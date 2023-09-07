Nước tiểu có bọt có khả năng là dấu hiệu của bệnh lý. Do đó, bạn nên tìm kiếm các triệu chứng kèm theo để dễ dàng xác định tình trạng sức khỏe của bản thân. Nếu không có bất kỳ triệu chứng kèm theo nghĩa là tình trạng sức khỏe bình thường, có thể là do tốc độ dòng chảy của nước tiểu hoặc chất tẩy rửa toilet. Tuy nhiên, nếu bạn phát hiện các triệu chứng sau thì nên đi khám sức khỏe để kiểm tra sức khỏe:

Buồn nôn, nôn

Mất ngủ, trằn trọc suốt đêm

Thay đổi số lượng nước tiểu

Thay đổi màu nước tiểu: Nước tiểu đục, nước tiểu sẫm màu,...

Xuất tinh ngược dòng

Ảnh minh họa: Internet

3 loại bệnh có thể phát hiện dễ dàng từ hiện tượng nước tiểu có bọt

Do bị nhiễm trùng đường tiết niệu

Khi bị nhiễm trùng đường tiết niệu có thể gây ra tình trạng có bọt trong nước tiểu do vi khuẩn xâm nhập vào bàng quang. Ngoài ra nếu bị nhiễm trùng đường tiết niệu bạn còn có khả năng gặp phải các triệu chứng khác như rối loạn tiểu tiện như tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu đục, tiểu máu.

Nếu bạn đang gặp phải những triệu chứng trên hãy đến gặp bác sĩ để chẩn đoán xem có bị nhiễm trùng đường tiết niệu hay không, đây là xét nghiệm nhằm xác định sự xuất hiện của bạch cầu niệu (là bằng chứng của nhiễm khuẩn tiết niệu) và loại vi khuẩn gây ra nhiễm trùng, từ đó giúp bác sĩ có thể chỉ định loại kháng sinh phù hợp.

Khi cơ thể bị mất nước

Mất nước là một trong những nguyên nhân chính khiến nước tiểu có bọt. Nước chiếm khoảng 2/3 trong lượng cơ thể, nước giúp loại bỏ độc tố của cơ thể thông qua đường tiểu. Một lượng nước đủ mỗi ngày sẽ giúp cơ thể hoạt động tốt hơn.

Vì vậy, nếu đột nhiên bạn thấy xuất hiện tình trạng nước tiểu có bọt hãy nên bổ sung thêm nước cho cơ thể, chỉ khi trường hợp này kéo dài không dứt thì nên đến bệnh viện để được bác sĩ kiểm tra.

Thận đang gặp nguy hiểm

Các vấn đề về thận có thể là nguyên nhân khiến nước tiểu có bọt. Bởi vì, thận có chức năng lọc máu để sản xuất nước tiểu, sau đó được đào thải khỏi cơ thể. Bất kỳ bệnh hoặc vấn đề nào ảnh hưởng đến thận như nhiễm trùng thận, suy thận, huyết áp cao hoặc sỏi thận cũng có thể gây ra tình trạng có bọt trong nước tiểu.

Ảnh minh họa: Internet

Đối với nam giới còn có thể là nguyên nhân do có lẫn tinh dịch trong nước tiểu, chỉ cần một lượng nhỏ tinh dịch cũng có thể khiến cho nước tiểu bị ảnh hưởng. Do đó, để đảm bảo sức khỏe bạn không gặp vấn đề tốt nhất nên đến bệnh viện kiểm tra để sớm phát hiện và điều trị bệnh, nếu có.