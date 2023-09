Chảy máu nướu răng không có lý do: Đây là một triệu chứng khá phổ biến, chủ yếu liên quan đến thiếu vitamin. Nếu gan bị “bốc hỏa” cũng sẽ gây chảy máu nướu. Nhưng nếu triệu chứng này đi kèm với đắng miệng và hôi miệng thì chứng tỏ gan của bạn đang có vấn đề.

Thường xuyên bị nhiệt miệng: Nhiệt miệng có nhiều lý do, có thể do thiếu vitamin B, vitamin C hoặc nếu xảy ra thường xuyên thì có thể liên quan đến gan. Vì khi quá trình giải độc của gan bị ảnh hưởng nó sẽ khiến các mao mạch trong miệng bị vỡ và gây nhiệt miệng.

Bong tróc môi thường xuyên: Thời tiết khô hanh chính là thủ phạm khiến môi bị bong tróc. Nhưng nếu thời tiết bình thường mà môi cũng gặp phải tình trạng này thì rất có thể gan đang gặp vấn đề. Vì gan có chức năng giải độc, khi hoạt động không bình thường sẽ dẫn đến quá trình trao đổi chất bị rối loạn, khiến miệng bị thiếu nước dẫn đến bong tróc thường xuyên.

Vì Gan là cơ quan rất quan trọng trong cơ thể. Vì vậy, bạn cần bảo vệ để giúp cơ quan này hoạt động hiệu quả hơn. Sử dụng các loại thực phẩm tốt cho gan là phương pháp đơn giản giúp giữ cho gan luôn ở trạng thái hoàn hảo nhất.

Những thực phẩm tốt cho sức khỏe của gan

Cà phê: Đây được xem là một trong những loại thực phẩm tốt cho gan. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống cà phê bảo vệ gan khỏi bệnh, ngay cả ở những người đã gặp vấn đề với cơ quan này.

Trà: Thói quen uống trà mang đến vô số lợi ích đối với sức khỏe của chúng ta. Nhiều bằng chứng khoa học cho thấy, trà cũng là loại thực phẩm tốt cho gan, bên cạnh cà phê.

Bưởi: Giúp bảo vệ gan theo 2 cơ chế chính là giảm viêm và bảo vệ tế bào. Theo đó, bưởi được xếp vào nhóm thực phẩm tốt cho gan vì cung cấp lượng chất chống oxy hóa tự nhiên dồi dào cho cơ thể.

Việt quất và nam việt quất: Trong 2 quả này đều chứa anthocyanin, một chất chống oxy hóa góp phần mang lại màu sắc đặc biệt cho các loại quả này. Theo các chuyên gia, chiết xuất hoặc nước ép của hai loại quả này có công dụng duy trì sức khỏe của gan.

Nho: Đặc biệt là nho đỏ và nho tím, chứa nhiều hoạt chất có lợi cho sức khỏe con người. Nho và nước ép nho mang lại nhiều tác động tích cực cho gan, ví dụ như giảm viêm, ngăn ngừa tổn thương và tăng hiệu quả của quá trình chống oxy hóa.

Nước ép củ dền (củ cải đường): Đây được xem là nguồn cung cấp nitrat và betalain có lợi cho sức khỏe của gan, tăng số lượng enzym giải độc tự nhiên đồng thời làm giảm tổn thương gan do oxy hóa và viêm.

Dầu ô liu: Llà một chất béo lành mạnh vì nhiều lợi ích sức khỏe mà nó mang lại, bao gồm tác động tích cực đến sức khỏe gan cũng như quá trình trao đổi chất.

Bên cạnh đó, bạn cũng nên có chế độ ăn uống khoa học hơn trong cuộc sống hàng ngày, uống nhiều nước và tập thể dục cũng sẽ có lợi cho việc chăm sóc gan.