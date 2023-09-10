Trước khi 'chén chú chén anh' trên bàn nhậu, bổ sung 'ngay và luôn' những thực phẩm này, đảm bảo hệ tiêu hóa ‘khoẻ re’

Sống khỏe 10/09/2023 10:54

Trước khi uống rượu, việc ăn một vài loại thực phẩm phù hợp có thể giúp kiểm soát cơn đói, cân bằng điện giải và giảm bớt một số tác dụng phụ liên quan tới rượu.

Trứng

Trứng rất giàu dinh dưỡng, có tác dụng làm giảm cảm giác đói bụng. 1 quả trứng nặng 56g có chứa tới 7g protein. Nên ăn nhẹ các thực phẩm giàu protein như trứng trước khi uống rượu để dạ dày tiêu hóa chậm, làm chậm quá trình hấp thụ rượu. Bên cạnh đó, protein là chất dinh dưỡng đa lượng, giúp người dùng có cảm giác no lâu hơn. Trong khi đó, rượu làm tăng cảm giác thèm ăn. Như vậy, việc ăn trứng trước khi uống rượu là giải pháp thông minh để giảm cảm giác thèm ăn khi đã uống rượu.

Có nhiều cách chế biến trứng để ăn trước khi uống rượu. Trứng luộc, trứng tráng hoặc salad rau và trứng là lựa chọn phù hợp để cung cấp đủ chất dinh dưỡng và chất xơ cho cơ thể.

Trước khi 'chén chú chén anh' trên bàn nhậu, bổ sung 'ngay và luôn' những thực phẩm này, đảm bảo hệ tiêu hóa ‘khoẻ re’ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuối

Mỗi trái chuối có 4g chất xơ, đây là món ăn nhẹ tuyệt vời trước khi uống rượu vì có tác dụng làm chậm quá trình hấp thu rượu vào máu. Bên cạnh đó, chuối chứa nhiều kali, giúp ngăn ngừa sự mất cân bằng điện giải do uống rượu. Đồng thời, vì có thành phần 75% là nước nên chuối cũng đảm bảo cơ thể không bị mất nước.

Trước khi 'chén chú chén anh' trên bàn nhậu, bổ sung 'ngay và luôn' những thực phẩm này, đảm bảo hệ tiêu hóa ‘khoẻ re’ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Do vậy, với câu hỏi ăn gì uống rượu không say thì chuối là một đáp án lý tưởng. Có thể ăn chuối riêng lẻ hoặc kết hợp với sinh tố, salad trái cây, bột yến mạch, sữa chua,... trước khi uống rượu.

Bưởi

Bưởi là một loại trái cây thuộc họ cam quýt, cung cấp một lượng lớn chất xơ, vitamin A và vitamin C. Đồng thời, loại trái cây này còn chứa naringenin và naringin - 2 hợp chất chống oxy hóa có khả năng ngăn ngừa tổn thương gan, giúp tối ưu sức khỏe của gan. Bên cạnh đó, uống nước ép bưởi cũng làm tăng nồng độ của một số enzyme liên quan tới khả năng giải độc của gan.

Trước khi 'chén chú chén anh' trên bàn nhậu, bổ sung 'ngay và luôn' những thực phẩm này, đảm bảo hệ tiêu hóa ‘khoẻ re’ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, với câu hỏi nên ăn gì trước khi uống rượu thì bưởi cũng là một lựa chọn tốt. Tuy nhiên, cần chú ý bưởi có thể tương tác với một số loại thuốc nên trước khi ăn bưởi người bệnh nên tham khảo ý kiến của bác sĩ.

Khoai lang

Khoai lang chứa nhiều kali, giúp cân bằng lượng điện giải trong cơ thể khi uống rượu. Bên cạnh đó, khoai lang còn có chứa nhiều carbs phức tạp, cơ thể sẽ tiêu hóa lâu hơn, giúp giảm tác động tiêu cực của rượu lên cơ thể. Việc ăn khoai lang giảm thiểu việc tăng đường trong máu đột biến, giảm cảm giác đói hay tình trạng ăn quá nhiều do uống rượu. Người dùng nên ăn khoai lang luộc, hấp hoặc nướng trước khi uống rượu.

Trước khi 'chén chú chén anh' trên bàn nhậu, bổ sung 'ngay và luôn' những thực phẩm này, đảm bảo hệ tiêu hóa ‘khoẻ re’ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Các loại hạt sấy khô

Các loại hạt sấy khô là lựa chọn tuyệt vời cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh trước khi uống rượu. Các loại hạt như hạnh nhân, óc chó, bí ngô và hạt lanh đều giàu chất xơ và protein, giúp giảm ảnh hưởng của rượu lên cơ thể. Bên cạnh đó, chúng còn là nguồn cung cấp kali, magie và canxi tuyệt vời, ngăn ngừa tình trạng rối loạn điện giải do uống rượu.

Trước khi 'chén chú chén anh' trên bàn nhậu, bổ sung 'ngay và luôn' những thực phẩm này, đảm bảo hệ tiêu hóa ‘khoẻ re’ - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Mặt khác, người dùng cần tránh một số loại thực phẩm sau trước khi uống rượu: Thức ăn cay, socola, đồ uống có ga, caffeine (tránh đầy bụng, khó tiêu); khoai tây chiên, bánh quy (tránh đầy hơi, tích nước); tinh bột tinh chế, đồ ngọt (làm tăng lượng đường trong máu, kích thích ăn nhiều hơn). Đồng thời, nên uống đủ nước để giảm nguy cơ bị buồn nôn sau khi uống rượu.

Thấy đậu phụ có 3 đặc điểm này chớ dại mua về, ăn vào chẳng khác nào ‘rửa ruột’ bằng chất bảo quản, ‘mời gọi’ vi khuẩn ‘ghé thăm’ dạ dày

Thấy đậu phụ có 3 đặc điểm này chớ dại mua về, ăn vào chẳng khác nào ‘rửa ruột’ bằng chất bảo quản, ‘mời gọi’ vi khuẩn ‘ghé thăm’ dạ dày

Đậu phụ có vị thơm, mềm, dù nấu riêng hay làm món ăn kèm đều rất ngon, thế nhưng khi đi mua đậu, bạn đã biết cách chọn chúng chưa?

Xem thêm
Từ khóa:   bia rượu giải rượu sống khoẻ bí kíp sống khoẻ

TIN MỚI NHẤT

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 12 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 27 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 42 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 57 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 1 giờ 12 phút trước
7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước
Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?