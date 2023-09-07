Những loại rau quen thuộc, nhiều người mê tít nhưng là ‘nơi ở’ của ký sinh trùng, không muốn hại sức khỏe nên hạn chế ăn

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết trong rau cải xoong chứa khá nhiều chất dinh dưỡng như: vitamin, sắt, canxi, magie, mangan, kẽm và kali hơn so cả bông cải xanh, táo và cà chua.

Nhưng theo nghiên cứu của các chuyên gia, rau cải xoong cũng là loại rau thường có chứa các loại giun như giun đũa, giun móc, giun tóc, giun kim... chính vì thế khi mua rau về phải rửa thật sạch, đồng thời phải chế biến chín kỹ rồi mới ăn. Nếu không các loại ký sinh trùng này sẽ đi vào cơ thể gây nguy hiểm đến tính mạng của người sử dụng nếu như chúng di cư đến các cơ quan đầu não.

Cần tây là loại rau được chị em yêu thích và sử dụng thường xuyên trong chế độ giảm cân. Loại rau này được chia ra hai loại: cần tây cạn và cần tây nước.

Trong đó, loại cần tây nước sẽ rất dễ bị nhiễm ký sinh trùng. Nếu dùng cần tây để ăn sống, rất có khả ký sinh trùng xâm nhập vào cơ thể. Trước khi sơ chế món ăn bạn nên tách từng bẹ rau ra rửa sạch và ngâm với nước muối để loại bỏ ký sinh trùng nếu có, sau đó mới mang đi chế biến món ăn để đảm bảo an toàn cho cả gia đình nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Súp lơ trắng

Súp lơ trắng hay còn gọi là bông cải trắng rất giàu giá trị dinh dưỡng, ăn thường xuyên có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể, đẩy nhanh quá trình bài tiết chất độc, giảm gánh nặng cho cơ thể, tăng cường sinh lực cho các cơ quan, bảo vệ sức khỏe, đồng thời giúp giảm cân.

Nhưng do bề mặt của súp lơ, đặc biệt là súp lơ trắng không bằng phẳng, khó làm sạch đó cũng chính là nguyên nhân khiến cho ký sinh trùng ẩn náu. Vì vậy, khi ăn loại rau bổ dưỡng này bạn cần phải ngâm rau với nước muối hoặc các loại dung dịch rửa rau khác trước khi chế biến để đảm bảo an toàn.

Tuyệt đối không ăn súp lơ trắng khi chưa được nấu chín kỹ vì có thể chưa tiêu diệt được ký sinh trùng có bên trong.

Ảnh minh họa: Internet

Củ sen

Củ sen được biết đến với nhiều công dụng như thanh nhiệt, dưỡng ẩm cho phổi, làm đẹp da nên được nhiều chị em vô cùng yêu thích. Nhưng vì củ sen là sản phẩm sinh trưởng trong nước, đặc biệt là nước bùn nên bên trong rất dễ bị ký sinh trùng sinh sống.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bên trong củ sen có nhiều lỗ hổng sẽ tạo điều kiện cho các loại ký sinh trùng sinh sôi, nếu ăn củ sen chưa được làm sạch kỹ sẽ gây hại cho các cơ quan khác nhau trong cơ thể con người. Vì thế, khi ăn loại thực phẩm bổ dưỡng này bạn phải sơ chế thật cẩn thận có như thế mới mang lại lợi ích cho sức khỏe mà không làm hại cơ thể.