nguy hiểm đối với người mắc bệnh nhồi máu não.
Các loại đồ uống chứa caffeine
Cafein là chất kích thích có rất nhiều trong các loại thức ăn, đồ uống. Caffeine đặc biệt có nhiều trong cafe và các loại bánh quy, vậy nên người mắc bệnh nhồi máu não nên tránh những thực phẩm này.
Các thực phẩm chứa nhiều muối
Người bị nhồi máu não nên tránh các loại thực phẩm mặn, chứa nhiều muối như dưa, cà muối, thịt hun khói,... những loại thực phẩm này sẽ làm tăng huyết áp và có nguy cơ dẫn đến đột quỵ. Nói vậy, không có nghĩa là người bệnh phải bỏ muối ra khỏi gia vị nêm hằng ngày, chỉ nên sử dụng với một lượng ít, vừa phải để cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể.
Thói quen cắt giảm chất béo và đường
Cơ thể chúng ta chỉ cần một lượng nhỏ chất béo và đường trong chế độ ăn uống của mình. Tình trạng dư thừa có thể khiến bạn gặp các vấn đề về cân nặng, tim mạch,… Thực phẩm được chiên trong bơ, dầu hoặc bơ sữa trâu sẽ chứa nhiều chất béo vậy nên bạn hãy thay thế bằng cách sử dụng dầu thực vật, hạt và dầu ô liu.
Bên trong thịt đã qua chế biến, pho mát đầy đủ chất béo, bánh ngọt và bánh quy chế biến sẵn đều chứa nhiều chất béo bão hòa, vì vậy hãy cố gắng hạn chế lượng chất béo này trong chế độ ăn uống của bạn.
Ngoài ra, nhiều loại nước ngọt, đồ ăn sẵn và đồ ăn nhanh đều chứa một lượng đường rất cao sẽ làm tăng cân. Nếu đã trải qua một cơn nhồi máu não, cách tốt nhất là bạn nên dùng các loại nước trái cây tươi và học cách kiêng các loại thức uống này.