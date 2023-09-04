Đột quỵ ở người trẻ đang ngày một tăng lên, tuy nhiên nhiều người trẻ hiện chưa đủ quan tâm phòng bệnh đúng mức.

Đột quỵ hay còn gọi là tai biến mạch máu não là tình trạng tổn thương não cấp tính do một nguyên nhân nào đó mà não không được cung cấp đủ oxy và dinh dưỡng để duy trì hoạt động. Trong vòng vài phút, các tế bào não chết dần.



Đột quỵ để lại những di chứng cực kỳ nặng nề, đây cũng là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Bệnh đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Vì vậy, phòng ngừa là biện pháp có tầm quan trọng rất lớn để tránh xa căn bệnh này. Sớm loại bỏ những thói quen xấu gây nguy cơ đột quỵ là việc mà bất kỳ ai cũng phải nắm chắc. Ảnh minh họa: Internet Những thói quen có thể gây đột quỵ mà người trẻ rất hay mắc

Thức khuya thường xuyên: Nhiều người có thói quen thức khuya mỗi ngày, đặc biệt là đối với những người đang làm trong ngành công nghệ thông tin, bác sĩ, nhà thiết kế, nhà biên kịch... và những ngành nghề khác yêu cầu phải thức khuya. Thói quen thức khuya sẽ làm tăng gánh nặng cho tim, thường xuyên thiếu ngủ thì càng làm tăng khả năng đột quỵ. Ăn uống không khoa học: Cuộc sống ngày càng hiện đại kéo theo sự lên ngôi của các món ăn như thức ăn nhanh, thức ăn đường phố, thức ăn hàng quán và thậm chí giới trẻ đuổi theo các xu hướng của các món ăn một cách bất chấp. Vô tình các thực phẩm đó chứa hàng loạt các chất gây hại như dầu, mỡ, chất béo,... là nguyên nhân dẫn đến tai biến mạch máu não.

Ngồi máy tính nhiều gây thiếu máu não: Sử dụng máy tính quá nhiều sẽ gây ra hiện tượng ù tai, chóng mặt, đau đầu… Những người dùng máy tính triền miên có nguy cơ rơi vào cơn tai biến bất cứ lúc nào. Do làm việc căng thẳng, các cơ khớp cổ không được vận động, làm cho quá trình tuần hoàn máu kém, gây thiếu máu não. Ngủ khi tóc còn ướt: Vì bận rộn hay do thói quen sống, nhiều người giữ thói quen tắm khuya rồi để tóc ướt, tóc ẩm đi ngủ. Để tóc ướt đi ngủ không chỉ gây xơ rối tóc, kích ứng da đầu mà còn có thể sinh nấm đầu, đau đầu, cảm lạnh. Thậm chí gội đầu muộn rồi để tóc ướt đi ngủ mùa đông còn tăng nguy cơ đột quỵ. Ảnh minh họa: Internet Triệu chứng khởi phát đột quỵ chúng ta nên biết: Khó đi bộ, vấp ngã, mất thăng bằng Nhầm lẫn trong nói và hiểu, khó nói hoặc khó giải thích điều gì đó Tê liệt một bên cơ thể hoặc khuôn mặt Nhức đầu, có thể kèm nôn mửa, chóng mặt, thay đổi ý thức…

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