Thịt cất trong tủ lạnh có thể ngăn chặn sự xâm nhập của các vi khuẩn, ngăn ngừa sự biến chất, nhưng nó không thể hoàn toàn ngăn chặn quá trình oxy hóa chất béo và protein khi đã để quá lâu. Ăn những thực phẩm bị biến đổi chất sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy cho sức khỏe .

Việc bảo quản thức ăn trong tủ lạnh chỉ có giá trị trong một khoảng thời gian nhất định, quá thời hạn thực phẩm sẽ mất chất dinh dưỡng và không còn đảm bảo vệ sinh. Khi mua thịt, đặc biệt là thịt lợn, nhiều người có thói quen mua một lần nhiều thịt để trong tủ lạnh ăn dần. Nhưng tủ lạnh không phải là thần dược, thực phẩm nào cho vào tủ lạnh cũng có hạn sử dụng nhất định, thông thường thịt lợn tươi cất tủ lạnh có thể sau 5 ngày sẽ bị thiu và chất dinh dưỡng sẽ mất đi.

Bên cạnh đó, thịt đã được để trong tủ lạnh quá lâu sẽ biến thành “xác thịt chết cứng”, bởi nó đã vượt quá thời gian sử dụng an toàn, không những làm mất đi chất dinh dưỡng, còn có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe con người.

Tổn thương hệ tiêu hóa: Nếu thường xuyên ăn thịt bảo quản trong tủ lạnh lâu ngày dễ gây tổn thương ruột, dạ dày, khó tiêu. Nếu ăn thường xuyên loại thịt này rất dễ gây ra các bệnh về đường tiêu hóa, gây nôn mửa, tiêu chảy và các phản ứng khó chịu khác. Mọi người cố gắng không ăn các loại thịt để quá lâu vì sức khỏe đường tiêu hóa, vì loại thịt này ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe.

Thúc đẩy sự lão hóa: Sau khi thịt bị oxy hóa, dần dần màu sắc miếng thịt sẽ biến đổi thành màu hồng sẫm, chất béo của thịt mỡ cũng bắt đầu chuyển sang màu vàng, hương vị cũng bị biến đổi. Nếu ăn loại thịt như vậy, chất béo bị oxy hóa ở trong thịt sẽ thúc đẩy nhanh sự lão hóa của cơ thể.

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Ung thư: Thịt sau khi để đông lạnh, các vi khuẩn và các kí sinh trùng vẫn ở bên trong miếng thịt, sẽ biến đổi và dần dần sản sinh độc tố dẫn đến sự hư hỏng của thịt. Thậm chí có một số vi khuẩn đặc biệt rất thích môi trường lạnh băng giá được gọi là vi khuẩn psychrolilic. Đối với những vi khuẩn này, sự đóng băng không thể giết hoặc ức chế nó mà còn thúc đẩy sự sinh sản.

Nếu ăn loại thịt này, tức là bạn đang nạp lượng độc tố vào cơ thể tương đối nhiều, làm giảm sức đề kháng. Hệ quả là sức đề kháng và khả năng miễn dịch bị giảm sút nhiều, tế bào ung thư có cơ hội sinh sôi và phát triển trong cơ thể, gây nguy hiểm nghiêm trọng đến sức khỏe của chúng ta.