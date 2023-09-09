Điểm danh những thực phẩm ‘vạn người mê’ nhưng gây tổn thương phổi chẳng kém khói thuốc, nhiều người không hút vẫn mắc bệnh hô hấp như thường

Sống khỏe 09/09/2023 11:07

Có những loại thực phẩm tuy rất thơm ngon, được nhiều người yêu thích nhưng lại bất ngờ tàn phá sức khỏe phổi không kém gì thuốc lá cần lưu ý.

Gừng

Là một trong những loại gia vị phổ biến trong cuộc sống của chúng ta, không chỉ giúp ăn ngon miệng, bổ tỳ vị, thúc đẩy tiêu hóa mà còn có tác dụng xua tan cảm gió, cảm mạo. Nhưng ăn gừng vào mùa thu không tốt cho lắm, vì gừng là có vị hăng và tính ấm sẽ khiến cơ thể sinh ra nội nhiệt, dẫn đến ho nặng hơn, đau họng.

Điểm danh những thực phẩm ‘vạn người mê’ nhưng gây tổn thương phổi chẳng kém khói thuốc, nhiều người không hút vẫn mắc bệnh hô hấp như thường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ớt

 Nhiều người thích ăn cay, bất kể xuân hạ, thu đông. Mặc dù ớt là thực phẩm tốt cho sức khỏe, có thể giúp cơ thể bài tiết axit dịch vị, tiêu trừ khí trệ, có tác dụng khai vị, tiêu thực, xua tan lạnh giá, ẩm thấp, giải uất, hóa đờm, nhưng ăn ớt cay vào mùa thu sẽ làm tổn thương khí phổi, mất âm khí của phổi, trường hợp nặng có thể gây tổn thương tim phổi.

Cà phê

Do công việc, nhiều người thức khuya cũng dẫn đến thói quen uống nhiều cà phê hơn người bình thường làm tăng gánh nặng cho tim và phổi. Cafein trong cà phê và theophylline trong trà gây giãn cơ trơn phế quản, và sẽ làm cho các phế quản trong một trạng thái giãn nở.

Điểm danh những thực phẩm ‘vạn người mê’ nhưng gây tổn thương phổi chẳng kém khói thuốc, nhiều người không hút vẫn mắc bệnh hô hấp như thường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 Hơn nữa, caffeine và theophylline cũng có thể gây ra chứng nhịp tim đập nhanh, mất ngủ, kích động, tăng tiêu thụ oxy của cơ tim, hoàn toàn không có lợi cho tim và phổi.

Món ăn chứa nhiều dầu mỡ

 Nếu tiếp tục ăn quá nhiều mỡ lợn, bơ, thịt gà rán, vịt quay và thức ăn có dầu mỡ khác, sẽ làm tăng gánh nặng lên đường hô hấp. Các chất béo sẽ bám vào thành thực quản, cổ họng lâu dần gây ra các vấn đề về hệ hô hấp, ảnh hưởng đến sức khỏe của phổi.

Điểm danh những thực phẩm ‘vạn người mê’ nhưng gây tổn thương phổi chẳng kém khói thuốc, nhiều người không hút vẫn mắc bệnh hô hấp như thường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra việc tiêu thụ nhiều chất béo cũng có thể khiến bạn bị gặp tình trạng tích tụ nhiều đờm, khó khăn hơn trong việc đào thải chúng ra ngoài, gây ho, hen suyễn, viêm phổi...

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Dùng nồi cơm điện kiểu này chẳng mấy chốc ung thư gan

Sử dụng cùng một lớp lót nồi cơm điện trong thời gian dài, đặc biệt nếu lớp phủ bị trầy xước hoặc hư hỏng, có thể đẩy nhanh quá trình bong tróc lớp phủ, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người.

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Từ khóa:   viêm phổi bệnh phổi phòng bệnh sống khoẻ

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