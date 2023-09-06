Buổi sáng ngủ dậy chớ dại uống ngay loại nước này, 1 ngụm thôi cũng rất độc: Cơ thể nhiễm độc, tích tụ cặn bã

Sống khỏe 06/09/2023 16:44

Uống nước rất tốt nhưng sáng ngủ dậy chớ dại gì uống loại nước này, 1 ngụm thôi cũng rất độc. Theo các chuyên gia dinh dưỡng nếu có thói quen này trong thời gian dài sẽ khiến cơ thể tích tụ chất độc, nguy hiểm vô cùng.

Bạn nên bổ sung nước cho cơ thể vào buổi sáng sau một giấc ngủ dài không cung cấp nước cho cơ thể. Nguyên nhân là vì nhu cầu nước không được đáp ứng sẽ gây ra tình trạng thiếu nước và khiến bạn gặp một số vấn đề về sức khỏe. Bạn có thể gặp tình trạng viêm khớp dạng thấp, đau nửa đầu, đau thắt ngực, viêm đại tràng, khó tiêu, tăng huyết áp, béo phì, bệnh trĩ, ung thư vú, viêm phổi, viêm thận…

Mặc khác, tác dụng của uống nước vào buổi sáng không chỉ giúp bạn tăng cường năng lượng cho cơ thể mà còn giúp giảm cân và làm đẹp da. Vì vậy, bạn nên uống nước ngay sau khi thức dậy vào buổi sáng để kịp thời bù nước cho cơ thể và khởi động ngày mới đầy sức sống.

Tuy nhiên có một số loại nước tuyệt đối không nên nạp vào cơ thể khi vừa thức giấc bởi tiềm ẩn vô số tác hại cho cơ thể.

Buổi sáng ngủ dậy chớ dại uống ngay loại nước này, 1 ngụm thôi cũng rất độc: Cơ thể nhiễm độc, tích tụ cặn bã - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nước muối

Nhiều người cho rằng uống nước muối loãng sẽ tốt cho sức khỏe, vì vậy sáng sớm ngủ dậy thường pha uống như một thói quen, nhưng đó thực sự là một sai lầm nghiêm trọng. Nhiều nghiên cứu cho thấy trong quá trình ngủ, cơ thể bài tiết nhiều sẽ làm hao hụt lượng nước rất lớn.

Nếu sáng dậy bổ sung nước muối, vô tình làm khô thêm các bộ phận cơ thể, khiến máu bị cô đặc hơn, khó lưu thông, gây khô miệng và tổn thất huyết tương.

Buổi sáng ngủ dậy chớ dại uống ngay loại nước này, 1 ngụm thôi cũng rất độc: Cơ thể nhiễm độc, tích tụ cặn bã - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nước đá 

Trên thực tế, nhiều người thích uống một ly nước lạnh vào buổi sáng, nhất là vào mùa hè, thế nhưng việc làm này rất phản khoa học dinh dưỡng. Bởi khi mới ngủ dậy, cơ thể vẫn chưa hoạt động bình thường, nước lạnh hay nước đá sẽ gây co mạch máu của niêm mạc dạ dày, ảnh hưởng và kích thích tiêu hóa, tăng tốc nhu động đường ruột, thậm chí gây đau bụng nhẹ, hoặc đau dạ dày hay tiêu chảy.

Buổi sáng ngủ dậy chớ dại uống ngay loại nước này, 1 ngụm thôi cũng rất độc: Cơ thể nhiễm độc, tích tụ cặn bã - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nước có ga

Buổi sáng ngủ dậy chớ dại uống ngay loại nước này, 1 ngụm thôi cũng rất độc: Cơ thể nhiễm độc, tích tụ cặn bã - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nước có ga ngoài việc không thể cung cấp lượng nước mà cơ thể cần vào buổi sáng thì còn đẩy nhanh tốc độ bài tiết canxi trong quá trình trao đổi chất cũng như khiến cơ thể háo nước hơn, tốt nhất là không nên uống loại nước này vào sáng sớm.

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