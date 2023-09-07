Ngâm rau sống trong nước muối, thói quen sai lầm nhiều gia đình Việt thường mắc

Sống khỏe 07/09/2023 06:00

Rau sống là món ăn khoái khẩu của nhiều gia đình Việt. Vì sợ rau không an toàn, nên nhiều bà nội thường hay ngâm rau trong nước muối để loại bỏ tạp chất, thuốc trừ sâu… Nhưng việc làm này liệu có chính xác? 

Rau sống chỉ các loại rau có thể ăn trực tiếp, không qua chế biến. Những loại rau thường ăn sống như diếp cá, kinh giới, rau răm, tía tô, húng quế, xà lách, rau mùi, kèo nèo, rau nhúc, dừa nước…

Ngâm rau sống trong nước muối, thói quen sai lầm nhiều gia đình Việt thường mắc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các loại rau gia vị, rau sống còn cung cấp cho cơ thể các vitamin (C, A, E…) cùng chất khoáng và một số yếu tố vi lượng. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm từ rau sống rất lớn. Đặc biệt là nguy cơ cao chứa các loại ký sinh do thường bị tưới bằng nước bẩn, bón phân tươi. Khi ấu trùng vào cơ thể phát triển thành con sán. Ăn rau sống còn có nguy cơ mắc bệnh tiêu hóa khác như tiêu chảy, nhiễm giun hay kiết lỵ.

Nên khi ăn rau sống, nhiều bà nội trợ có thói quen sau khi rửa rau củ quả như bình thường, sẽ ngâm nước muối thêm khoảng 15 - 20 phút. Muối biển là một trong những chất sát khuẩn tự nhiên cực mạnh, có thể giúp thực phẩm "nhả" hóa chất ra nước lại không gây hại sức khỏe.

Thế nhưng, theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội), hành động ngâm rau củ quả với nước muối chỉ có tác dụng gây ức chế hoặc diệt vi khuẩn một cách chừng mực chứ không phải cứ cho vào nước muối là tự động hóa chất độc hại trong thực phẩm sẽ bị loại bỏ.

Ngâm rau sống trong nước muối, thói quen sai lầm nhiều gia đình Việt thường mắc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chưa kể, việc ngâm rau củ quả với nước muối quá lâu có thể gây mất chất, rau bị dập nát, khi nấu lên rau bị mất độ ngon. "Hàm lượng vitamin và khoáng chất trong rau củ quả được ngâm rửa kiểu này sẽ bị hao hụt đáng tiếc. Ngoài ra, hành động ngâm rau củ trong nước quá lâu còn gây hại cho sức khỏe, chất bẩn có nguy cơ thẩm thấu ngược lại", ông Thịnh cho hay.

Không những vậy, rau ngâm trong nước muối vô tình làm tăng hàm lượng muối bạn đưa vào cơ thể, về lâu dài không tốt cho tim mạch, gây tăng huyết áp.

Vậy, rửa rau củ quả như thế nào mới đúng cách?

Theo giới chuyên gia, tốt nhất với rau củ quả khi mua về, đem nhặt sạch... sau đó rửa bằng nước sạch nhiều lần. Nên rửa khoảng 4-5 lần nước sạch.

Ngâm rau sống trong nước muối, thói quen sai lầm nhiều gia đình Việt thường mắc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chị em cần chú ý nên dùng chậu nhiều nước để loại bỏ đất cát tốt hơn. Sau đó có thể rửa dưới vòi nước chảy nhiều lần sẽ hữu ích cho việc rửa trôi bụi bẩn và hóa chất. Sau khi rửa sạch, bạn nên gọt vỏ củ quả - đây là bước vô cùng quan trọng để loại bỏ bụi bẩn, hóa chất.

Ngoài ra, chế biến rau củ quả hay thịt, cá... ở nhiệt độ cao sẽ phá hủy liên kết dai dẳng của hóa chất trên thực phẩm. Do đó, đảm bảo ăn chín uống sôi sẽ luôn giúp bạn có được sức khỏe an toàn hơn

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