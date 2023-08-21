Bệnh nhân tuyến giáp có nên ăn tôm không?

Sống khỏe 21/08/2023 06:45

Bị u tuyến giáp uống gì được rất nhiều người bệnh quan tâm tìm hiểu... Người mắc bệnh u tuyến giáp cũng cần nắm rõ các thực phẩm nên ăn và nên kiêng để xây dựng chế độ dinh dưỡng an toàn, phù hợp.

Tuyến giáp là tuyến nội tiết tố nằm ở cổ họng, có chức năng sản xuất, lưu trữ sau đó giải phóng thyroxine và hormone triiodothyronine vào trong máu. Sự tồn tại của 2 chất này giúp quá trình trao đổi chất ở hệ thống các cơ quan và sự chuyển hóa chất diễn ra một cách bình thường.

Bệnh nhân tuyến giáp có nên ăn tôm không? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

U tuyến giáp hay nhân tuyến giáp là những tổn thương khu trú nằm trong tuyến giáp. Đây là những nốt/khối đặc hoặc lỏng gây ra sự thay đổi chức năng và cơ chế hoạt động của tuyến nội tiết lớn nhất trong cơ thể này. Thông thường, tỷ lệ mắc u tuyến giáp ở nữ giới cao hơn so với nam giới.

Tùy thuộc vào tính chất của tế bào, u tuyến giáp có thể là u lành tính hoặc u ác tính (ung thư tuyến giáp). Hầu hết các u tuyến giáp không nghiêm trọng và không xuất hiện triệu chứng nên khó phát hiện. Tuy nhiên, nếu u tuyến giáp phát triển lớn có thể cản trở hô hấp, gây ra khó thở hoặc khó nuốt. Đồng thời gây mất thẩm mỹ cho người mắc phải bệnh lý này.

Bệnh nhân tuyến giáp có nên ăn tôm không?

Bệnh nhân tuyến giáp có nên ăn tôm không? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người lo lắng rằng có khối u tuyến giáp thì có được ăn tôm không? Bác sĩ Vương Hồng (làm việc tại Sơn Đông, Trung Quốc) chia sẻ những người mắc bệnh tuyến giáp, có thể ăn tôm một cách hợp lý. Như vậy sẽ không gây ra sự dao động quá mức của nội tiết. Hơn nữa, tôm còn chứa nhiều khoáng chất như kẽm, i ốt, omega-3 tốt cho sức khỏe của bệnh nhân tuyến giáp.

Tuy nhiên, mỗi tuần chỉ nên ăn tối đa 2 lần, nếu ăn quá nhiều thì lượng i ốt trong hải sản sẽ gây rối loạn hormone tuyến giáp, làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Bị u tuyến giáp có được ăn bắp cải không?

Nếu bạn mắc bệnh về tuyến giáp như: Suy giáp, cường giáp, u tuyến giáp… việc ăn bắp cải có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. 

Tuy nhiên, các tác hại này chỉ xảy ra khi bạn ăn quá nhiều bắp cải hoặc bạn sử dụng liên tục trong giai đoạn có bệnh về tuyến giáp. Nếu dùng với lượng nhỏ kết hợp một chế độ ăn hợp lý, cân đối người bệnh vẫn có thể tận dụng các lợi ích của bắp cải với sức khỏe. Như vậy, u tuyến giáp có được ăn bắp cải không phụ thuộc vào cách chế biến và lượng bắp cải mà bạn sử dụng.

Bệnh nhân tuyến giáp nên ăn gì?

Bệnh nhân tuyến giáp có nên ăn tôm không? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bổ sung I ốt

Tuyến giáp cần iốt để sản sinh ra các hormone cần thiết, có tác dụng cân bằng hormone tuyến giáp, giảm thiểu sự hình thành u tuyến giáp. Do đó bệnh nhân mắc bệnh tuyến giáp nên bổ sung iốt trong các bữa ăn hàng ngày bằng cách sử dụng muối có bổ sung iốt, ăn các loại tảo, rong biển, các loại hải sản như tôm, sò biển,… Tuy nhiên, với những bệnh nhân đang trong quá trình điều trị iốt phóng xạ thì nên ăn bổ sung lượng iốt vừa phải.

Rau lá xanh

Rau diếp, rau bina và các loại rau lá xanh là nguồn thực phẩm giàu magie cùng với các khoáng chất có vai trò quan trọng đối với quá trình trao đổi chất của cơ thể, đặc biệt là với các hoạt động của tuyến giáp.

Thịt đỏ

Thịt đỏ giàu protein rất tốt cho người mắc u tuyến giáp. Không những vậy, thịt nạc là nguồn thực phẩm quen thuộc dễ tìm mua, dễ chế biến và dễ tiêu hóa.

Các acid béo omega-3 được tìm thấy trong các loại cá béo như: Cá ngừ, cá hồi hoặc cá mòi. Hoạt chất này có tác dụng giúp tăng cường miễn dịch, giảm viêm và giảm nguy cơ mắc bệnh lý tim mạch ở người bị bệnh về tuyến giáp. 

Các loại hạt

Hạt bí, hạt điều, hạnh nhân là nguồn thực phẩm giàu magie, rất tốt cho tuyến giáp, giúp cung cấp cho cơ thể protein thực vật, đồng, kẽm, vitamin E và B giúp tuyến giáp hoạt động trơn tru.

5 việc cần làm khi nhà có người mắc sốt xuất huyết để không lây cho cả nhà

5 việc cần làm khi nhà có người mắc sốt xuất huyết để không lây cho cả nhà

Mặc dù sốt xuất huyết không lây, song nhiều gia đình 5 người có đến 4 thành viên mắc bệnh nhập viện. Do đó, ngay khi phát hiện nhà có người sốt xuất huyết, cần làm ngay 5 điều sau để bảo vệ những người khỏe mạnh còn lại.

Xem thêm
Từ khóa:   u tuyến giáp phòng bệnh sống khỏe

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Ngoại tình 43 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đời sống 55 phút trước
Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Ngoại tình 2 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?