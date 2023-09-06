Loại lá trồng ở góc vườn nhưng có vạn tác dụng thần kỳ: Ngâm tay, chân mỗi ngày đánh bay nhiều bệnh nguy hiểm, cơ thể khỏe thêm

Sống khỏe 06/09/2023 10:28

Lá lốt không chỉ được biết đến là một loại rau thơm dùng trong các bữa ăn mà nó còn có công dụng sức khỏe vô cùng lớn.

Ở Việt Nam, lá lốt là một trong những loại rau quen thuộc và được sử dụng phổ biến trong các bữa ăn hằng ngày vì mùi vị thơm ngon và tăng thêm độ ngon cho các món ăn. Công dụng của cây lá lốt được phát huy hiệu quả trong điều trị nhiều bệnh khác nhau như bệnh tổ đỉa, mụn nhọt và xương khớp. 

Theo nhiều chuyên gia, lá lốt thuộc loại cây thân thảo sống dai, nó sinh sống và phát triển chủ yếu ở những nơi râm mát và có ánh nắng trực tiếp. Độ cao trung bình của cây từ 30 đến 40 cm. Phần thân thường yếu và chia thành nhiều đốt nhỏ. Lá lốt thuộc dạng lá đơn, hình tim, mặt lá láng bóng, có tán rộng xòe to, trên phiến lá có từ 5-7 gân xanh nổi lên và rất dễ nhận biết bởi mùi thơm đặc trưng. Phần hoa thì chủ yếu mọc thành từng cụm ở nách lá, có màu trắng và thường lâu tàn. Quả của lá lốt là quả mọng và bên trong có chứa hạt.

Loại lá trồng ở góc vườn nhưng có vạn tác dụng thần kỳ: Ngâm tay, chân mỗi ngày đánh bay nhiều bệnh nguy hiểm, cơ thể khỏe thêm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngâm tay - chân với lá lốt có công dụng gì?

Ngâm chân tay bằng lá lốt là bài thuốc để chữa chứng ra mồ hôi tay chân. Chứng này còn được gọi là phong tê thất.

Ngoài ra, lá lốt nấu để ngâm tay chân còn có công dụng trong việc đánh bay nhiều bệnh nguy hiểm, cơ thể khỏe thêm:

Giúp lưu thông khí huyết tốt hơn

Ngâm chân với nước ấm kết hợp massage sẽ giúp đôi chân ấm lên qua đó giãn nở các mạch máu, giúp tăng khả năng lưu thông tuần hoàn máu trong quá trình ngâm.

Giúp ngủ ngon hơn, tinh thần thoải mái hơn

Khi ngâm chân, tay, nước ấm cùng động tác day ấn, massage sẽ kích thích các huyệt dưới bàn chân. chính vì thế mà cơ thể thoải mái hơn, tinh thần sảng khoái và ngủ ngon hơn.

Loại lá trồng ở góc vườn nhưng có vạn tác dụng thần kỳ: Ngâm tay, chân mỗi ngày đánh bay nhiều bệnh nguy hiểm, cơ thể khỏe thêm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tác hại của lá lốt

Lá lốt có tính nóng nên khi phụ nữ đang cho con bú sử dụng quá nhiều có thể dẫn đến mất sữa hoặc làm sữa bị loãng không đủ chất cho trẻ. Bệnh tình trở nên nặng hơn đối với các trường hợp bị nóng gan, nhiệt miệng nặng, đau dạ dày. Ăn quá nhiều lá lốt khoảng trên 100g/ngày có thể gặp một số vấn đề về tiêu hóa như khó tiêu, đầy bụng, ợ nóng,...do đó chỉ nên dùng một lượng vừa phải, thông thường trung bình chỉ nên dùng từ 50 đến 100g để tránh các tình trạng trên.Công dụng của cây lá lốt đạt hiệu quả trong điều trị khá nhiều bệnh và giúp bảo vệ sức khỏe tốt hơn. Tuy nhiên việc sử dụng cũng cần thận trọng để tránh tác dụng phụ có thể xảy ra. Để đảm bảo an toàn cần tham khảo kỹ thông tin trước khi sử dụng.

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