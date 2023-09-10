Thấy đậu phụ có 3 đặc điểm này chớ dại mua về, ăn vào chẳng khác nào ‘rửa ruột’ bằng chất bảo quản, ‘mời gọi’ vi khuẩn ‘ghé thăm’ dạ dày

Sống khỏe 10/09/2023 06:12

Đậu phụ có vị thơm, mềm, dù nấu riêng hay làm món ăn kèm đều rất ngon, thế nhưng khi đi mua đậu, bạn đã biết cách chọn chúng chưa?

Giá trị dinh dưỡng củ đậu phụ

Một khối đậu phụ khoảng 122g chứa các thành phần dinh dưỡng:

177 calo

2mg kẽm

3,35mg sắt

178mg kali

65mg magiê

421mg canxi

15,57g protein

282mg phốt pho

12,19g chất béo

5,36g carbohydrate

27mcg (microgam) folate, DFE

Đậu phụ cũng cung cấp một lượng nhỏ thiamin, riboflavin, niacin, vitamin B6, choline, mangan và selen. Ngoài ra, đậu phụ cũng là một nguồn protein rchỉnh nên có thể cung cấp tất cả các axit amin thiết yếu trong chế độ ăn uống. Hơn nữa, đậu phụ cũng cung cấp cho bạn nhiều chất béo không bão hòa đa lành mạnh, đặc biệt là axit alpha-linolenic omega-3.

Thấy đậu phụ có 3 đặc điểm này chớ dại mua về, ăn vào chẳng khác nào ‘rửa ruột’ bằng chất bảo quản, ‘mời gọi’ vi khuẩn ‘ghé thăm’ dạ dày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đậu phụ thường có hạn sử dụng ngắn, trong những trường hợp hư hỏng, quá hạn thì không còn cách nào khác phải vứt đi. Nếu bạn mua đậu phụ đóng gói sẵn, bày bán trong siêu thị thì có thể an tâm tin tưởng, nhưng nếu mua tại chợ địa phương thì nhất định cần phải kiểm tra kỹ. Nếu thấy đậu phụ có những dấu hiệu sau, tốt nhất bạn không nên mua.

Đậu phụ trơn nhớt, dính

Đậu phụ tươi, mới ra lò thường có độ đàn hồi nhất định, không dính vào tay khi sờ. Nhìn miếng đậu phụ mềm, ướt, rung nhẹ thì đó là đồ mới làm. Nếu bắt gặp đậu phụ sờ vào thấy trơn dính, thậm chí kéo ra có tơ, đậu phụ đó chắc chắn không thể ăn được và sẽ gây đau bụng khi cố ăn.

Điều này được cho là do protein trong đậu nành thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Khi để đậu phụ bên ngoài có nhiệt độ và độ ẩm phù hợp, vi khuẩn sẽ sinh sôi nhanh chóng, khiến sản phẩm đậu nành nhanh bị hỏng và bết dính với nhau.

Thấy đậu phụ có 3 đặc điểm này chớ dại mua về, ăn vào chẳng khác nào ‘rửa ruột’ bằng chất bảo quản, ‘mời gọi’ vi khuẩn ‘ghé thăm’ dạ dày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đậu phụ hơi chua

Nguyên liệu thô của đậu phụ là đậu nành. Trong trường hợp bình thường, nó có mùi đậu nhẹ. Đậu phụ có thời hạn sử dụng ngắn, nếu để quá lâu hoặc không được bảo quản đúng cách sẽ dễ bị nhiễm khuẩn hoặc nấm.

Khi đậu phụ bị hỏng, nó sẽ có vị chua được tạo ra sau quá trình lên men. Khi mua đậu phụ, chỉ cần ngửi thấy mùi chua nhẹ thì tuyệt đối không nên mua.

Đậu phụ trắng nõn

Khi mua đậu phụ, nhiều người nghĩ rằng đậu phụ càng trắng càng tốt. Trên thực tế, đậu phụ trắng càng không nên ăn. Bởi vì đậu phụ được làm từ đậu nành và nước, không có thành phần nào khác được thêm vào, bề mặt của nó nhìn chung có màu vàng nhạt, không trắng lắm. 

Thấy đậu phụ có 3 đặc điểm này chớ dại mua về, ăn vào chẳng khác nào ‘rửa ruột’ bằng chất bảo quản, ‘mời gọi’ vi khuẩn ‘ghé thăm’ dạ dày - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đối với đậu phụ trắng đến sáng bóng, hay trắng nõn thì nguy cơ cao là đã được cho thêm chất phụ gia hóa học vào. Nếu mua loại đậu phụ này, các hóa chất như formaldehyd sẽ xâm nhập vào cơ thể và gây ra những thiệt hại khôn lường.

Thận được ví là 'cửa ngõ sinh mệnh' của con người, chuyên gia chỉ điểm 3 thủ phạm cần loại bỏ gấp nếu không muốn cơ quan này yếu đi mỗi ngày

Thận được ví là 'cửa ngõ sinh mệnh' của con người, chuyên gia chỉ điểm 3 thủ phạm cần loại bỏ gấp nếu không muốn cơ quan này yếu đi mỗi ngày

Khi thận yếu, can thận hư sẽ gây ảnh hưởng tới chức năng của cơ quan khác trong cơ thể. Do đó việc nắm rõ nguyên nhân, triệu chứng và cách điều trị bệnh thận yếu là điều rất quan trọng nhằm ngăn chặn biến chứng nguy hiểm có thể xảy đến.

Xem thêm
Từ khóa:   đậu khuôn đậu phụ chất bảo quản sống khoẻ bí kíp sống khoẻ

TIN MỚI NHẤT

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 11 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 26 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 41 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 56 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 1 giờ 11 phút trước
7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?