3 thứ 'cực bẩn' trong nhà nhưng thường bị 'lãng quên' mỗi lần tổng vệ sinh: Vật số 2 tiềm tàng cả 'ổ' vi khuẩn mà nhiều người chẳng hay

Điều khiển cầm tay là một trong số các thiết bị mà bạn dễ bỏ sót nhất khi dọn dẹp nhà cửa. Nhiều chị em phụ nữ cho rằng những điều khiển này thường yên vị trên bàn khách/phòng ngủ nên ít khả năng bám bụi. Nhưng thực tế đã cho thấy suy nghĩ này hoàn toàn sai lầm.

Việc làm sạch và khử trùng điều khiển cầm tay rất đơn giản. Bạn chỉ cần lau sạch bề mặt của nó mỗi ngày một lần bằng dung dịch vệ sinh chứa cồn nhẹ. Tuy nhiên khi vệ sinh hãy lưu ý tháo pin của điều khiển ra nhé!

Món đồ này có thể bẩn gấp 20 lần so với bệ ngồi bồn cầu do chứa nhiều vi khuẩn, nấm men và bào tử nấm mốc. Không chỉ thế, trong một ngày có rất nhiều người chạm vào chiếc điều khiển, khiến nó dễ thành nơi tích tụ vi khuẩn hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Miếng bọt rửa chén

Chúng ta sử dụng miếng bọt biển hàng ngày để làm sạch chén đĩa, nhưng ít người biết nồng độ vi khuẩn trên món đồ này lớn hơn hầu hết khu vực khác trong nhà. Nếu không vệ sinh chúng thì rất có thể lượng thức ăn thừa bám trên từng thớ vải sẽ sản sinh vi khuẩn và bám lên chén đĩa hoặc bề mặt tiếp xúc với nó.

Mặc dù có thể thay mới bất cứ lúc nào, nhiều người vẫn chọn cách sử dụng miếng bọt biển quá nhiều lần. Họ thường cho nó vào lò vi sóng để tiêu diệt vi khuẩn.

Cách làm này có tác dụng, nhưng không đảm bảo sẽ loại bỏ được hết nấm mốc. Bởi vậy, bạn vẫn nên thay mới miếng bọt biển sau 2 đến 3 tuần sử dụng bằng xà phòng và phơi khô dưới nắng mặt trời.

Ảnh minh họa: Internet

Cốc đựng bàn chải đánh răng

Chúng ta thường thay bàn chải đánh răng ít nhất mỗi tháng một lần, nhưng lại bỏ quên cốc đựng vì nghĩ rằng chúng ít bị bám bẩn.

Bạn càng phải chú ý hơn nếu dùng chung cốc đựng bàn chải đánh răng với các thành viên trong gia đình. Điều này có nghĩa rằng nếu một người không vệ sinh tay đúng cách, toàn bộ bàn chải trong cốc sẽ bị nhiễm bẩn.

Ảnh minh họa: Internet

Làm sạch cốc đựng bàn chải khá đơn giản. Bạn chỉ cần rửa món đồ này với xà phòng rửa chén mỗi tuần một lần và chúng sẽ lại sạch tinh tươm. Nếu chu đáo hơn, sau khi làm sạch với xà phòng, bạn hoàn toàn có thể trụng chúng qua nước sôi để tăng khả năng khử khuẩn.