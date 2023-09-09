5 loại thực phẩm bạn không nên trữ trong tủ lạnh quá lâu, vừa mất chất dinh dưỡng, lại còn biến chất gây hại cho cơ thể

Nếu bạn vẫn còn có thói quen trữ những thực phẩm này trong tủ lạnh thì nên chú ý đến thời gian bảo quản nhé.

Thịt bò, gà, lợn đã nấu chín

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nguyên tắc cơ bản khi bảo quản thực phẩm chín trong tủ lạnh chỉ từ 1- 2 ngày. Vì vậy, các loại thịt bò, gà, lợn khi đã được nấu chín cũng chỉ sử dụng trong khoảng 1-2 ngày mà thôi.

Chuối

Lúc này, nếu để ngoài nhiệt độ bình thường trong một thời gian ngắn có thể khiến chuối bị thối và không tốt cho đường tiêu hóa. Do đó, nhiệt độ bình thường và những nơi khô ráo sẽ giúp bạn bảo quản chúng tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Các món nộm, gỏi

Hầu hết các món nộm, gỏi đều không cần dùng đến nhiệt độ để làm chín, vì thế các vi khuẩn và kí sinh trùng dễ bị sót lại. Nếu để lâu trong tủ lạnh sẽ khiến khuẩn, nấm mốc sinh sôi, những vi khuẩn này dễ gây ra các bệnh về đường ruột, thậm chí là ngộ độc. Hơn nữa, các món gỏi, nộm chứa rất nhiều gia vị như giấm, ớt… nếu để lâu cũng dễ sinh ra những chất gây ung thư. Vì vậy món ăn này chỉ ăn trong ngày.

Hải sản đã nấu chín

Các loại đồ ăn đã nấu chín nếu để lâu, kể cả bảo quản tủ lạnh cũng sẽ khiến cho hàm lượng protein bị biến chất, gây tổn thương cho gan và thận. Nếu như vì tiếc của bạn cố tình hâm đi hâm lại hải sản để ăn dễ gây nhiều bệnh nguy hiểm tới gan, thận, dạ dày. Vì vậy nên nấu lượng đủ dùng và ăn hết trong ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Cà chua

Đây sẽ là môi trường lý tưởng để những vi khuẩn xung quanh có thể xâm nhập vào bên trong cà chua. Khi đó, nó sẽ xâm nhập vào bên trong cơ thể và gây bệnh, chưa kể cà chua nhanh hỏng còn dễ gây đau bụng và đi ngoài khi ăn phải. Để giữ vị ngon và tránh gây hại sức khỏe, bạn nên cất trữ chúng ở những nơi thoáng mát sẽ tốt hơn.

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