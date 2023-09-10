Thấy đậu phụ có 3 đặc điểm này chớ dại mua về, ăn vào chẳng khác nào ‘rửa ruột’ bằng chất bảo quản, ‘mời gọi’ vi khuẩn ‘ghé thăm’ dạ dày

178mg kali

65mg magiê

421mg canxi

15,57g protein

282mg phốt pho

12,19g chất béo

5,36g carbohydrate

27mcg (microgam) folate, DFE

Đậu phụ cũng cung cấp một lượng nhỏ thiamin, riboflavin, niacin, vitamin B6, choline, mangan và selen. Ngoài ra, đậu phụ cũng là một nguồn protein rchỉnh nên có thể cung cấp tất cả các axit amin thiết yếu trong chế độ ăn uống. Hơn nữa, đậu phụ cũng cung cấp cho bạn nhiều chất béo không bão hòa đa lành mạnh, đặc biệt là axit alpha-linolenic omega-3.

Ảnh minh họa: Internet

Đậu phụ thường có hạn sử dụng ngắn, trong những trường hợp hư hỏng, quá hạn thì không còn cách nào khác phải vứt đi. Nếu bạn mua đậu phụ đóng gói sẵn, bày bán trong siêu thị thì có thể an tâm tin tưởng, nhưng nếu mua tại chợ địa phương thì nhất định cần phải kiểm tra kỹ. Nếu thấy đậu phụ có những dấu hiệu sau, tốt nhất bạn không nên mua.

Đậu phụ trơn nhớt, dính

Đậu phụ tươi, mới ra lò thường có độ đàn hồi nhất định, không dính vào tay khi sờ. Nhìn miếng đậu phụ mềm, ướt, rung nhẹ thì đó là đồ mới làm. Nếu bắt gặp đậu phụ sờ vào thấy trơn dính, thậm chí kéo ra có tơ, đậu phụ đó chắc chắn không thể ăn được và sẽ gây đau bụng khi cố ăn.

Điều này được cho là do protein trong đậu nành thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Khi để đậu phụ bên ngoài có nhiệt độ và độ ẩm phù hợp, vi khuẩn sẽ sinh sôi nhanh chóng, khiến sản phẩm đậu nành nhanh bị hỏng và bết dính với nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Đậu phụ hơi chua

Nguyên liệu thô của đậu phụ là đậu nành. Trong trường hợp bình thường, nó có mùi đậu nhẹ. Đậu phụ có thời hạn sử dụng ngắn, nếu để quá lâu hoặc không được bảo quản đúng cách sẽ dễ bị nhiễm khuẩn hoặc nấm.

Khi đậu phụ bị hỏng, nó sẽ có vị chua được tạo ra sau quá trình lên men. Khi mua đậu phụ, chỉ cần ngửi thấy mùi chua nhẹ thì tuyệt đối không nên mua.

Đậu phụ trắng nõn

Khi mua đậu phụ, nhiều người nghĩ rằng đậu phụ càng trắng càng tốt. Trên thực tế, đậu phụ trắng càng không nên ăn. Bởi vì đậu phụ được làm từ đậu nành và nước, không có thành phần nào khác được thêm vào, bề mặt của nó nhìn chung có màu vàng nhạt, không trắng lắm.

Ảnh minh họa: Internet

Đối với đậu phụ trắng đến sáng bóng, hay trắng nõn thì nguy cơ cao là đã được cho thêm chất phụ gia hóa học vào. Nếu mua loại đậu phụ này, các hóa chất như formaldehyd sẽ xâm nhập vào cơ thể và gây ra những thiệt hại khôn lường.