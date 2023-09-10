Sau quá trình thăm khám, giáo sư Phó phát hiện thói quen sinh hoạt của Tiểu Linh rất thất thường. Nữ sinh thường xuyên thức khuya cũng như ăn nhiều đồ ăn dầu mỡ khiến thân hình khá mũm mĩm. May mắn, bệnh ung thư tuyến giáp của Tiểu Linh vẫn đang ở giai đoạn đầu và đã hồi phục khá tốt sau ca phẫu thuật.

Theo Người Đưa Tin, Giáo sư Phó Vĩnh Thanh, Khoa Phẫu thuật Tuyến giáp, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) cho biết về trường hợp Tiểu Linh (19 tuổi) được phát hiện mắc ung thư tuyến giáp khi kiểm tra sức khoẻ thời điểm mới vào đại học.

Cùng với đó, áp lực lớn trong cuộc sống cũng có thể ảnh hưởng xấu đến tuyến giáp. Bác sĩ Ngụy Giai Bình, Trưởng Khoa Nội tiết, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) nêu ví dụ về trường hợp của Bình Bình - một cô gái 26 tuổi đã đi làm được 3 năm.

Giáo sư Phó Vĩnh Thanh cho biết, các bệnh về tuyến giáp có liên quan mật thiết đến sức đề kháng và hệ miễn dịch của cơ thể. Thức khuya sẽ dẫn đến rối loạn đồng hồ sinh học, sức đề kháng của cơ thể giảm sút, khả năng miễn dịch cũng bị suy giảm, từ đó có thể kéo theo bệnh tuyến giáp.

Từ khi bắt đầu đi làm, cô thường xuyên làm thêm giờ, thức đến 2 - 3 giờ sáng mới ngủ. Khi đi khám, cô gái cho biết đã xuất hiện những triệu chứng như đổ mồ hôi, khó chịu, hồi hộp và run tay trong hơn 1 tháng. Ở công ty, cô thường xuyên không kiềm chế được tính nóng nảy, ngủ không ngon, khó ngủ, sau khi ngủ rất dễ tỉnh lại.

Bác sĩ Nguỵ khẳng định Bình Bình có tất cả các triệu chứng điển hình của bệnh cường giáp. Người bệnh thường bị ứ đọng gan, dễ cáu kỉnh, sợ nóng, đổ mồ hôi nhiều, rối loạn nhịp tim, có thể là triệu chứng của bệnh cường giáp.

"Bệnh cường giáp chủ yếu là do gan ứ đọng và chuyển thành nhiệt. Để điều trị, cần làm dịu gan và thanh nhiệt, tiếp thêm sinh lực cho lá lách và làm dịu thần kinh", bác sĩ Nguỵ cho biết.

Thông qua các phương pháp điều trị đông tây y kết hợp, tình trạng sức khoẻ Bình Bình đã được cải thiện rõ rệt, các triệu chứng run tay, nóng nảy bất thường đã được kiểm soát.

Ngoài ra, giáo sư Phó cũng nói thêm rằng phụ nữ bị ảnh hưởng bởi mức độ hormone.Có nhiều khả năng phát triển bệnh tuyến giáp hơn nam giới. Gần 3 trong số 5 bệnh nhân là phụ nữ.

Ung thư tuyến giáp là gì?

Tuyến giáp là một tuyến nằm ở phía trước cổ, phía dưới thanh quản và phía trên khí quản với hình dạng giống như một con bướm nhỏ, giúp tạo ra các hormone điều chỉnh quá trình trao đổi chất, kiểm soát nhiệt độ, huyết áp và nhịp tim của cơ thể.

Ung thư tuyến giáp là một loại ung thư do sự phát triển của các tế bào trong tuyến giáp tạo thành khối u.

Ung thư tuyến giáp thường có thể điều trị được và trong nhiều trường hợp có thể chữa khỏi hoàn toàn. Tỷ lệ sống sót sau 5 năm đối với các loại ung thư tuyến giáp khác nhau bao gồm:

Nhú: có tiên lượng tốt hơn với tỷ lệ sống trên 5 năm đạt gần 100%.

Nang: Gần 100% đối với khu trú; khoảng 63% cho di căn.

Tuỷ: Gần 100% đối với khu trú; khoảng 40% cho di căn.

Loạn sản: Gần 31% đối với khu trú; 4% cho di căn.

Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân và yếu tố nguy cơ gây ra ung thư tuyến giáp

Ung thư tuyến giáp xảy ra khi các tế bào trong tuyến giáp phát triển những đột biến trong DNA khiến chúng phát triển và nhân lên nhanh chóng, tích lũy tạo thành một khối u. Khối u có thể phát triển xâm lấn các mô lân cận và di căn đến hạch bạch huyết ở cổ, thậm chí lan ra ngoài cổ đến phổi, xương và các bộ phận khác.

Các yếu tố nguy cơ gây ra đột biến trong DNA bao gồm:

Rối loạn miễn dịch gây tình trạng viêm giáp tự miễn.

Nhiễm phóng xạ.

Tiền căn xạ trị vùng cổ.

Tiền căn gia đình liên quan ung thư tuyến giáp dạng tủy.

Đột biến gen di truyền hoặc mắc phải do hội chứng đa u nội tiết loại 2A (MEN2A), hội chứng đa u nội tiết loại 2B (MEN2B).

Giới tính, tuổi tác: Ung thư tuyến giáp phổ biến ở phụ nữ ở độ tuổi từ 44 - 49 hơn nam giới. Đàn ông có nhiều khả năng phát triển ung thư tuyến giáp ở tuổi lớn hơn từ 80 - 84 tuổi.

Bệnh tuyến giáp như bướu cổ, phình giáp, viêm giáp.

Chế độ ăn thiếu iod.

Béo phì.

Ảnh minh họa: Internet

Triệu chứng ung thư tuyến giáp

Hầu hết ung thư tuyến giáp giai đoạn sớm không có triệu chứng hoặc dấu hiệu nào. Đa số, bệnh nhân phát hiện ung thư giáp khi tình cờ đi khám bệnh thông thường.

Triệu chứng giúp phát hiện ung thư tuyến giáp giai đoạn sớm:

Xuất hiện u giáp trạng: cứng, bờ rõ, bề mặt có thể gồ ghề hoặc nhẵn ở một bên cổ, di động theo nhịp nuốt.

Xuất hiện hạch vùng cổ: mềm, nhỏ, cùng bên và di động theo khối u.

Triệu chứng ung thư tuyến giáp giai đoạn muộn:

Khối u to, cứng và cố định trước cổ.

Khó nuốt do u chèn ép.

Khàn tiếng, có thể kèm theo khó thở.

Da vùng cổ có thể bị sùi loét, chảy máu hoặc thâm.