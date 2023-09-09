'2 thứ không ăn, 2 việc không làm' trong ngày đèn đỏ ghé thăm để bảo tử cung luôn khỏe mạnh

"Ngày đèn đỏ" là thời điểm cơ thể vô cùng nhạy cảm, lúc này cổ tử cung mở để máu kinh thoát ra ngoài nên nếu không biết giữ gìn vệ sinh, vi khuẩn rất dễ xâm nhập từ âm đạo vào buồng trứng, làm hại tử cung.

Nhiều chị em nhầm tưởng rằng chỉ cần có kinh nguyệt đều là được, nên không quan tâm, chú ý đến việc chăm sóc cơ thể trong những ngày này. Nhưng sự thật là, "ngày đèn đỏ" là thời điểm cơ thể vô cùng nhạy cảm, lúc này cổ tử cung mở để máu kinh thoát ra ngoài nên nếu không biết giữ gìn vệ sinh, vi khuẩn rất dễ xâm nhập từ âm đạo vào buồng trứng, làm hại tử cung. 2 thứ không ăn trong "ngày đèn đỏ"

Đồ ăn lạnh: Tử cung của phụ nữ thường "sợ" lạnh vì thế nếu chị em ăn đồ lạnh trong thời kỳ kinh nguyệt sẽ dễ gây đau bụng kinh và ảnh hưởng đến khả năng tiết máu kinh của tử cung. Nghiêm trọng hơn có thể cản trở quá trình thải ra của máu kinh, lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe vùng kín. Ảnh minh họa: Internet Thực phẩm cay: Các món cay quá thường xuyên và quá cay sẽ làm tổn thương đường tiêu hóa. Ngoài ra ăn cay cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của tử cung trong kỳ kinh nguyệt, nó có thể dẫn đến việc kinh nguyệt không đều, nhất là khi ăn vào ngày “đèn đỏ”.

Ảnh minh họa: Internet 2 việc không làm trong "ngày đèn đỏ" Không gội đầu vào ngày hành kinh: Trên đầu có rất nhiều huyệt đạo quan trọng, vì vậy chị em cần tránh gội đầu vào ngày "đèn đỏ". Nếu gội đầu vào thời điểm này mà chị em không chú ý đến việc sấy khô sẽ dẫn tới một lượng khí ẩm và lạnh thấm vào đầu, dễ gây ra cảm lạnh, đau đầu và tử cung cũng bị ảnh hưởng. Ảnh minh họa: Internet Không kỳ cọ, rửa vùng eo quá mức trong ngày hành kinh: Tử cung nằm ở vị trí vùng bụng dưới và thắt lưng. Nếu eo lạnh có thể khiến tử cung lạnh, ảnh hưởng đến chu kỳ kinh đang diễn ra. Những độc tố, máu đông không được thải ra kịp thời sẽ khiến cho sức khỏe của tử cung suy giảm.

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