Bạn đã biết 5 cách chữa viêm phế quản bằng rau diếp cá chưa?

Rau diếp cá là loại rau có tác dụng rất tốt đối với con người. Theo Đông y, loại rau này có tính hàn, mùi tanh và khi ăn thấy vị chua. Diếp cá có thể dùng để diệt khuẩn, kháng viêm đồng thời giúp chữa viêm phế quản, ho, có đờm và viêm phổi…

Viêm phế quản là căn bệnh dễ gặp ở cả người lớn và trẻ em đặc biệt là khi thời tiết giao mùa và vào mùa lạnh. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể sử dụng thuốc và không phải lúc nào bạn cũng nên dùng thuốc Tây. Các bài thuốc dân gian, sử dụng các loại cây thuốc trong vườn nhà từ xưa đến nay vẫn là một sự lựa chọn an toàn, đem đến hiệu quả cao. Trong đó, có một loại rau mà bạn có thể sử dụng để chữa viêm phế quản vô cùng hiệu quả tại nhà, đó chính là rau diếp cá . Hãy cùng ghi nhớ ngay 5 cách chữa viêm phế quản bằng rau diếp cá sau đây để sử dụng khi cần nhé!

Bên cạnh đó, trong rau diếp cá cũng có rất nhiều vitamin, cung cấp các loại dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể để tăng sức đề kháng cho con người. Chính vì vậy, trị viêm phế quản bằng rau diếp cá còn giúp giảm các triệu chứng như: ho khan, ho có đờm, chóng mặt, hoa mắt, mệt mỏi,...hữu hiệu.

Đối với bệnh viêm phế quản, diếp cá có thể kháng viêm, kháng khuẩn rất tốt nhờ có chứa các hoạt chất là decanoyl-acetaldehyd, flavonoid, alkaloid và tinh dầu. Những chất này sẽ giúp ức chế sự xâm nhập cũng như sinh sôi và phát triển của các loại vi khuẩn trong đó phải nhắc đến tụ cầu vàng, phế cầu khuẩn, bạch hầu và liên cầu…

Rau diếp cá chứa hợp chất kháng viêm, kháng khuẩn rất tốt!

5 cách chữa viêm phế quản bằng rau diếp cá

1. Dùng rau diếp cá nguyên chất

Đây là biện pháp trực tiếp và đơn giản nhất để chữa bệnh viêm phế quản.

Cách thực hiện:

- Lấy 1 nắm rau diếp đã rửa sạch rồi giã nhuyễn cùng muối ăn. Sau đó thêm nước ấm vào hỗn hợp đó khuấy đều lên và chắt lấy nước uống là được.

- Thực hiện cách này đều đặn 1 đến 2 lần/ngày.

- Bạn sẽ thấy hiệu quả nhanh chóng sau 1 tuần đấy nhé, bệnh sẽ biến mất, đường thở thông thoáng và dễ chịu hơn rất nhiều.

Nước rau diếp cá nguyên chất, hữu hiệu và đơn giản cho việc chữa viêm phế quản!

2. Dùng rau diếp cá và nước vo gạo

Nguyên liệu sử dụng để làm loại nước này là 1 nắm rau diếp và 1 bát nước vo gạo.

Các bước thực hiện như sau:

- Rửa sạch rau diếp, sau đó xay nhuyễn và lọc lấy nước cốt để sử dụng.

- Hòa nước cốt diếp cá vừa chắt ra cùng với nước vo gạo.

- Tiến hành đun hỗn hợp rau diếp cá và nước vo gạo trong thời gian 15 phút là có thể sử dụng được rồi nhé.

- Một ngày bạn có thể uống từ 2 đến 3 để tình trạng bệnh viêm phế quản nhanh thuyên giảm nhé.

3. Kết hợp rau diếp cá với mật ong

Cách thực hiện như sau:

- Để làm rau diếp cá mật ong, bạn cũng bắt đầu với 1 nắm rau diếp rửa sạch rồi xay nhuyễn.

- Sau đó lọc lấy nước cốt và pha cùng với mật ong.

- Sử dụng hằng ngày từ 1 đến 2 cốc giúp giảm ho và không còn khó thở do viêm phế quản.

Chữa viêm phế quản bằng rau diếp và mật ong!

4. Dùng rau diếp với cam thảo

Cam thảo là một vị thuốc được sử dụng để chữa ho rất hiệu quả. Khi kết hợp rau diếp với cam thảo sẽ có hiệu quả tốt trong việc chữa các bệnh liên quan đến hô hấp như: viêm phế quản, viêm họng, viêm phổi, giảm đau tức ngực và cả khó thở.

Để thực hiện loại nước uống này, bạn cần chuẩn bị 50g rau diếp cá, 30g cam thảo. Phơi khô 2 loại nguyên liệu trên. Sau đó cho vào nồi, thêm nước và đun nhỏ lửa. Một ngày cũng uống từ 1 đến 2 cốc. Sau từ 5 đến 7 ngày sẽ thấy hiệu quả.

5. Dùng rau diếp kết hợp với nhiều loại thuốc khác

Bạn cũng có thể bốc thang thuốc bao gồm các vị thuốc là: 12g rau diếp cá, 20g thiên môn, 20g mạch môn, 20g sa sâm, 8g cam thảo, 15g kim ngân hoa, 10g é rừng và 8g bình vôi. Khi đã có đủ các vị trên, bạn cho vào ấm và sắc cùng nước. Chắt lấy nước thuốc và uống mỗi ngày 1 thang là được nhé.

Kết hợp diếp cá cùng với các vị thuốc khác để thành bài thuốc chữa viêm phế quản hiệu quả!

Những lưu ý khi chữa viêm phế quản bằng rau diếp cá

Để việc chữa viêm phế quản bằng rau diếp cá đạt hiệu quả, bạn cần phải chú ý đến những điểm sau đây:

- Chỉ sử dụng trong trường hợp bệnh nhẹ và nên kết hợp cùng với các loại thuốc tân dược khác nếu muốn có hiệu quả chữa bệnh nhanh chóng.

- Không nên quá lạm dụng. Dù là thuốc từ thiên nhiên nhưng cũng không nên uống quá nhiều, chỉ nên uống đủ liều lượng theo quy định để có được hiệu quả tốt nhất.

- Khi đang sử dụng thuốc, không ăn các loại thực phẩm có vị tanh như hải sản, tôm, cá, gà…

- Không nên dùng cho những bệnh nhân có thể hàn lạnh sẵn vì sẽ dẫn đến tiêu chảy, đau bụng, bệnh nặng hơn.

- Khi người bệnh đã bị bệnh quá nặng, viêm đường thở cấp tính thì hãy đưa đến gặp bác sĩ để có phương pháp điều trị phù hợp chứ không nên tự chữa bằng rau diếp cá.

- Kết hợp uống cùng với nhiều nước lọc trong một ngày.

- Nên tham khảo ý kiến của bác sĩ về việc có sử dụng rau diếp để chữa bệnh viêm phế quản không.

Nên sử dụng các bài thuốc từ rau diếp cá đúng liều lượng, tránh lạm dụng!

Trên đây là tổng hợp 5 cách chữa viêm phế quản bằng rau diếp cá mà bạn có thể tham khảo để sử dụng cho mình và người thân, nhằm giúp tăng hiệu quả chữa trị bệnh. Chúc các độc giả luôn khỏe mạnh và vui tươi mỗi ngày nhé!