Mê ăn tôm nhưng cứ duy trì những thói quen này, sớm muộn cũng mang hậu quả khôn lường, loại bỏ ngay kẻo có ngày mất mạng

Sống khỏe 06/09/2023 06:20

Dưới đây là những thói quen ăn tôm nhiều người tưởng biết mà hóa ra nhầm to, cần loại bỏ ngay kẻo có ngày ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tôm là một trong số rất ít các loại thực phẩm mà vừa ít năng lượng lại vừa cung cấp nhiều dinh dưỡng. Hàm lượng các chất dinh dưỡng mà đặc biệt là protein có trong tôm rất cao.

Trong 100g tôm tươi thì phải có đến 18.4g protein trong đó, hơn thế nữa protein có trong tôm là dạng protein tinh khiết, rất tốt cho sức khỏe.

Thế nên ngoài sữa, trứng hay thịt cá thì tôm cũng là một loại thực phẩm cung cấp protein hàng đầu mà bạn chắc chắn phải ghi nhớ.

Trong 100g tôm có đến 200mg canxi, do đó sẽ không quá phóng đại nếu nói tôm chính là một trong những thực phẩm hàng đầu giúp bạn bổ sung canxi. Cũng nên lưu ý rằng, nguồn canxi chủ yếu của tôm tập trung ở thịt, chân và càng chứ không hề ở vỏ tôm như mọi người vẫn nghĩ.

Canxi từ lâu đã được biết đến như là một chất quan trọng trong việc thúc đẩy hình thành một hệ thống xương khớp khỏe mạnh, nếu thiếu canxi sẽ dẫn đến một số hiện tượng như loãng xương, viêm khớp, hay nghiêm trọng hơn là có nguy cơ mắc bệnh tim.

Mê ăn tôm nhưng cứ duy trì những thói quen này, sớm muộn cũng mang hậu quả khôn lường, loại bỏ ngay kẻo có ngày mất mạng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những thói quen khi ăn tôm gây hại cho cơ thể

Ăn trái cây sau khi ăn tôm

Nhiều người thường có thói quen ăn trái cây sau bữa ăn cho sạch miệng, dễ tiêu. Nhưng trên thực tế nếu sau khi ăn hải sản mà ngay lập tức ăn trái cây là không tốt.

Nó không chỉ ảnh hưởng đến sự hấp thụ protein, canxi trong hải sản của cơ thể mà lượng tannin trong trái cây kết hợp với protein và canxi này tạo thành canxi không hòa tan kích thích đường tiêu hóa, và thậm chí sẽ gây ra các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, nôn mửa.

Ăn vỏ tôm, đặc biệt là tôm chết

Một số người cho rằng, vỏ tôm cứng nên chứa nhiều canxi nhất, vì vậy, khi ăn họ thường cố gắng ăn cả vỏ. Tuy nhiên, thực tế thì vỏ tôm không hề giàu canxi, vỏ tôm chỉ là chất kittin còn nguồn canxi chính của tôm chủ yếu ở thịt, chân và càng. Hơn nữa, khi bị chết vỏ động vật có tốc độ ô nhiễm và xuống cấp protein cao, thậm chí có nguy cơ sản xuất độc tố đe dọa cho sức khỏe con người.

Mê ăn tôm nhưng cứ duy trì những thói quen này, sớm muộn cũng mang hậu quả khôn lường, loại bỏ ngay kẻo có ngày mất mạng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đường chỉ màu đen ở lưng tôm có thực sự bẩn?

Sự thật: Đường chỉ đen ở lưng tôm không hề sạch sẽ nhưng cũng không gây hại gì cho sức khỏe.

Đường chỉ màu đen hoặc trắng ở ngay sát lưng tôm hay còn được gọi là chỉ tôm. Đây chính là đường tiêu hóa của tôm chứa dạ dày và đại tràng, vì vậy nó không hề sạch sẽ như nhiều người vẫn nghĩ.

Tuy nhiên, ăn đường chỉ tôm cũng không có hại gì đến sức khỏe, bởi các vi khuẩn trong chỉ tôm sẽ bị giết chết ở nhiệt độ cao khi nấu. Việc loại bỏ đường chỉ tôm sẽ giúp món ăn sạch hơn và khiến bạn yên tâm hơn khi ăn.

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Nếu miệng chúng ta có xuất hiện 1 trong 3 dấu hiệu sau thì có lẽ đã đến lúc nên quan tâm đến sức khỏe của lá gan rồi.

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