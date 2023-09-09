Thận được ví là 'cửa ngõ sinh mệnh' của con người, chuyên gia chỉ điểm 3 thủ phạm cần loại bỏ gấp nếu không muốn cơ quan này yếu đi mỗi ngày

Sống khỏe 09/09/2023 16:28

Khi thận yếu, can thận hư sẽ gây ảnh hưởng tới chức năng của cơ quan khác trong cơ thể. Do đó việc nắm rõ nguyên nhân, triệu chứng và cách điều trị bệnh thận yếu là điều rất quan trọng nhằm ngăn chặn biến chứng nguy hiểm có thể xảy đến.

Thận là cơ quan đóng vai trò quan trọng trong việc thanh lọc và đào thải độc tố cho cơ thể. Bên cạnh đó, cơ quan này còn làm nhiệm vụ ổn định huyết áp, điện giải và sản xuất ra hồng cầu trong máu. Đây được xem là cơ quan quan trọng trong hệ thống vận hành ở cơ thể.

Thận được ví là 'cửa ngõ sinh mệnh' của con người, chuyên gia chỉ điểm 3 thủ phạm cần loại bỏ gấp nếu không muốn cơ quan này yếu đi mỗi ngày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những thói quen vô tình gây hại cho thận

Lười vận động

Lười vận động là một trong những nguyên nhân khiến chức năng hoạt động của thận bị suy yếu. Vì vậy, biện pháp tốt nhất là tăng cường vận động để cải thiện chức năng làm việc của thận.

Vận động nhẹ nhàng và thực hiện các động tác theo hướng dẫn sẽ giúp sức khỏe và bệnh lý thận yếu được cải thiện. Không vận động quá sức, đặc biệt là làm công việc nặng nhọc trong thời gian dài.

Không đứng hoặc ngồi quá lâu cùng một tư thế sẽ khiến sự lưu thông máu huyết bị ức chế, gia tăng nguy cơ mỡ máu, tiểu đường, ảnh hưởng đến chức năng hoạt động của thận.

Luyện tập thể thao trong thời gian dài có thể giúp bạn giảm thiểu đến 22% nguy cơ mắc ung thư thận.

Thận được ví là 'cửa ngõ sinh mệnh' của con người, chuyên gia chỉ điểm 3 thủ phạm cần loại bỏ gấp nếu không muốn cơ quan này yếu đi mỗi ngày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lối sống sinh hoạt

Lối sống, sinh hoạt không khoa học không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe toàn bộ cơ thể mà nó còn ảnh hưởng trầm trọng đến bộ phận thận bởi thận là bộ phận bài tiết những chất độc hại ra khỏi cơ thể. Nếu thận làm việc quá tải thì thận sẽ bị ảnh hưởng, áp lực gây ra một loạt vấn đề về thận:

Cơ thể không nạp đủ nước khiến thận gặp khó khăn trong việc lọc các chất thải, cặn bã ra khỏi cơ thể, những độc tố này lâu ngày bị tích tụ khiến thận bị suy yếu

Các chất kích thích, bia, rượu, thuốc lá… Làm gia tăng các chất độc hại xâm nhập vào cơ thể mà thận khó có thể bài tiết được, khiến giảm lượng protein trong thận dẫn tới chức năng ở bộ phận thận bị suy yếu

Nhịn tiểu cũng tạo áp lực đè lên thận, nếu thói quen này diễn ra thường xuyên cũng khiến lắng cận cặn bã tại thận gây ra sỏi thận, hư thận

Khói thuốc bất kể là hút trực tiếp hay thụ động cũng đều làm cho chức năng thận yếu đi, đồng thời việc sử dụng các chất kích thích đặc biệt là ma túy tổng hợp sẽ

Sử dụng thuốc tây vô độ

Thận được ví là 'cửa ngõ sinh mệnh' của con người, chuyên gia chỉ điểm 3 thủ phạm cần loại bỏ gấp nếu không muốn cơ quan này yếu đi mỗi ngày - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khi cơ thể tiếp nhận lượng thuốc tây, chúng sẽ được chuyển hóa và đào thải tại gan và thận. Nhất là một số loại thuốc: NSAIDs, thuốc giảm đau (Advil, Motrin)… gây co mạch máu và tổn thương mô thận. Nếu cơ thể nhận quá nhiều lượng thuốc tây trong thời gian dài sẽ khiến thận bị quá tải, không thể lọc và đào thải kịp có thể khiến thận bị nhiễm độc. Đây cũng là nguyên nhân khiến thận yếu được rất nhiều chuyên gia sức khỏe cảnh báo.

Trữ thịt trong tủ lạnh chẳng khác nào ‘trêu ngươi thân chết’, kéo ‘sát thủ’ ung thư về gây nguy hại sức khỏe cả gia đình

Trữ thịt trong tủ lạnh chẳng khác nào ‘trêu ngươi thân chết’, kéo ‘sát thủ’ ung thư về gây nguy hại sức khỏe cả gia đình

Ngày nay, hầu như gia đình nào cũng đều có một chiếc tủ lạnh dùng để bảo quản thức ăn còn sống hay đã nấu chín. Thế nhưng, chúng ta cũng biết rằng với những loại thực phẩm đã qua chế biến sẽ bị biến chất và môi trường trong tủ lạnh thì vẫn có một số loại vi khuẩn ưa lạnh phát triển.

Xem thêm
Từ khóa:   bệnh thận sống khoẻ bí kíp sống khoẻ

TIN MỚI NHẤT

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 11 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 26 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 41 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 56 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 1 giờ 11 phút trước
7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?