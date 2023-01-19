Thật đáng tiếc nếu bạn không biết về tác dụng của hoa đu đủ đực

Sống khỏe 19/01/2023 10:10

Tác dụng của hoa đu đủ đực tưởng như chẳng có gì mà không ngờ lại có ích rất nhiều cho sức khỏe mọi người đấy các bạn ạ.

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Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng biết tới cây đu đủ. Nhưng có lẽ ít người biết tới cây đu đủ đực hay hoa đu đủ đực như thế nào (Vì đa số đu đủ ngoài vườn là đu đủ cái hoặc lưỡng tính). Đu đủ đực là cây đu đủ có hình dáng giống với các cây đu đủ khác, duy chỉ có điều, tới mùa ra hoa thì hầu như toàn bộ hoa là đực hết. Do đó, cây đu đủ đực không cho ra trái đu đủ như các loại đu đủ thông thường. Vậy thì người ta còn bảo tồn cây đu đủ đực là nhằm mục đích gì?

Thật đáng tiếc nếu bạn không biết về tác dụng của hoa đu đủ đực - Ảnh 1
 Hoa đu đủ đực - loại hoa mang rất nhiều công dụng hữu ích!

Thực tế, loại cây này có rất nhiều công dụng. Một trong những tác dụng của hoa đu đủ đực là làm thuốc chữa bệnh. Trong Đông y, công dụng của hoa đu đủ đực là làm các loại thuốc giải độc, tiêu thũng, mát gan,… Trong miền Nam, tác dụng của bông đu đủ đực còn thể hiện ở mặt thực phẩm khi được dùng nấu canh ăn hoặc làm rau trộn gỏi rất ngon. Vậy hãy cùng tham khảo chi tiết các tác dụng của hoa đu đủ đực ở bài viết dưới đây nhé!

Tìm hiểu tác dụng của hoa đu đủ đực

Tác dụng của hoa đu đủ đực hỗ trợ điều trị ung thư

Một trong những tác dụng của bông đu đủ đực mới đây được khám phá là hỗ trợ trong quá trình điều trị bệnh ung thư. Theo một số nghiên cứu, hoa đu đủ đực có chứa isothiocyanates, chất này có tác dụng bảo vệ cơ thể chống lại sự phát triển của các tế bào ung thư. Chất papain có trong hoa đu đủ đực giúp tăng cường hệ miễn dịch, phân hủy các protein có cấu trúc phức tạp (trong đó có tế bào ung thư) nên cũng hỗ trợ phần nào trong quá trình điều trị ung thư.

Liệu chữa ung thư có phải tác dụng của hoa đu đủ đực?
Liệu chữa ung thư có phải tác dụng của hoa đu đủ đực? 

Theo các tài liệu cũ, có một bệnh nhân người Úc là Stan Sheldon bị ung thư phổi ác tính giai đoạn cuối. Các bác sĩ tiên lượng rất xấu, bệnh nhân chỉ có thể sống thêm 5 tháng với điều kiện hóa trị và xạ trị. Stan Sheldon đã từ bỏ các phương pháp trị liệu hiện đại và được một thổ dân Úc tiết lộ phương thuốc cổ truyền dùng lá, hoa đu đủ sắc nước uống. Kì lạ thay, Stan Sheldon đã khỏi bệnh nhờ phương thuốc bí truyền này. Và phương pháp này đã được lan truyền tới Việt Nam.

Tuy nhiên, theo GS.TS Nguyễn Bá Đức, hiện chưa có một công trình khoa học nào chứng minh được tác dụng của phương thuốc trên. Thậm chí, tại bệnh viện Phổi T.W và viện Lao, các bác sĩ đã cố gắng sử dụng hoa và lá đu đủ để thử nghiệm tác dụng của hoa đu đủ đực trong quá trình điều trị ung thư. Do hoa đu đủ đực không độc nên các thử nghiệm này không có hại cho các bệnh nhân tham gia. Kết quả thu được là có một số ít bệnh nhân có cải thiện nhưng không nhiều và không loại bỏ được tế bào ung thư.

Do vậy việc tác dụng của hoa đu đủ đực chưa chắc đã chữa khỏi được ung thư mà chỉ tham gia vào quá trình điều trị như một phương thức hỗ trợ mà thôi.

Công dụng của hoa đu đủ đực trong việc hạ đường huyết và hỗ trợ tiêu hóa

Hoa đu đủ đực, cùng quả đu đủ chín có tác dụng rất tốt trong việc làm tăng lượng insulin trong máu. Do đó, với các bệnh nhân đái tháo đường, việc sử dụng hoa đu đủ đực hay quả đu đủ chín có tác dụng rất tốt trong việc giảm lượng đường trong máu.

Giảm đầy hơi, khó tiêu là công dụng của hoa đu đủ đực hiệu quả tuyệt vời
Giảm đầy hơi, khó tiêu là công dụng của hoa đu đủ đực hiệu quả tuyệt vời! 

Như đã nói ở trên, hoa đu đủ đực có chứa chất papain. Chất này có tác dụng phân hủy các protein trong  dạ dày. Do vậy, nó có thể được sử dụng như một loại thuốc giảm đầy hơi, khó tiêu.

Ngoài ra, một tác dụng của bông đu đủ đực trong Đông y nữa là để trị ho. Bài thuốc trị ho đơn giản như sau: Hoa đu đủ đực pha với mật ong, đường phèn, chanh tươi, đem chưng cách thủy. Uống khi còn ấm, mỗi ngày 3 lần sẽ giảm ho và khản giọng, mất tiếng vô cùng hiệu quả đấy nhé.

Một vài lưu ý khi sử dụng hoa đu đủ đực

Không sử dụng hoa đu đủ đực cho <a target='_blank' data-cke-saved-href='http://www.phunuvagiadinh.vn/' href='http://www.phunuvagiadinh.vn/'>phụ nữ</a> có thai vì nó có thể gây sảy thai
Không sử dụng hoa đu đủ đực cho phụ nữ có thai vì nó có thể gây sảy thai! 

Mặc dù công dụng của hoa đu đủ đực là rất nhiều, nhưng cần lưu ý một số vấn đề như sau:

- Không lạm dụng quá nhiều do hoa đu đủ (cũng như quả đu đủ) có thể gây vàng da.

- Không nên dùng hoa đu đủ tươi vì nhựa đu đủ có thể gây kích ứng và loét dạ dày.

- Tuyệt đối không sử dụng cho phụ nữ có thai và trẻ em dưới 12 tuổi. Đặc biệt, liều cao papain trong hoa đu đủ đực có thể gây sảy thai.

Trên đây là câu trả lời chi tiết cho câu hỏi về tác dụng của hoa đu đủ đực. Hy vọng những thông tin mới được chia sẻ trên đây sẽ hữu ích cho bạn nhé! Chúc các độc giả áp dụng thành công và sớm thu được hiệu quả ưng ý!

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