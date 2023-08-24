Nước đun sôi để nguội dùng được bao lâu? Uống nước sôi để qua đêm dễ gây ung thư?

Sống khỏe 24/08/2023 00:00

Không ít những tin đồn về nước uống chẳng hạn như nước chỉ có hạn sử dụng trong 16 giờ, uống nước qua đêm gây ung thư. Vậy nhận định này đúng hay sai?

Thực hư uống nước đun sôi để qua đêm gây ung thư?

Nước đun sôi để nguội dùng được bao lâu? Uống nước sôi để qua đêm dễ gây ung thư? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có thông tin cho rằng nước đun sôi lại nhiều lần có chứa chất gây ung thư nitrit, khi đi vào cơ thể, nếu tích trữ nhiều sẽ dễ gây ung thư. 

Trên thực tế, tuyên bố như vậy là hoàn toàn phản khoa học, mặc dù đúng là một phần nitrat trong nước dễ dàng chuyển hóa thành nitrit trong điều kiện nhiệt độ cao và thiếu oxy, nhưng thực nghiệm đã chứng minh rằng hàm lượng nitrit trong đó là rất thấp, chỉ khoảng 0,007mg/L, thậm chí sau khi đun sôi nước, nitrit cũng chỉ tăng lên 0,021mg/L.

Trong khi đó, hàm lượng nitrit trong nước uống được giới hạn ở mức ≤1 mg/L, có nghĩa là nước phải được đun sôi 200 lần mới có thể vượt quá giới hạn này. Vì vậy tất cả chúng ta không cần phải lo lắng về việc nước đun lại nhiều lần gây ung thư.

Ngay cả nước để qua đêm cũng sẽ không phát sinh các vấn đề gây ung thư. Chỉ cần nguồn nước cho mọi người đảm bảo an toàn và cốc nước sạch thì ai cũng có thể uống được.

Nhưng đối với một số người dạ dày kém, nước phải được đun nóng hoàn toàn trước khi uống để tránh kích thích đường ruột do có một số vi khuẩn trong đó.

Nước đun sôi để nguội dùng được bao lâu?

Nước đun sôi để nguội dùng được bao lâu? Uống nước sôi để qua đêm dễ gây ung thư? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong quá trình đun sôi, nước sẽ tiêu diệt nhiều vi sinh vật chết người. Nước đã đun sôi có thể bảo quản trong 6 tháng ở nhiệt độ thường nhưng với điều kiện phải được đun sôi đúng, bảo quản đúng.

Đun sôi đúng là đun đến khi nước sôi mạnh và tiếp tục nấu trong 1 phút. Bảo quản đúng là đựng nước trong các hộp/chai đã khử trùng, tránh mở nhiều lần và đặt ở những nơi có nhiệt độ phòng không quá 21 độ C.

Tuy nhiên, với thời tiết mùa hè nóng bức như hiện nay, nhiệt độ thường xuyên trên 21 độ, cộng thêm việc bảo quản không đúng cách, các vi sinh vật khác nhau sẽ tiếp tục xâm nhập vào nước sôi và sinh sôi trong nước. Thời gian tiếp xúc trong không khí càng lâu, số lượng vi khuẩn vi sinh càng nhiều, chất lượng nước càng xấu, nguy hại cho cơ thể con người càng lớn.

Vì vậy, chúng ta chỉ nên dùng trong vòng 24 giờ và để ngăn mát tủ lạnh, tránh ánh nắng trực tiếp. Trước khi cho vào ngăn mát tủ lạnh, phải để nước sôi nguội dần ở nhiệt độ phòng. Hoặc có thể cho nước vào bình to đã khử trùng, đậy nắp kín, rót ra bình nhỏ sử dụng để tránh mở nắp nhều lần.

Nhu cầu uống nước sẽ phụ thuộc vào từng cơ địa của từng người mà lượng nước cần thiết cũng khác nhau. Các nhóm đối tượng có nhu cầu nước uống đặc biệt bao gồm: trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và cho con bú, người cao tuổi, người bệnh và các vận động viên

3 cách uống nước đơn giản nhưng mang tới những lợi ích bất ngờ cho sức khoẻ:

Uống nước ấm

Uống chậm

Uống nước thường xuyên

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