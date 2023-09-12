5 công dụng tuyệt vời của lá đu đủ và những lưu ý quan trọng nhất định phải biết 

Sống khỏe 12/09/2023 10:24

Chúng ta thường ăn quả đu đủ nhưng ít quan tâm đến lá của nó. Nhưng ít ai biết rằng lá đu đủ cũng có giá trị dược liệu vô cùng phong phú và tốt cho sức khỏe.

 

Trên thực tế, toàn thân cây đu đủ đều có thể sử dụng được để làm thực phẩm hoặc thuốc, mỹ phẩm. Nhiều địa phương dùng lá đu đủ để làm rau ăn hoặc dùng làm thuốc hỗ trợ điều trị bệnh.

Mỗi cây đu đủ có thể mọc khoảng 55 - 60 lá mỗi năm. Tuổi thọ của lá đu đủ là khoảng 3 - 4 tháng. Lá của đu đủ chứa nhiều vitamin tan trong chất béo (A, D, E và K); vitamin B và C; và các khoáng chất như sắt, natri và magiê cần thiết cho sức khỏe.

5 công dụng tuyệt vời của lá đu đủ và những lưu ý quan trọng nhất định phải biết  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

5 công dụng tuyệt vời của lá đu đủ

Duy trì sức khỏe gan: Stress oxy hóa có thể gây ra nhiều thiệt hại cho gan dẫn đến viêm gan và xơ gan liên quan đến viêm gan C (HCV). Trong một nghiên cứu, người ta nhận thấy dùng lá đu đủ có thể cung cấp sự hỗ trợ cho gan do đặc tính chống oxy hóa và vitamin E.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa: Các enzyme trong đu đủ như papain, protease và chymopapain hỗ trợ protein và tiêu hóa carbohydrate. Điều này, giúp giảm bớt táo bón, hội chứng ruột kích thích, ợ nóng, đầy hơi và các vấn đề tiêu hóa khác. Lá đu đủ cũng giúp duy trì sinh lý đường tiêu hóa.

Kích thích mọc tóc: Lá đu đủ chứa nhiều chất chống oxy hóa như beta-carotene, các enzyme như papain và vitamin như A và C. Các hợp chất này giúp điều trị những vấn đề về tóc như gàu và hói, kích thích mọc thêm tóc và làm cho chúng trở nên bóng mượt tự nhiên.

5 công dụng tuyệt vời của lá đu đủ và những lưu ý quan trọng nhất định phải biết  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giảm viêm: Có nhiều bệnh gây ra do viêm như tiểu đường, vàng da và xơ gan. Viêm trong cơ thể cũng có thể do một số dị ứng hoặc bệnh tật. Lá đu đủ có đặc tính kháng viêm giúp điều trị viêm mạn tính bằng cách giảm căng thẳng oxy hóa trong cơ thể.

Tốt cho sức khỏe tim mạch: Sự hiện diện của polyphenol trong nhiều loại thực vật đã cho thấy kết quả tích cực trong việc giảm các bệnh tim mạch. Theo một nghiên cứu, lá đu đủ có đặc tính bảo vệ tim giúp giảm căng thẳng oxy hóa gây ra cho tim do sự hiện diện của các hợp chất phenolic.

Lá đu đủ có độc không, những lưu ý khi sử dụng lá đu đủ trị bệnh

Theo các phương pháp điều trị bằng thảo dược, liều lượng rất quan trọng, bởi lẽ sử dụng nhiều thảo dược có thể gây ra những tác dụng phụ nhất định. Lá đu đủ không độc và rất có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là trong điều trị sốt xuất huyết. Tuy nhiên, một số nghiên cứu nói rằng lá đu đủ có chứa một hóa chất gây hại có tên là glycoside cyanogen có thể can thiệp vào các chức năng của cơ thể khi uống một lượng lớn.

5 công dụng tuyệt vời của lá đu đủ và những lưu ý quan trọng nhất định phải biết  - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một số tác dụng phụ không mong muốn khi sử dụng lá đu đủ sai cách hoặc quá liều lượng 

- Lá đu đủ có thể gây ra phản ứng dị ứng như nổi mẩn da, đau dạ dày, chóng mặt và buồn nôn.

- Lá đu đủ có thể gây ra các biến chứng nếu sử dụng khi mang thai và có kế hoạch mang thai. - Lá đu đủ có thể tương tác với thuốc trị tiểu đường và gây ra mức đường máu cực thấp, gây tương tác với chất làm loãng máu và trường hợp dễ chảy máu hoặc bầm tím. 

- Lá đu đủ có thể gây tắc nghẽn đường hô hấp khi sử dụng với hàm lượng cao.  

Lưu ý: Nên dùng nước lá đu đủ phơi khô vì lá đu đủ tươi thường có vị rất đắng, khó uống mà còn chứa nhiều nhựa. Vì vậy khi nấu nước sẽ rất khó để loại bỏ lượng nhựa này.

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