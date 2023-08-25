Ngâm rau củ với baking soda hay giấm có "đuổi" thuốc trừ sâu, loại bỏ hóa chất?

Sống khỏe 25/08/2023 00:00

Đây là cách hiệu quả nhất để loại bỏ dư lượng thuốc trừ sâu trên rau và trái cây.

Rửa rau củ bằng bột Baking soda

Ngâm rau củ với baking soda hay giấm có 'đuổi' thuốc trừ sâu, loại bỏ hóa chất? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bạn chỉ cần rửa qua rau củ, hoa quả với nước rồi rắc bột Baking soda lên, dội nước vào và ngâm rau củ/hoa quả trong hỗn hợp nước Baking soda khoảng 5-7 phút là mọi chất bẩn bám trên rau củ/hoa quả sẽ được "đá bay" hết.  

Đương nhiên, chị em đừng quên rửa lại rau củ và hoa quả với nước sau khi ngâm nguyên liệu trong hỗn hợp nước Baking soda nha.

Rửa rau củ bằng dấm trắng và chanh

Ngâm rau củ với baking soda hay giấm có 'đuổi' thuốc trừ sâu, loại bỏ hóa chất? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giấm và chanh có tác dụng như thuốc khử trùng và cũng có thể giúp loại bỏ sáp hoặc một phần trừ sâu còn sót lại trên vỏ. Chiết xuất hạt bưởi là một tác nhân chống vi khuẩn mạnh cũng như chống nấm.

Nếu bạn muốn loại bỏ vi khuẩn, có nghiên cứu cho thấy ngâm rau trong giấm hay nước pha giấm có thể giúp giảm nồng độ mặc dù không giết được hết vi khuẩn. Bạn có thể ngâm rau trong giấm trắng khoảng 10 tới 15 phút, sau đó rửa sạch lại rau dưới vòi nước.

Cách rửa rau củ an toàn

Ngâm rau củ với baking soda hay giấm có 'đuổi' thuốc trừ sâu, loại bỏ hóa chất? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Như một nguyên tắc chung, các chuyên gia khuyến nghị với tất cả các loại rau quả, bao gồm cả những loại bạn sẽ gọt vỏ trước khi nấu hay ăn trực tiếp, là nên rửa dưới vòi nước trong 15-20 giây. Nhớ thực hiện việc này trước khi cắt rau quả để tránh làm lây vi khuẩn hay thuốc trừ sâu từ bề mặt vào bên trong thực phẩm. Bạn cũng có thể sử dụng một chiếc bàn chải mềm chuyên dùng rửa rau quả hay dùng tay chà nhẹ lên thực phẩm nếu chúng có vỏ cứng.

Ngoài ra, sơ chế thực phẩm là các thao tác chế biến được thực hiện trước khi ăn, chẳng hạn như rửa sạch, gọt vỏ, cắt… Quá trình nấu nướng khác nhau sẽ có cách sơ chế khác nhau. Đây là cách hiệu quả nhất để loại bỏ dư lượng thuốc trừ sâu bám trên rau củ.

 

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Từ khóa:   rửa rau củ sức khỏe phòng bệnh

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