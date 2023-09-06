Vì sao ngày càng nhiều người ở nông thôn mắc bệnh nhồi máu não?

Tuy nhiên, sáu tháng trước, chú Trương thường xuyên có triệu chứng đau đầu. Lúc đầu chú tưởng đó chỉ là cơn đau đầu thông thường nên không để ý tới, thỉnh thoảng lại uống một ít thuốc giảm đau khi cơn đau dữ dội.

Chú Trương năm nay 59 tuổi, sống ở nông thôn, ngoài công việc đồng áng, chú thích nhất uống rượu và hút thuốc lá, cuộc sống của chú khá thoải mái.

Thấy vậy, gia đình vội đưa chú vào viện. Sau khi chụp CT, người ta phát hiện chú bị nhồi máu não diện rộng ở não trái.

Cho đến một ngày, sau khi tắm xong, chú Trương đột nhiên bị đau đầu dữ dội ở bên trái, tứ chi bên phải tê cứng và không thể cử động.

Được phẫu thuật cắt sọ kịp thời, chú Trương tuy sống sót nhưng để lại di chứng nhồi máu não như cử động khó khăn và nói ngọng.

Trên thực tế, những năm gần đây, ngày càng có nhiều người sống ở vùng nông thôn như chú Trương bị nhồi máu não. Đối với người dân ở đây, làm thế nào để phòng ngừa bệnh nhồi máu não?

Ảnh minh họa: Internet

Tại sao ngày càng nhiều người ở nông thôn mắc bệnh nhồi máu não?

Nhồi máu não hay còn gọi là đột quỵ do thiếu máu cục bộ chiếm hơn 80% các ca đột quỵ. Nó đề cập đến các yếu tố khác nhau dẫn đến rối loạn tuần hoàn máu não, gây thiếu máu cục bộ mô não và hoại tử do thiếu oxy, dẫn đến các hội chứng thiếu hụt thần kinh tương ứng khác nhau. Căn bệnh này đe dọa rất lớn đến tính mạng và sức khỏe của con người.

Những thói quen xấu đeo bám

Ở các thành phố, người dân không ngừng theo đuổi sức khỏe và tuổi thọ, nhưng ở nông thôn, người dân vẫn hút thuốc và uống rượu nhiều. Nếu bạn đã từng về nông thôn, bạn sẽ thấy tần suất và mật độ hút thuốc ở nông thôn cao hơn nhiều so với thành phố.

Ở những nơi công cộng, việc người thành thị hút thuốc đã trở nên hiếm gặp nhưng người nông thôn lại thích hút thuốc mọi lúc mọi nơi. Hành vi này gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe tim mạch và mạch máu não, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành lipid máu và huyết khối.

Ảnh minh họa: Internet

Ý thức phòng bệnh còn tương đối yếu

Đối với hầu hết người dân nông thôn, họ không được khám sức khỏe định kỳ như ở các thành phố lớn. Theo quan điểm của họ, miễn là không có triệu chứng bệnh thì không cần phải khám bệnh.

Thậm chí, có người cho rằng nếu không có bệnh thì khám thực thể chỉ phát hiện một số bệnh không rõ nguyên nhân, điều này là không cần thiết. Vì vậy, ý thức phòng bệnh của họ còn tương đối yếu.

Nhiều người không biết rằng họ bị cao huyết áp, tiểu đường, bệnh tim mạch vành và các bệnh khác, họ không đến bệnh viện để khám khi cảm thấy không khỏe. Như vậy, mạch máu bị tổn thương lâu ngày dễ dẫn đến hiện tượng nhồi máu não.

Chế độ ăn uống

Tin tức ở nông thôn tương đối hạn hẹp, khó phổ biến kiến thức y tế, người dân không hiểu tầm quan trọng của chế độ ăn uống mà mù quáng theo đuổi việc ăn nhiều hơn những thứ họ chưa từng ăn hoặc ăn ít hơn. Kết quả là nhiều người già gặp vấn đề về sức khỏe.

Một số người già ở nông thôn rất tằn tiện, có tiền cũng không chịu ăn, mỗi ngày chỉ ăn vài miếng dưa chua, dưa muối. Mặc dù thói quen ăn uống này không gây ra vấn đề ăn quá nhiều tác hại như đồ ăn nhiều dầu mỡ nhưng cuối cùng nó vẫn có thể gây ra chứng nhồi máu não hoặc các bệnh nghiêm trọng khác.

Dấu hiệu khi ngủ cảnh báo nhồi máu não tấn công

Lưỡi cứng

Khi lượng máu cung cấp lên não không đủ, người bệnh sẽ có cảm giác đáy lưỡi cứng như gỗ, chức năng nói bình thường bị cản trở nghiêm trọng.

Việc nuốt trở nên vô cùng khó khăn khi uống hoặc ăn, dễ bị nghẹn và ho. Tình trạng này ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh và cần được chăm sóc y tế kịp thời.

Chóng mặt và đau đầu

Triệu chứng này phổ biến hơn trong cuộc sống hàng ngày, chẳng hạn như cảm lạnh, thoái hóa đốt sống cổ, đau nửa đầu,…

Tuy nhiên, nếu bạn nhận thấy mình có các triệu chứng chóng mặt, đau đầu dai dẳng và tiến triển khi ngủ vào ban đêm thì bạn cần cảnh giác xem liệu đó có phải là dấu hiệu báo trước của nhồi máu não hay không.

Chảy nước dãi một bên

Khi não bị thiếu máu cục bộ, các dây thần kinh sẽ bị ảnh hưởng khiến con người dễ bị liệt mặt. Liệt mặt thường chỉ xảy ra ở một bên và bệnh nhân có thể chảy nước dãi một bên khi ngủ.

Triệu chứng này không chỉ ảnh hưởng đến vẻ bề ngoài của người bệnh mà còn có thể gây ra những rắc rối nhất định cho cuộc sống hàng ngày của họ. Vì vậy, việc chẩn đoán và điều trị kịp thời tình trạng liệt mặt là rất quan trọng.

Ảnh minh họa: Internet

Ngón tay tê

Nếu có cảm giác tê không thể giải thích được và thậm chí khó đóng các ngón tay khi không có áp lực, đây có thể là dấu hiệu của một cơn thiếu máu cục bộ thoáng qua.

Thời gian tê ban đầu này ngắn nhưng khi vùng thiếu máu não mở rộng, thời gian tê sẽ dần kéo dài, thậm chí liên quan đến cánh tay, đùi và các bộ phận khác. Vì vậy, cần phải cảnh giác và tìm kiếm sự trợ giúp y tế kịp thời.

Yếu chi dưới

Nhồi máu não có thể khiến người bệnh bị yếu chi dưới, dễ bị ngã khi đi trên mặt đất bằng phẳng, thậm chí nghiêng sang một bên. Với sự phát triển không ngừng của bệnh, các triệu chứng sẽ ngày càng trầm trọng hơn, điều này sẽ mang lại những bất tiện và đau khổ lớn cho cuộc sống của người bệnh.

Đối với người dân nông thôn, làm thế nào để phòng ngừa nhồi máu não?

Trước hết, người dân nông thôn nên duy trì lối sống lành mạnh, tập thể dục nhiều hơn, ăn nhiều rau và trái cây, ăn ít thực phẩm giàu chất béo và calo cao, đồng thời kiểm soát việc uống rượu và bỏ hút thuốc.

Thứ hai, cần tiến hành khám sức khỏe định kỳ và các chỉ số sức khỏe như huyết áp, đường huyết, lipid máu để phát hiện và điều trị sớm các yếu tố nguy cơ cao có thể dẫn đến nhồi máu não.

Ngoài ra, nếu đã tồn tại các bệnh mãn tính như tăng huyết áp, tiểu đường, mỡ máu cao thì các bệnh này cần được điều trị và kiểm soát tích cực để giảm nguy cơ nhồi máu não.

Đồng thời, người dân nông thôn nên biết rõ tiền sử bệnh tật của gia đình mình, nhất là trong gia đình có tiền sử mắc các bệnh về tim mạch, mạch máu não như nhồi máu não hay không thì nên chú ý hơn đến việc quản lý sức khỏe và các biện pháp phòng ngừa của bản thân.

Ngoài ra, tránh làm việc quá sức và giảm căng thẳng tinh thần cũng là biện pháp quan trọng để ngăn ngừa nhồi máu não. Cuộc sống và công việc của người dân nông thôn tương đối căng thẳng nên họ cần chú ý nghỉ ngơi, thư giãn cơ thể và tinh thần, duy trì tâm lý và thói quen sinh hoạt tốt.

Cuối cùng, nếu các triệu chứng ban đầu của nhồi máu não đã xuất hiện thì bạn nên đến cơ sở y tế kịp thời để được chẩn đoán và điều trị nhằm tránh tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn.