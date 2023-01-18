Chữa bong gân cổ chân nhanh nhất với những bước cực đơn giản như thế này

Khi thường xuyên vận động thể thao như chơi các môn bóng đá, chạy bộ, ..., đôi chân của bạn rất dễ bị chấn thương do va chạm mạnh và hậu quả có thể là bị bong gân chân hay cổ chân. Bạn cần phải xử lý kịp thời để giảm những cơn đau cũng như giảm sưng tấy hiệu quả nhất. Đối với những trường hợp bong gân nhẹ, bạn có thể tự mình kiểm soát và chữa khỏi như biết dùng đúng cách.

Đừng để tình trạng bong gân chân ảnh hưởng đến hoạt động thường ngày của bạn. Chỉ cần áp dụng cách chữa bong gân cổ chân nhanh nhất này, bạn sẽ không còn cảm giác đau, sưng tấy khó chịu nữa. Chỉ sau một thời gian ngắn, tình trạng bong gân sẽ thuyên giảm đáng kể, giúp bạn thoải mái vận động như bình thường.

Lúc này, bạn cần áp dụng một số biện pháp chữa bong gân cổ chân nói riêng và bong gân chân tay nói chung sao cho kịp thời để giảm thiểu cơn đau. Dưới đây là một vài gợi ý bạn nên thực hiện.

Nếu như bạn bị bong gân nhẹ thì là do sự giãn dây chằng quá mức và một số sợi dây đã bị gãy, không còn liên kết với các khớp xương lại với nhau. Chính vì vậy nên tạo cảm giác đau và chân bị sưng vù lên tùy vào vùng bị tác động mạnh. Còn đối với tình trạng mạnh, các sợi dây liên kết đã bị tổn thương nặng, có thể xuất hiện vết bầm tím và cử động rất khó khăn.

Chữa bong gân cổ chân bằng biện pháp hiện đại

Nếu bạn thường xuyên xem các chương trình thể thao thì khi các cầu thủ bị chấn thương thì ban cứu trợ hay dùng bình xịt hơi vào vết thương. Đây chính là bình xịt hơi lạnh giúp giảm đau nhanh và tiêu sưng nhanh chóng nhất. Bạn có thể dùng bình xịt này để hỗ trợ trị bong gân tức thì, hoặc thay thế bằng đá lạnh cũng được. Chỉ cần chườm đá lên vị trí bị bong gân rồi giữ trong khoảng 10 phút là được. Áp dụng mỗi ngày để đảm bảo sớm có kết quả như ý nhé.

Chữa bong gân cổ chân hiệu quả hơn khi cố định vết thương!

Đồng thời, lưu ý cho bạn là khi cổ chân đang bị trật khớp, bong gân thì bạn hãy cố gắng không vận động nhiều. Vì khi cố hoạt động khi vẫn còn chấn thương sẽ khiến tình trạng trở nên xấu đi, không những vậy bạn còn phải chịu đau đớn lâu hơn. Do đó, việc nghỉ ngơi, giảm tác động mạnh vào đôi chân sẽ hỗ trợ tốt hơn cho quá trình trị bong gân cổ chân của bạn.

Ngoài ra, bạn nên băng bó hoặc cố định cổ chân lại bằng nẹp để bảo vệ chân tốt hơn và nhanh chóng được phục hồi.

Biện pháp dân gian trị bong gân cổ chân

Ngoài việc áp dụng phương pháp hiện đại trị bong gân tại chỗ như trên hay dùng thuốc đặc trị, bạn hãy thử ngay cách dùng thực phẩm thiên nhiên theo công thức dân gian. Những cách này đã được nhiều người sử dụng và cho thấy hiệu quả cao. Nếu như kiên trì áp dụng thì chỉ sau 2 – 3 ngày là tình trạng bong gân của bạn sẽ được cải thiện đáng kể.

Nếu như đến các hiệu thuốc đông y, bạn sẽ nhận được khá nhiều công thức để hỗ trợ trị bong gân hiệu quả. Hãy nói tình trạng của mình cho thầy thuốc biết là chọn đúng loại để điều trị tốt nhất nhé. Hoặc nếu muốn, bạn chỉ cần làm theo chỉ dẫn của chúng tôi.

Dùng cây thảo dược như lá náng, ngải cứu để chữa bong gân cổ chân!

Đầu tiên, bạn hãy chọn loại thảo dược như tam thất bảo rồi đem đi giã nát, cho thêm vào đó chút bột mỳ khuấy đều cho tạo thành hỗn hợp đặc như hồ. Sau đó dùng hỗn hợp này đắp lên cổ chân, dùng khăn buộc cố định lại và giữ như vậy trong khoảng 2 – 3 tiếng đồng hồ để phát huy tác dụng.

Ngoài ra, những loại lá như lá bạc thau, lá náng hoa trắng, lá đau xương, cúc tần, ngải cứu bạn cũng có thể dùng để trị bong gân bàn chân công hiệu. Chỉ cần chọn 3 loại lá với tỷ lệ như nhau, đem giã nhuyễn rồi đắp lên vùng da bị bong gân tương tự như cách trên là được. Bạn có thể áp dụng phương pháp dân gian này đều đặn mỗi ngày để chữa bong gân nhanh nhất. Thông thường với trường hợp nhẹ, khoảng 2 – 3 ngày là vùng cổ chân của bạn sẽ được bình phục.

Lưu ý khi chữa bong gân cổ chân

Để đảm bảo vết bong gân ở cổ chân được điều trị tốt nhất và hiệu quả nhanh chóng nhất, bạn nên lưu ý một số vấn đề sau:

- Không được cử động mạnh để hạn chế nguy cơ bị đau và sưng tấy nhiều hơn.

- Xoa bóp cổ chân nhẹ nhàng và đúng cách để không gây tác dụng ngược đến cổ chân của bạn. Cách này bạn nên tham khảo bác sĩ nhé.

Kết hợp chườm đá và đắp thuốc để hiệu quả chữa trị được nhanh hơn!

- Nên kết hợp chườm đá và đắp thuốc để kết quả chữa bong gân thấy rõ hơn.

- Trường hợp nặng nên áp dụng biện pháp trị bong gân tại chỗ như cố định vết thương hay chườm đá và sau đó nên đưa đến bác sĩ để chẩn đoán tình trạng và cho giải pháp kịp thời để giảm đau và tiêu sưng.

Như vậy, trên đây là những mẹo giúp chữa bong gân cổ chân nhanh nhất mà bạn có thể tự mình áp dụng và an toàn để kiểm chứng ngay tại nhà. Hy vọng bài viết mới được chia sẻ trên đây sẽ có ích cho bạn và chúc bạn áp dụng thành công nhé!