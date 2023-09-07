'Điểm danh' 4 dấu hiệu lạ ở miệng cảnh báo sức khỏe đang gặp vấn đề, điều cuối vô cùng nguy hiểm nhưng nhiều người vẫn ngó lơ

Sống khỏe 07/09/2023 16:51

Nếu thấy ở miệng xuất hiện những dấu hiệu này bạn đừng nên xem thường, chúng đang cảnh báo tình trạng sức khỏe của bạn vô cùng xấu đấy.

Thường xuyên bị chảy máu chân răng

Thông thường chảy máu chân răng có thể là do bạn bị thiếu máu, thiếu vitamin K hoặc C. Nhưng nếu chảy máu liên tục thì hãy đi khám bác sĩ vì có thể nó liên quan đến các bệnh như bạch cầu, tiểu đường, tim mạch, những vấn đề của hệ hô hấp hay suy dinh dưỡng. Ngoài ra, chảy máu chân răng còn liên quan đến ung thư tuyến tụy. Vì thế, bạn không nên chậm trễ kiểm tra tình trạng sức khỏe nếu gặp phải những biểu hiện này.

'Điểm danh' 4 dấu hiệu lạ ở miệng cảnh báo sức khỏe đang gặp vấn đề, điều cuối vô cùng nguy hiểm nhưng nhiều người vẫn ngó lơ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Viêm nướu răng

Viêm nướu răng là một trong những dấu hiệu ở miệng có liên quan đến bệnh tiểu đường. Nguyên nhân là do người bệnh tiểu đường dễ bị nhiễm trùng, vì đường máu tăng cao là môi trường thuận lợi để cho vi khuẩn phát triển. Đồng thời vết thương cũng khó được chữa lành do khả năng miễn dịch của cơ thể suy giảm, giảm khả năng chống lại vi khuẩn, kết hợp với sự tổn thương mạch máu, dẫn đến nuôi dưỡng kém. Nếu thấy ở nướu răng đỏ, sưng, đau, chảy máu răng lợi, chảy mủ ở răng lợi, lợi lỏng lẻo và bị tụt khỏi răng, hơi thở có mùi hôi… là dấu hiệu của viêm nướu răng.

'Điểm danh' 4 dấu hiệu lạ ở miệng cảnh báo sức khỏe đang gặp vấn đề, điều cuối vô cùng nguy hiểm nhưng nhiều người vẫn ngó lơ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân dẫn đến chứng viêm này là do sự tích tụ các lớp mảng bám và cao răng trên răng và nướu răng. Nếu người bị bệnh tiểu đường, thì cơ thể sẽ khó khống chế lượng tế bào mảng bám này. Đó là nguyên do vì sao người bị bệnh tiểu đường thường có nguy cơ mắc bệnh ở nướu răng cao hơn người bình thường từ 3 đến 4 lần.

Miệng đỏ, lưỡi sưng

Nếu các góc của miệng của bạn có màu đỏ thì đó có thể là một dấu hiệu của sự thiếu hụt vitamin B6. Bạn có thể bổ sung vitamin B6 từ thận, đậu nành, bắp cải, trứng, đậu phộng… Một biểu hiện cho thấy cơ thể đang thiếu hụt vitamin chính là lưỡi bị sưng, sáng bóng hoặc đỏ ửng lên thì đó có thể dấu hiệu của thiếu sắt. Ngược lại, nếu lưỡi bạn trông nhợt nhạt thì có thể bạn đang bị thiếu máu. Khi gặp các trường hợp này bạn nên đi kiểm tra tình hình sức khỏe càng sớm càng tốt nhé.

'Điểm danh' 4 dấu hiệu lạ ở miệng cảnh báo sức khỏe đang gặp vấn đề, điều cuối vô cùng nguy hiểm nhưng nhiều người vẫn ngó lơ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hôi miệng

Nếu bạn là người chăm chỉ đánh răng, dùng chỉ nha khoa và đi khám răng thường xuyên mà vẫn bị hôi miệng thì đó có thể xuất phát từ các vấn đề dạ dày. Đó là do sự phát triển quá mức của vi khuẩn trong dạ dày, tạo thành mùi hôi và đưa lên miệng.

'Điểm danh' 4 dấu hiệu lạ ở miệng cảnh báo sức khỏe đang gặp vấn đề, điều cuối vô cùng nguy hiểm nhưng nhiều người vẫn ngó lơ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Những người bị bệnh gan, thận, hoặc tiểu đường cũng có thể gặp phải tình trạng hơi thở hôi, vì lúc này, sự cân bằng vi khuẩn trong cơ thể bị phá vỡ, các vi khuẩn có hại phát triển mạnh hơn vi khuẩn có lợi. Vì vậy, nếu thấy có dấu hiệu hơi thở hôi mà không liên quan đến răng nướu thì tốt nhất bạn nên đi khám càng sớm càng tốt.

Nước tiểu có bọt cảnh báo 3 căn bệnh nguy hiểm, nên thăm khám càng sớm càng tốt kẻo rước hoạ vào thân

Nước tiểu có bọt cảnh báo 3 căn bệnh nguy hiểm, nên thăm khám càng sớm càng tốt kẻo rước hoạ vào thân

Hiện tượng nước tiểu có bọt có nhiều nguyên nhân khác nhau cũng có thể lúc này sức khỏe của bạn gặp phải vấn đề nguy hiểm.

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Từ khóa:   sức khoẻ răng miệng chảy máu chân răng

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