Nếu bạn ăn quá nhanh, bạn có thể gây ra chứng khó tiêu và các bệnh về đường tiêu hóa nếu bạn không nhai thức ăn kỹ và đầy đủ. Nếu thức ăn quá nóng, nó có thể làm hỏng niêm mạc thực quản và gây viêm cấp tính, lâu dài còn gây ra các bệnh nguy hiểm như ung thư.

Thói quen ăn chậm và nhai chậm để cho phép thức ăn được tiêu hóa lần đầu trong miệng, rồi sau đó đến các cơ quan khác trong hệ tiêu hóa, giúp tăng cảm giác ngon miệng để thúc đẩy sự tiết dịch tiêu hóa và tạo nền tảng tốt cho quá trình tiêu hóa và phân hủy thức ăn thừa. Thói quen nhai chậm cũng có thể thúc đẩy tiết nước bọt và giảm vi khuẩn miệng.

Gợi ý: Đừng ngấu nghiến cho xong bữa ăn, hãy chậm rãi nhai khoảng 20 lần cho mỗi miếng ăn trước khi nuốt.

Vào thời cổ đại, hơi thở chậm được sử dụng cho việc chăm sóc sức khỏe, và hình thức thở sâu và chậm rất được ngưỡng mộ và làm theo, tần suất thở tương đương với 6,4 giây cho một hơi thở.

Sức khỏe có được nhờ hơi thở chậm nên được thực hiện trong bốn từ: sâu, dài, đồng đều và nhẹ.

Sâu là hít hết hơi thở, dài là thở trong thời gian dài cho cạn hơi thở, tốc độ phải chậm rãi, đều đều, hơi thở được kéo đều, nhẹ nhàng , ổn định, không quá mạnh hay gấp gáp.

Thói quen thở sâu có thể thúc đẩy lưu thông phổi tốt và tăng cường nhu động đường tiêu hóa thuận lợi.

Ngủ trưa đều đặn

Ảnh minh họa: Internet

Việc duy trì việc ngủ trưa đều đặn cũng góp phần giúp nội tạng nghỉ ngơi, lấy lại năng lượng. Theo nhiều nghiên cứu, từ 11h đến 13h chính là thời gian mà tim hoạt động mạnh mẽ năng động nhất, thời điểm này nên nghỉ ngơi để dưỡng tâm khí.

Bổ sung thực phẩm

Việc uống trà thảo dược hoặc thực phẩm đông y được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyên nên làm mỗi ngày để tăng cường sinh lực ở cả hai phái. Những loại thực phẩm như tây dương sâm, hạt sen, bách hợp, long nhãn… có thể chăm sóc tim rất tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Không quá lao lực

Muốn cơ thể khỏe mạnh, bệnh tật lánh xa thì biết cách điều tiết cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi là một điều tất yếu. Mỗi ngày đều dành thời gian để vận động, thể dục được ví như liều thuốc tiên cho nội tạng. Như vậy không chỉ có thể giảm bớt mệt mỏi, mà còn đẩy nhanh sự tuần hoàn trong cơ thể, bảo tồn và củng cố sức khỏe của gan.