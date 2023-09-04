3 dấu hiệu bất thường ở miệng cảnh báo ung thư gan đang âm thầm 'ghé thăm', cần gặp bác sĩ ngay để tránh 'hoạ'

Sống khỏe 04/09/2023 16:49

Nếu miệng chúng ta có xuất hiện 1 trong 3 dấu hiệu sau thì có lẽ đã đến lúc nên quan tâm đến sức khỏe của lá gan rồi.

Gan là một bộ phận quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta nên cần chú ý trong việc nuôi dưỡng. Nếu phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời thì khả năng sống sót sẽ rất cao.

Nhất là ung thư gan, căn bệnh thường phát triển trong âm thầm, hầu hết những triệu chứng giai đoạn đầu của bệnh ung thư gan rất nghèo nàn và đều bị bỏ qua, người ta ít để ý cho tới khi cơ thể gặp dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng. Nếu thấy ở miệng có 3 dấu hiệu này thì chúng ta nên đề phòng.

3 dấu hiệu bất thường ở miệng cảnh báo ung thư gan đang âm thầm 'ghé thăm', cần gặp bác sĩ ngay để tránh 'hoạ' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

3 dấu hiệu cảnh báo gan tổn thương

Chảy máu nướu răng không có lý do: Đây là một triệu chứng khá phổ biến, chủ yếu liên quan đến thiếu vitamin. Nếu gan bị “bốc hỏa” cũng sẽ gây chảy máu nướu. Nhưng nếu triệu chứng này đi kèm với đắng miệng và hôi miệng thì chứng tỏ gan của bạn đang có vấn đề.

Thường xuyên bị nhiệt miệng: Nhiệt miệng có nhiều lý do, có thể do thiếu vitamin B, vitamin C hoặc nếu xảy ra thường xuyên thì có thể liên quan đến gan. Vì khi quá trình giải độc của gan bị ảnh hưởng nó sẽ khiến các mao mạch trong miệng bị vỡ và gây nhiệt miệng.

3 dấu hiệu bất thường ở miệng cảnh báo ung thư gan đang âm thầm 'ghé thăm', cần gặp bác sĩ ngay để tránh 'hoạ' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bong tróc môi thường xuyên: Thời tiết khô hanh chính là thủ phạm khiến môi bị bong tróc. Nhưng nếu thời tiết bình thường mà môi cũng gặp phải tình trạng này thì rất có thể gan đang gặp vấn đề. Vì gan có chức năng giải độc, khi hoạt động không bình thường sẽ dẫn đến quá trình trao đổi chất bị rối loạn, khiến miệng bị thiếu nước dẫn đến bong tróc thường xuyên.

Vì Gan là cơ quan rất quan trọng trong cơ thể. Vì vậy, bạn cần bảo vệ để giúp cơ quan này hoạt động hiệu quả hơn. Sử dụng các loại thực phẩm tốt cho gan là phương pháp đơn giản giúp giữ cho gan luôn ở trạng thái hoàn hảo nhất.

3 dấu hiệu bất thường ở miệng cảnh báo ung thư gan đang âm thầm 'ghé thăm', cần gặp bác sĩ ngay để tránh 'hoạ' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những thực phẩm tốt cho sức khỏe của gan

Cà phê: Đây được xem là một trong những loại thực phẩm tốt cho gan. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống cà phê bảo vệ gan khỏi bệnh, ngay cả ở những người đã gặp vấn đề với cơ quan này.

Trà: Thói quen uống trà mang đến vô số lợi ích đối với sức khỏe của chúng ta. Nhiều bằng chứng khoa học cho thấy, trà cũng là loại thực phẩm tốt cho gan, bên cạnh cà phê.

Bưởi: Giúp bảo vệ gan theo 2 cơ chế chính là giảm viêm và bảo vệ tế bào. Theo đó, bưởi được xếp vào nhóm thực phẩm tốt cho gan vì cung cấp lượng chất chống oxy hóa tự nhiên dồi dào cho cơ thể.

Việt quất và nam việt quất: Trong 2 quả này đều chứa anthocyanin, một chất chống oxy hóa góp phần mang lại màu sắc đặc biệt cho các loại quả này. Theo các chuyên gia, chiết xuất hoặc nước ép của hai loại quả này có công dụng duy trì sức khỏe của gan.

Nho: Đặc biệt là nho đỏ và nho tím, chứa nhiều hoạt chất có lợi cho sức khỏe con người. Nho và nước ép nho mang lại nhiều tác động tích cực cho gan, ví dụ như giảm viêm, ngăn ngừa tổn thương và tăng hiệu quả của quá trình chống oxy hóa.

Nước ép củ dền (củ cải đường): Đây được xem là nguồn cung cấp nitrat và betalain có lợi cho sức khỏe của gan, tăng số lượng enzym giải độc tự nhiên đồng thời làm giảm tổn thương gan do oxy hóa và viêm.

Dầu ô liu: Llà một chất béo lành mạnh vì nhiều lợi ích sức khỏe mà nó mang lại, bao gồm tác động tích cực đến sức khỏe gan cũng như quá trình trao đổi chất.

Bên cạnh đó, bạn cũng nên có chế độ ăn uống khoa học hơn trong cuộc sống hàng ngày, uống nhiều nước và tập thể dục cũng sẽ có lợi cho việc chăm sóc gan.

Tỷ lệ người trẻ tử vong do đột quỵ tăng đột biến, chuyên gia chỉ ra 4 thói quen ‘tai hại’ khiến 'tử thần' dễ 'ghé thăm'

Tỷ lệ người trẻ tử vong do đột quỵ tăng đột biến, chuyên gia chỉ ra 4 thói quen ‘tai hại’ khiến 'tử thần' dễ 'ghé thăm'

Đột quỵ ở người trẻ đang ngày một tăng lên, tuy nhiên nhiều người trẻ hiện chưa đủ quan tâm phòng bệnh đúng mức.

Xem thêm
Từ khóa:   ung thư gan ung thư gan Tin y tế sống khoẻ

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 3 phút trước
Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Tâm sự 18 phút trước
Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Tâm sự Eva 48 phút trước
Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Tâm sự gia đình 1 giờ 48 phút trước
Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước
Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Tâm sự gia đình 2 giờ 48 phút trước
Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Tâm sự 3 giờ 18 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Tâm sự gia đình 3 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?