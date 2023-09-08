Căn bệnh được mệnh danh là ‘kẻ giết người thầm lặng’ đối với phụ nữ: Bác sĩ mách nhỏ những dấu hiệu đầu tiên không nên bỏ qua

Sống khỏe 08/09/2023 06:20

Ung thư buồng trứng là 1 trong 5 căn bệnh có tỉ lệ mắc cao nhất ở phụ nữ, bệnh có thể xuất hiện ở một hoặc cả hai bên buồng trứng.

Ung thư buồng trứng là gì?

Ung thư buồng trứng (tiếng Anh là Ovarian cancer) là tình trạng một hoặc cả hai buồng trứng xuất hiện các tế bào bất thường, phát triển thành những khối u ác tính xâm lấn và tấn công phá hủy các mô, cơ quan bộ phận trong cơ thể. Thậm chí, các khối u này có thể di căn đến nhiều cơ quan khác, gây ung thư tại các cơ quan đó. Khoảng 90% ca bệnh được bắt đầu từ lớp ngoài của buồng trứng, gọi là ung thư biểu mô buồng trứng (Epithelial ovarian cancer). 

Các khối u phát triển bên trong buồng trứng có rất nhiều loại. Một số khối u là ác tính, một số là lành tính. Các khối u lành tính không phải là ung thư, bệnh nhân được điều trị bằng cách phẫu thuật bóc khối u, cắt bỏ một phần hoặc một bên buồng trứng chứa khối u.

Căn bệnh được mệnh danh là ‘kẻ giết người thầm lặng’ đối với phụ nữ: Bác sĩ mách nhỏ những dấu hiệu đầu tiên không nên bỏ qua - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các thể khối u ác tính ở buồng trứng bao gồm:

Ung thư biểu mô buồng trứng: Là thể ung thư buồng trứng thường gặp nhất, các tế bào ung thư phát triển từ các tế bào có trên bề mặt buồng trứng.

Ung thư tế bào mầm: Là dạng ung thư xuất phát từ các tế bào sản xuất ra trứng.

Các loại khác: Ung thư có nguồn gốc từ mô đệm sinh dục, ung thư bắt nguồn từ trung mô và các ung thư di căn đến buồng trứng.

Dấu hiệu nhận biết sớm ung thư buồng trứng

Kinh nguyệt bất thường

Kinh nguyệt bất thường là dấu hiệu điển hình của những căn bệnh phụ khoa nguy hiểm, trong đó có ung thư buồng trứng. Vì quá trình trao đổi chất của nội mạc tử cung chủ yếu dựa vào các hormone khác nhau được tiết ra trong cơ thể.

Trong thời kỳ kinh nguyệt estrogen và progesterone mạnh mẽ, nội mạc tử cung sẽ dày dần lên, nhưng khi trứng đã rụng và nội tiết tố suy giảm, nội mạc tử cung sẽ teo lại và chết đi, đồng thời đào thải ra ngoài cơ thể theo đường máu.

Do đó, khi buồng trứng gặp nguy hiểm, đặc biệt là khi cả hai buồng trứng bị các mô ung thư xâm lấn và phá hủy, sẽ khiến cho kinh nguyệt bị rối loạn, có người người con bị tắc kinh (vô kinh). Trường hợp vô kinh còn có thể khiến cho phụ nữ khó có con hoặc vô sinh.

Căn bệnh được mệnh danh là ‘kẻ giết người thầm lặng’ đối với phụ nữ: Bác sĩ mách nhỏ những dấu hiệu đầu tiên không nên bỏ qua - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Rất dễ bị đau khi giao hợp

Đây là một cảnh báo khẩn cấp rằng tử cung của bạn đã có vấn đề, nghiêm trọng nhất chính là ung thư. Nó liên quan đến cơn đau và áp lực vùng xương chậu, nhu cầu đi tiểu gấp và thường xuyên hơn.

Những phụ nữ mắc bệnh ung thư buồng trứng giai đoạn phát triển thường bị đau trong quá trình quan hệ tình dục. Cơn đau khi quan hệ thường xuất hiện ở bên phải hoặc bên trái của khung xương chậu. Lúc này bạn tuyệt đối không được cố chịu đựng mà phải đi khám ngay. Để có thể phát hiện và điều trị bệnh kịp thời.

Hay bị đau và nhức ở vùng xương chậu

Ung thư buồng trứng sẽ gây ra các cơn đau dai dẳng ở vùng xương chậu hoặc vùng bụng dưới. Đây không chỉ là dấu hiệu cảnh báo bệnh ung thư buồng mà còn có thể cảnh báo bạn đang mắc phải một căn bệnh khác nguy hiểm không kém ung thư buồng trứng. Vì vậy, khi xuất hiện triệu chứng này bạn nên đến bệnh viện để kiểm tra và tầm soát ung thư càng sớm càng tốt.

Đau bụng dưới là tình trạng đau ở vùng bụng dưới ngang rốn. Cơn đau thường kéo dài âm ỉ hoặc đau theo từng cơn quặn bụng, chỉ khi hơi gập người xuống thì mới bớt đau hoặc không có tư thế chống đau,... tùy theo căn nguyên gây ra đau bụng dưới sẽ có những biểu hiện đặc điểm, tính chất cơn đau cũng như tư thế chống đau khác nhau. Sự phát triển bất thường của hormon hoặc các tế bào trong buồng trứng dẫn đến u nang buồng trứng. Nếu bạn bị đau vùng bụng dưới bên trái hoặc bên phải kéo dài, giảm cân,.... cần được đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị phù hợp.

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Nếu thấy ở miệng xuất hiện những dấu hiệu này bạn đừng nên xem thường, chúng đang cảnh báo tình trạng sức khỏe của bạn vô cùng xấu đấy.

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