Không hút thuốc vẫn có thể mắc bệnh ung thư phổi như thường, cứ duy trì những điều này mỗi ngày chỉ có rước bệnh vào người

Sống khỏe 07/09/2023 06:20

Ung thư phổi căn bệnh đang có tỉ lệ mắc khá cao trong xã hội hiện nay, hiện tại căn bệnh vẫn chưa có biện pháp điều trị đặc hiệu, vì vậy việc biết sớm nguyên nhân gây bệnh để có thể tự phòng ngừa là điều vô cùng cần thiết.

Ung thư phổi là gì?

Ung thư phổi là bệnh lý có sự xuất hiện các khối u ác tính trong các mô phổi, bệnh hay gặp nhưng lại rất khó phát hiện, kết quả điều trị cũng rất thấp. Đây là bệnh ung thư nguy hiểm thứ 2 tại Việt Nam chỉ sau ung thư gan. Căn bệnh đang có xu hướng gia tăng nhanh chóng mặt.

Một số nguyên nhân dẫn đến ung thư phổi bạn cần biết

Do lối sống

Không hút thuốc hạn chế nguy cơ ung thư phổi nhưng hàng loạt yếu tố khác thuộc về lối sống có thể đẩy bạn vào nguy hiểm. Ví dụ điển hình nhất là việc thường xuyên lui tới khu vực đầy khói thuốc, gây ra hiện tượng hút thuốc thụ động.

Ngoài ra, ăn uống không lành mạnh cũng góp phần dẫn đến ung thư. Các nhà khoa học chỉ ra chế độ dinh dưỡng khoa học gồm nhiều rau củ quả bảo vệ phổi của cả người hút thuốc lẫn không hút thuốc.

Không hút thuốc vẫn có thể mắc bệnh ung thư phổi như thường, cứ duy trì những điều này mỗi ngày chỉ có rước bệnh vào người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nghề nghiệp có thể dẫn đến ung thư phổi

Những người có công việc phải tiếp xúc lâu dài trong môi trường có các chất như uranium, radium và các chất phóng xạ khác.

Những môi trường sản xuất và chế biến liên quan đến các chất như asen, crôm, niken, đồng, thiếc, sắt, nhựa, than đá, nhựa đường, dầu, amiăng và các chất khác có thể gây ra ung thư phổi.

Do di truyền

Những người có người thân, họ hàng bị ung thư phổi sẽ có nguy cơ cao hơn người bình thường. Một người có thể thừa hưởng một gen bất thường, gen đó có thể dẫn đến ung thư phổi hoặc là nguyên nhân khiến phổi khó loại bỏ chất độc từ khói thuốc, từ đó gián tiếp gây ung thư phổi.

Không hút thuốc vẫn có thể mắc bệnh ung thư phổi như thường, cứ duy trì những điều này mỗi ngày chỉ có rước bệnh vào người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Biện pháp ngăn ngừa ung thư phổi tại nhà

Không hút thuốc lá, tránh xa môi trường nhiều khói thuốc

Bỏ thuốc lá càng sớm thì nguy cơ ung thư phổi càng giảm, đồng thời nên tránh hút thuốc thụ động và tránh xa môi trường có khói thuốc, người hút thuốc cũng nên quan tâm đến người khác, chủ động và có ý thức kiểm soát, không hút thuốc nơi công cộng.

Tránh xa bức xạ

Khi làm việc trong môi trường độc hại, cần thực hiện các biện pháp bảo vệ để giảm nguy cơ nghề nghiệp; tránh khói bụi và ô nhiễm trang trí trong nhà, chú ý thông gió tốt trong bếp. Ngoài ra, tránh xa các chất phóng xạ.

Cân bằng dinh dưỡng

Rau củ quả rất giàu chất dinh dưỡng như caroten, vitamin C, vitamin E, axit folic có lợi cho sức khỏe của phổi nên ăn một cách hợp lý; tỏi, hải sản, ngũ cốc, nấm, vừng, trứng... rất giàu selen, có tác dụng chống và chống ung thư nên ăn một cách hợp lý.

Loại lá trồng ở góc vườn nhưng có vạn tác dụng thần kỳ: Ngâm tay, chân mỗi ngày đánh bay nhiều bệnh nguy hiểm, cơ thể khỏe thêm

Loại lá trồng ở góc vườn nhưng có vạn tác dụng thần kỳ: Ngâm tay, chân mỗi ngày đánh bay nhiều bệnh nguy hiểm, cơ thể khỏe thêm

Lá lốt không chỉ được biết đến là một loại rau thơm dùng trong các bữa ăn mà nó còn có công dụng sức khỏe vô cùng lớn.

Xem thêm
Từ khóa:   ung thư phổi thuốc lá ung thư sống khoẻ

TIN MỚI NHẤT

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Tâm sự gia đình 38 phút trước
Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Tâm sự gia đình 1 giờ 38 phút trước
Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Ngoại tình 2 giờ 8 phút trước
Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 2 giờ 23 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 38 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 2 giờ 53 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 3 giờ 8 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 3 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?