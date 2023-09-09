Thận được ví là 'cửa ngõ sinh mệnh' của con người, chuyên gia chỉ điểm 3 thủ phạm cần loại bỏ gấp nếu không muốn cơ quan này yếu đi mỗi ngày

Thận là cơ quan đóng vai trò quan trọng trong việc thanh lọc và đào thải độc tố cho cơ thể. Bên cạnh đó, cơ quan này còn làm nhiệm vụ ổn định huyết áp, điện giải và sản xuất ra hồng cầu trong máu. Đây được xem là cơ quan quan trọng trong hệ thống vận hành ở cơ thể.

Vận động nhẹ nhàng và thực hiện các động tác theo hướng dẫn sẽ giúp sức khỏe và bệnh lý thận yếu được cải thiện. Không vận động quá sức, đặc biệt là làm công việc nặng nhọc trong thời gian dài.

Lười vận động là một trong những nguyên nhân khiến chức năng hoạt động của thận bị suy yếu. Vì vậy, biện pháp tốt nhất là tăng cường vận động để cải thiện chức năng làm việc của thận.

Không đứng hoặc ngồi quá lâu cùng một tư thế sẽ khiến sự lưu thông máu huyết bị ức chế, gia tăng nguy cơ mỡ máu, tiểu đường, ảnh hưởng đến chức năng hoạt động của thận.

Luyện tập thể thao trong thời gian dài có thể giúp bạn giảm thiểu đến 22% nguy cơ mắc ung thư thận.

Ảnh minh họa: Internet

Lối sống sinh hoạt

Lối sống, sinh hoạt không khoa học không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe toàn bộ cơ thể mà nó còn ảnh hưởng trầm trọng đến bộ phận thận bởi thận là bộ phận bài tiết những chất độc hại ra khỏi cơ thể. Nếu thận làm việc quá tải thì thận sẽ bị ảnh hưởng, áp lực gây ra một loạt vấn đề về thận:

Cơ thể không nạp đủ nước khiến thận gặp khó khăn trong việc lọc các chất thải, cặn bã ra khỏi cơ thể, những độc tố này lâu ngày bị tích tụ khiến thận bị suy yếu

Các chất kích thích, bia, rượu, thuốc lá… Làm gia tăng các chất độc hại xâm nhập vào cơ thể mà thận khó có thể bài tiết được, khiến giảm lượng protein trong thận dẫn tới chức năng ở bộ phận thận bị suy yếu

Nhịn tiểu cũng tạo áp lực đè lên thận, nếu thói quen này diễn ra thường xuyên cũng khiến lắng cận cặn bã tại thận gây ra sỏi thận, hư thận

Khói thuốc bất kể là hút trực tiếp hay thụ động cũng đều làm cho chức năng thận yếu đi, đồng thời việc sử dụng các chất kích thích đặc biệt là ma túy tổng hợp sẽ

Sử dụng thuốc tây vô độ

Ảnh minh họa: Internet

Khi cơ thể tiếp nhận lượng thuốc tây, chúng sẽ được chuyển hóa và đào thải tại gan và thận. Nhất là một số loại thuốc: NSAIDs, thuốc giảm đau (Advil, Motrin)… gây co mạch máu và tổn thương mô thận. Nếu cơ thể nhận quá nhiều lượng thuốc tây trong thời gian dài sẽ khiến thận bị quá tải, không thể lọc và đào thải kịp có thể khiến thận bị nhiễm độc. Đây cũng là nguyên nhân khiến thận yếu được rất nhiều chuyên gia sức khỏe cảnh báo.