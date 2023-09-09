Là một trong những loại gia vị phổ biến trong cuộc sống của chúng ta, không chỉ giúp ăn ngon miệng, bổ tỳ vị, thúc đẩy tiêu hóa mà còn có tác dụng xua tan cảm gió, cảm mạo. Nhưng ăn gừng vào mùa thu không tốt cho lắm, vì gừng là có vị hăng và tính ấm sẽ khiến cơ thể sinh ra nội nhiệt, dẫn đến ho nặng hơn, đau họng.

Nhiều người thích ăn cay, bất kể xuân hạ, thu đông. Mặc dù ớt là thực phẩm tốt cho sức khỏe , có thể giúp cơ thể bài tiết axit dịch vị, tiêu trừ khí trệ, có tác dụng khai vị, tiêu thực, xua tan lạnh giá, ẩm thấp, giải uất, hóa đờm, nhưng ăn ớt cay vào mùa thu sẽ làm tổn thương khí phổi, mất âm khí của phổi, trường hợp nặng có thể gây tổn thương tim phổi.

Cà phê

Do công việc, nhiều người thức khuya cũng dẫn đến thói quen uống nhiều cà phê hơn người bình thường làm tăng gánh nặng cho tim và phổi. Cafein trong cà phê và theophylline trong trà gây giãn cơ trơn phế quản, và sẽ làm cho các phế quản trong một trạng thái giãn nở.

Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, caffeine và theophylline cũng có thể gây ra chứng nhịp tim đập nhanh, mất ngủ, kích động, tăng tiêu thụ oxy của cơ tim, hoàn toàn không có lợi cho tim và phổi.

Món ăn chứa nhiều dầu mỡ

Nếu tiếp tục ăn quá nhiều mỡ lợn, bơ, thịt gà rán, vịt quay và thức ăn có dầu mỡ khác, sẽ làm tăng gánh nặng lên đường hô hấp. Các chất béo sẽ bám vào thành thực quản, cổ họng lâu dần gây ra các vấn đề về hệ hô hấp, ảnh hưởng đến sức khỏe của phổi.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra việc tiêu thụ nhiều chất béo cũng có thể khiến bạn bị gặp tình trạng tích tụ nhiều đờm, khó khăn hơn trong việc đào thải chúng ra ngoài, gây ho, hen suyễn, viêm phổi...