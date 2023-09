Ngâm rau sống trong nước muối, thói quen sai lầm nhiều gia đình Việt thường mắc

Rau sống chỉ các loại rau có thể ăn trực tiếp, không qua chế biến. Những loại rau thường ăn sống như diếp cá, kinh giới, rau răm, tía tô, húng quế, xà lách, rau mùi, kèo nèo, rau nhúc, dừa nước…

Ảnh minh họa: Internet

Các loại rau gia vị, rau sống còn cung cấp cho cơ thể các vitamin (C, A, E…) cùng chất khoáng và một số yếu tố vi lượng. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm từ rau sống rất lớn. Đặc biệt là nguy cơ cao chứa các loại ký sinh do thường bị tưới bằng nước bẩn, bón phân tươi. Khi ấu trùng vào cơ thể phát triển thành con sán. Ăn rau sống còn có nguy cơ mắc bệnh tiêu hóa khác như tiêu chảy, nhiễm giun hay kiết lỵ.