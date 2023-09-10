Trước khi 'chén chú chén anh' trên bàn nhậu, bổ sung 'ngay và luôn' những thực phẩm này, đảm bảo hệ tiêu hóa ‘khoẻ re’

Trứng rất giàu dinh dưỡng , có tác dụng làm giảm cảm giác đói bụng. 1 quả trứng nặng 56g có chứa tới 7g protein. Nên ăn nhẹ các thực phẩm giàu protein như trứng trước khi uống rượu để dạ dày tiêu hóa chậm, làm chậm quá trình hấp thụ rượu. Bên cạnh đó, protein là chất dinh dưỡng đa lượng, giúp người dùng có cảm giác no lâu hơn. Trong khi đó, rượu làm tăng cảm giác thèm ăn. Như vậy, việc ăn trứng trước khi uống rượu là giải pháp thông minh để giảm cảm giác thèm ăn khi đã uống rượu.

Có nhiều cách chế biến trứng để ăn trước khi uống rượu. Trứng luộc, trứng tráng hoặc salad rau và trứng là lựa chọn phù hợp để cung cấp đủ chất dinh dưỡng và chất xơ cho cơ thể.

Chuối

Mỗi trái chuối có 4g chất xơ, đây là món ăn nhẹ tuyệt vời trước khi uống rượu vì có tác dụng làm chậm quá trình hấp thu rượu vào máu. Bên cạnh đó, chuối chứa nhiều kali, giúp ngăn ngừa sự mất cân bằng điện giải do uống rượu. Đồng thời, vì có thành phần 75% là nước nên chuối cũng đảm bảo cơ thể không bị mất nước.

Ảnh minh họa: Internet

Do vậy, với câu hỏi ăn gì uống rượu không say thì chuối là một đáp án lý tưởng. Có thể ăn chuối riêng lẻ hoặc kết hợp với sinh tố, salad trái cây, bột yến mạch, sữa chua,... trước khi uống rượu.

Bưởi

Bưởi là một loại trái cây thuộc họ cam quýt, cung cấp một lượng lớn chất xơ, vitamin A và vitamin C. Đồng thời, loại trái cây này còn chứa naringenin và naringin - 2 hợp chất chống oxy hóa có khả năng ngăn ngừa tổn thương gan, giúp tối ưu sức khỏe của gan. Bên cạnh đó, uống nước ép bưởi cũng làm tăng nồng độ của một số enzyme liên quan tới khả năng giải độc của gan.

Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, với câu hỏi nên ăn gì trước khi uống rượu thì bưởi cũng là một lựa chọn tốt. Tuy nhiên, cần chú ý bưởi có thể tương tác với một số loại thuốc nên trước khi ăn bưởi người bệnh nên tham khảo ý kiến của bác sĩ.

Khoai lang

Khoai lang chứa nhiều kali, giúp cân bằng lượng điện giải trong cơ thể khi uống rượu. Bên cạnh đó, khoai lang còn có chứa nhiều carbs phức tạp, cơ thể sẽ tiêu hóa lâu hơn, giúp giảm tác động tiêu cực của rượu lên cơ thể. Việc ăn khoai lang giảm thiểu việc tăng đường trong máu đột biến, giảm cảm giác đói hay tình trạng ăn quá nhiều do uống rượu. Người dùng nên ăn khoai lang luộc, hấp hoặc nướng trước khi uống rượu.

Ảnh minh họa: Internet

Các loại hạt sấy khô

Các loại hạt sấy khô là lựa chọn tuyệt vời cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh trước khi uống rượu. Các loại hạt như hạnh nhân, óc chó, bí ngô và hạt lanh đều giàu chất xơ và protein, giúp giảm ảnh hưởng của rượu lên cơ thể. Bên cạnh đó, chúng còn là nguồn cung cấp kali, magie và canxi tuyệt vời, ngăn ngừa tình trạng rối loạn điện giải do uống rượu.

Ảnh minh họa: Internet

Mặt khác, người dùng cần tránh một số loại thực phẩm sau trước khi uống rượu: Thức ăn cay, socola, đồ uống có ga, caffeine (tránh đầy bụng, khó tiêu); khoai tây chiên, bánh quy (tránh đầy hơi, tích nước); tinh bột tinh chế, đồ ngọt (làm tăng lượng đường trong máu, kích thích ăn nhiều hơn). Đồng thời, nên uống đủ nước để giảm nguy cơ bị buồn nôn sau khi uống rượu.