Những kiểu trang trí cây thông noel đẹp hút mắt!

Vào mùa đông, trong khi mọi cây cối đều héo rũ thì chỉ có thông là loài cây vẫn luôn tươi xanh. Vì vậy, ngày lễ Noel người ta hay dùng cây thông làm cây trang trí bởi ý nghĩa bất diệt và là biểu tượng no ấm phồn vinh giống như ngày tết ở Việt Nam thường treo cây mai, đào để xua đuổi ma quỷ.

Theo quan niệm của phương Tây, màu xanh là màu tượng trưng cho sự vĩnh cửu, phồn vinh và ấm no. Chính vì vậy, những loại cây có màu xanh quanh năm thường mang ý nghĩa rất đặc biệt với con người. Đặc biệt, cây thông được chọn cho dịp Giáng sinh cũng là vì trong cái khí hậu khắc nghiệt của mùa đông mà vẫn giữ được dáng vẻ mạnh mẽ, xanh tươi và mang màu xanh vĩnh cửu nên được xem là biểu tượng sự sống. Ngoài ra, cây thông còn được xem là cây phục sinh, biểu tượng cho sự sống mạnh mẽ, vượt qua mọi trở ngại, xua đuổi tà ma, mang lại cuộc sống phồn vinh, no ấm.

Chính vì vậy, cây thông là món đồ trang trí không thể thiếu được của mỗi gia đình trong dịp giáng sinh. Nếu bạn vẫn chưa biết cách trang trí cây thông như thế nào vừa đơn giản, lại đẹp và ấn tượng thì hãy cùng tham khảo ở bài viết sau nhé!

Vào mỗi dịp Giáng sinh mọi người còn thực hiện trang trí lên cây thông noel một số các vật phẩm khác nhau như: đèn nến, hoa màu, banh vải nhiều màu, đồ chơi các loại,...để tượng trưng cho sự giàu có và may mắn.

Để nói về cách trang trí cây thông noel thì hẳn là kể mãi không hết cùng vô vàn những phong cách đa dạng, từ đơn giản, tự nhiên, đến cổ điển và “lóa mắt” người nhìn,....Cụ thể, một vài cách trang trí cây thông noel siêu đặc biệt dưới đây sẽ giúp các chị em dễ dàng có ngay một cây thông ưng ý nhất cho mùa noel này nhé! Hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

Top những cách trang trí cây thông noel đẹp nhất

Trang trí cây thông noel theo kiểu cổ điển

Cây thông noel theo lối trang trí cổ điển!

Đầu tiên là cách trang trí cây thông cổ điển, bạn có thể sử dụng những tinh thể pha lê để tăng vẻ đẹp lung linh. Hoặc có thể trang trí thêm đèn nháy lấp lánh nhiều màu sắc và những hộp quà bên cạnh cây thông thêm thu hút hơn. Với kiểu trang trí cây thông cổ điển này bạn có thể đặt tại vị trí gần lò sưởi, trang trí cùng những chiếc tất đựng quà đẹp xinh nữa nhé. Ngoài ra, bạn cũng có thể kết hợp trang trí thêm với vòng nguyệt quế, hoa lá, lọ hoa màu sắc,..để cây thông càng thêm rực rỡ.

Trang trí cây thông bằng Origami

Độc đáo cùng các phụ kiện được sáng chế bằng giấy!

Cách trang trí cây thông đẹp và ấn tượng tiếp theo đó là kiểu Origami. Không phải là bạn gấp giấy thành cây thông đâu, mà là gấp phụ kiện trang trí theo kiểu Origami đó. Ở phương Đông thì mọi người chuộng trang trí với hạc giấy, quạt giấy hay đèn lồng giấy bé xinh. Còn văn hóa phương Tây lại thích hình thiên thần và các vì sao xuất hiện trên tán thông. Tùy theo nhu cầu và sở thích mà bạn có thể lựa chọn Origami yêu thích để trang trí nhé.

Quả cầu giấy vừa đẹp vừa độc!

Trang trí cây thông theo phong cách tự nhiên

Trang trí cây thông theo style đơn giản, tự nhiên mà sang đẹp hết ý!

Ở phong cách trang trí này, bạn chủ yếu chỉ sử dụng đạo cụ tạo tuyết và sử dụng các đồ trang trí tự nhiên hoặc mang tông màu mộc mạc như quả thông, quả cầu mây nhỏ và thêm 1 sợi dây đèn cỡ vừa, sau đó trang trí thêm mấy hộp quà hợp tông màu concept tự nhiên, đơn giản nữa là hoàn thành rồi nhé. Vừa đơn giản nhưng lại sang trọng và thời thượng!

Trang trí cây thông Noel kiểu quý tộc

"Quý tộc" và sang chảnh cùng tone vàng chủ đạo!

Nếu bạn là người yêu thích vẻ đẹp “quý tộc” thì có thể tham khảo mẫu “cây thông vàng” nha. Không đơn thuần chỉ trang trí cây với tông vàng, "cây thông vàng" ở đây còn được hiểu là trang trí bằng vàng. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là phụ kiện mạ màu thôi nhưng đảm bảo sẽ khiến mọi người trầm trồ về độ sang – xịn – mịn như cây thông dát vàng thật đó.

"Cây thông vàng" sang trọng!

Trang trí cây thông bằng đèn led

Cách trang trí cây thông bằng đèn led giúp không gian trở lên rực rỡ đầy sắc màu. Bạn có thể quấn đèn led xung quanh cây thông kết hợp với trang trí thêm quả cầu bằng tuyết. Với kiểu trang trí này bạn có thể áp dụng với trung tâm thương mại để không gian trở nên ấm áp và nổi bật hơn nhé.

Hoặc sáng tạo hơn, bạn có thể dùng các dây đèn khác màu để tạo nên một cây thông siêu "hiện đại", độc nhất vô nhị như dưới đây nhé!

Cây thông đèn led ấn tượng!

Trang trí cây thông theo phong cách vintage

Thêm một phong cách trang trí nữa mà bạn không thể bỏ qua là phong cách vintage. Bằng cách trang trí những quả châu đầy màu sắc cùng thảm bông trắng mềm dưới chân cây thông, chắc chắn sẽ mang đến cho bạn một decor siêu ưng ý nhé!

Trang trí cây thông noel theo phong cách vintage lạ mắt!

Trang trí cây thông theo phong cách cá nhân

Ngoài những phong cách trên, vẫn có những lối trang trí sáng tạo, mang đậm phong cách cá nhân mà bạn có thể tham khảo dưới đây:

Tone trắng một màu vô cùng ấn tượng!

Đáng yêu và vô cùng lộng lẫy với đồ trang trí bằng đồ chơi!

Nổi bật cùng những phiên bản trang trí "cỡ đại" độc đáo!

Trên đây là tổng hợp những cách trang trí cây thông noel đẹp với đa dạng các phong cách hấp dẫn. Hy vọng qua bài viết này, các chị em sẽ thiết kế được một cây thông ấn tượng và lộng lẫy nhất cho mùa lễ Giáng sinh sắp tới này nhé! Chúc các chị em có một mùa Giáng sinh vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thương nhé!