TOP những bộ phim giáng sinh hay nhất mọi thời đại!

Quốc gia sản xuất: Mỹ

Doanh thu: 476.7 triệu USD

Bộ phim kinh điển này đã được biết đến tại Việt Nam với cái tên “Ở nhà một mình”. Bộ phim đã quá quen thuộc với tất cả khán giả mỗi dịp Giáng sinh về. Được ra đời từ năm 1990, nhưng đến nay Home Alone vẫn luôn là một trong những sự lựa chọn hàng đầu dành cho những bạn mê phim và muốn một ngày Giáng sinh thật vui nhộn.

Phim kể về một cậu bé 8 tuổi Kevin MccAllister bị gia đình bỏ quên ở nhà khi đi nghỉ lễ. Ở nhà một mình, cậu bé đã nghĩ ra đủ trò để quậy phá và một mình chống chọi lại hai tên trộm ngốc nghếch là Harry và Marv. Cho đến nay Home Alone vẫn được coi là một trong những bộ phim thu hút khách nhất của điện ảnh Hollywood và được nhiều thế hệ khán giả Việt Nam yêu thích vô cùng.

Bộ phim này còn thanh công vang dội với doanh thu với gần 477 triệu USD và mở ra một chuỗi những phần phim tiếp theo như: Home Alone 2: Lost in New York, Home Alone 3, Home Alone 4,.... Đặc biệt là ở phần 2, bộ phim vẫn giữ nguyên dàn diễn viên chính và thu về hơn 359 triệu USD - một con số cũng ấn tượng không kém!

Có thể nói, thành công của bộ phim không chỉ ở dàn diễn viên diễn xuất đỉnh, những giây phút hài hước, vui vẻ mà còn ở ý nghĩa ấm áp về ngày lễ Giáng Sinh được đề cao và thể hiện một cách cảm động trong mỗi phần phim. Bởi vậy, chẳng lạ gì khi mỗi mùa giáng sinh đến, loạt seri phim Home Alone lại được người người nhà nhà quây quần xem lại đến vậy.

2. A Christmas Carol (Giáng sinh yêu thương) - 2009

Điểm IMDb: 6.8/10

Thời lượng: 96 phút

Ngày phát hành: 03 tháng 11 năm 2009

Quốc gia sản xuất: Mỹ

Doanh thu: 325 triệu USD

A Christmas Carol của hãng Disney là một phiên bản 3D của tác phẩm kinh điển cùng tên do nhà văn Charles Dickens sáng tác. Khác với những nhân vật chính luôn vui vẻ, tích cực trong những bộ phim Giáng sinh, A Christmas Carol lại tập trung vào ông già Ebenezer Scrooge keo kiệt, bủn xỉn. Như những mùa lễ khác, ông Ebenezer không hề có ý định tận hưởng mùa lễ hội này. Tuy nhiên, mọi chuyện đều thay đổi khi ông bị "viếng thăm" bởi 3 hồn ma khác nhau.

Bộ phim không chỉ mang đến cho người xem những hình ảnh lộng lẫy được trang trí trong đêm Giáng Sinh mà còn cả những giây phút hài hước A Christmas Carol còn khiến cho khán giả cảm thấy xót xa trước những khoảnh khắc ấm áp và đầy cảm động.

Bộ phim đã gửi gắm vào đó một ý nghĩa đầy tính nhân văn sâu sắc: Hãy chia sẻ lòng tốt với tất cả mọi người, chỉ có như thế bạn mới có thể tìm thấy được hạnh phúc thực sự và cảm thấy thanh thản trong cuộc sống.

3. The Polar Express (Tàu tốc hành Bắc cực) - 2004

Điểm IMDb: 6.6/10

Thời lượng: 100 phút

Ngày phát hành: 13 tháng 10 năm 2004

Quốc gia sản xuất: Mỹ

Doanh thu: 314.1 triệu USD

The Polar Express là một bộ phim hoạt hình dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chris Van Allsburg.

Bộ phim mở đầu vào một đêm Giáng sinh đầy tuyết, một cậu bé bỗng tỉnh giấc lúc nửa đêm và bắt gặp chuyến tàu tốc hành đến Bắc cực đang ghé ngang qua nhà mình. Một sự cuốn hút khó cưỡng đến lạ lùng đã nỗi khiến cậu bước lên tàu và bắt đầu một chuyến phiêu lưu đầy thú vị đến xứ sở của ông già Noel, cùng với những trải nghiệm đầy thích thú và ý nghĩa, hình ảnh 3D chân thật.

The Polar Express đã đưa khán giả màn ảnh nhỏ trở về với những kỷ niệm thân thuộc thời ấu thơ, cùng truyền thuyết kể về ông già Noel cưỡi cỗ xe tuần lộc đi phát đầy đủ các loại quà cho trẻ em ở khắp nơi trên thế giới trong đêm Giáng Sinh. Một bộ phim nhẹ nhàng và không kém phần đáng yêu trong ngày Giáng Sinh dành cho tất cả những ai chưa, đã hoặc đang tin tưởng vào những điều kỳ diệu của cuộc sống.

4. Elf (Chàng Tiên Đáng Yêu) -2003

Diễn viên chính: Will Ferrell, James Caan, Zooey Deschanel

Điểm IMDb: 7/10

Thời lượng: 97 phút

Ngày phát hành: 7 tháng 11 năm 2003

Quốc gia sản xuất: Mỹ

Doanh thu: 225.1 triệu USD

Elf kể một câu chuyện thú vị về Buddy, một chàng trai vô tình được đưa đến Bắc Cực khi mới chập chững biết đi và được các yêu tinh của ông già Noel nuôi lớn cho đến khi trưởng thành. Mặc dù được nuôi lớn tại Bắc Cực nhưng Buddy luôn cho rằng mình không phù hợp với nơi này. Do đó, anh đã quyết định đến New York để tìm kiếm người cha thực sự của mình. Sau khi tìm được cha - doanh nhân Walter Hobbs, cả hai bắt đầu cố gắng xây dựng mối quan hệ cha con và đây cũng là lúc những rắc rối bắt đầu.

Không dừng lại ở đó, khi nhìn thấy được cuộc sống xa hoa đã khiến con người quên đi ý nghĩa thật sự của đêm Giáng Sinh, Buddy quyết định mang đến một lễ Giáng Sinh kỳ diệu cho tất cả mọi người. Elf đã lôi cuốn và chinh phục khán giả bởi diễn xuất vô cùng hài hước của nam diễn viên Will Ferrell trong vai Buddy cũng khiến nhiều người xem phải rơi không ít nước mắt vì cốt truyện cảm động. Bộ phim luôn luôn xuất hiện trong Top những bộ phim Giáng Sinh hay nhất do các nhà phê bình cũng như khán khán giả bình chọn và đã thu về hơn 220 triệu đô ở các phòng vé trên toàn thế giới.

5. Love Actually (Yêu thật sự) - 2003

Diễn viên chính: Will Ferrell, James Caan, Zooey Deschanel

Điểm IMDb: 7.6/10

Thời lượng: 136 phút

Ngày phát hành: 14 tháng 11 năm 2003

Quốc gia sản xuất: Mỹ

Doanh thu: 246.8 triệu USD

Love actually là một trong những bộ phim kinh điển nhất màn ảnh nhỏ được dành riêng để chào đón mùa Giáng Sinh hằng năm, với thông điệp đầy ý nghĩa: “Tình yêu chạm đến tất cả chúng ta”. Love Actually có thể khiến nhiều người xem phải khóc, cười theo từng câu chuyện, từng trạng thái biểu lộ cảm xúc của các nhân vật.

Với sự hiện diện với ít nhất 8 câu chuyện tình ở nhiều cung bậc cảm xúc, sắc thái biểu cảm khác nhau. Khái niệm về “Tình yêu” trong “Love Actually” không chỉ được giới hạn trong tình đôi lứa mà đó còn là tình cảm gia đình, tình cảm bạn bè, tình đồng nghiệp và cả tình người…

Phim đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả trên toàn thế giới và đến thời điểm bây giờ, bộ phim vẫn là một trong những phim đáng xem nhất trong mùa Giáng Sinh.

6. Krampus (Ác mộng đêm Giáng Sinh) - 2015

Điểm IMDb: 6.2/10

Thời lượng: 97 phút

Ngày phát hành: 30 tháng 11 năm 2015

Quốc gia sản xuất: Mỹ

Doanh thu: 61.5 triệu USD

Thay vì những hình ảnh ông già Noel hiền từ như trong truyện cổ tích, hãng Universal đã chính thức cho ra mắt bộ phim Ác mộng đêm Giáng Sinh để gửi tặng khán giả một hương vị mới, dành để sợ hãi trong đêm Giáng Sinh.

Là một nhân vật trong truyền thuyết phương Tây, Krampus được so sánh như phiên bản u ám của ông già Noel bởi thay vì ngoài mang niềm vui và những món quà, Krampus còn chuyên tìm đến và trừng trị chứ không hiền từ như ông già Noel. Theo như mô tả trong truyện cổ tích thì Krampus còn là sự hiện thân của ma quỷ với thân hình nửa người nửa dê được trang trí bằng chuỗi chuông và gậy bạch dương để đánh đòn những đứa trẻ hư.

Câu chuyện bắt đầu khi đại gia đình của cậu bé Max tụ họp lại để tận hưởng kỳ nghỉ ấm áp nhất năm. Nhưng những mâu thuẫn, xích mích trong nội bộ gia đình đã làm mọi thứ trở nên hỗn độn và từ đây đã tạo cơ hội cho ác quỷ Krampus đột ngột xuất hiện, đe dọa tính mạng tất cả các thành viên trong gia đình. Phim có sự tham gia của các diễn viên Adam Scott, Toni Collette, David Koechner.

7. The Santa Clause (Ông già tuyết) - 1994

Diễn viên chính: Will Ferrell, James Caan, Zooey Deschanel

Điểm IMDb: 6.5/10

Thời lượng: 97 phút

Ngày phát hành: 5 tháng 11 năm 1994

Quốc gia sản xuất: Mỹ

Doanh thu: 190.3 triệu USD

The Santa Clause là một bộ phim hài kịch Giáng sinh do John Pasquin đạo này. Đây cũng là phần phim đầu tiên trong loạt phim The Santa Clause. Sau nhiều đánh giá tích cực của giới phê bình và thành công thương mại lớn, bộ phim đã tiếp tục được sản xuất thêm 2 phần nữa vào năm 2002 và 2006. Tuy nhiên, cả 2 phần phim này đều không tạo được tiếng vang như bản đầu tiên.

Bộ phim xoay quanh một ông bố đã ly dị Scott sau khi vô tình gây tai nạn cho một người đàn ông trong bộ đồ ông già Noel, anh và con trai được đưa đến Bắc Cực - nơi ở của ông già Noel. Một yêu tinh tại đây cho biết Scott buộc phải thay thế vị trí của ông già Noel trước khi Giáng sinh tới.

8. The Holiday (2006)

Diễn viên chính: Will Ferrell, James Caan, Zooey Deschanel

Điểm IMDb: 6.9/10

Thời lượng: 136 phút

Ngày phát hành: 29 tháng 11 năm 2006

Quốc gia sản xuất: Mỹ

Doanh thu: 205.8 triệu USD

Bộ phim xoay quanh 2 người phụ nữ xinh đẹp Iris và Amanda nhưng thiếu may mắn trong tình yêu. Cả hai tình cờ gặp gỡ sau khi cùng tham gia trên một diễn đàn mạng. Sau một thời gian trò chuyện, họ quyết định sẽ cùng tận hưởng kỳ nghỉ Giáng sinh cùng nhau để thay đổi không khí tẻ nhạt một mình thường ngày. Tuy nhiên, họ không ngờ rằng kỳ nghỉ này của họ đã diễn ra vô cùng đặc biệt với sự xuất hiện của hai người đàn ông khác. Hai người đàn ông này đã sưởi ấm trái tim hai cô gái trẻ trong mùa đông lạnh lẽo.

Chính quyết định khó tin này đã giúp họ tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình. Nhờ vào sự duyên dáng và hài hước của bốn nhân vật chính trong phim đã mang đến những tiếng cười nhẹ nhàng và thoải mái cho khán giả trong mùa Giáng Sinh.

9. Arthur Christmas (Giáng sinh phiêu lưu ký) - 2011

Điểm IMDb: 7.1/10

Thời lượng: 97 phút

Ngày phát hành: 11 tháng 11 năm 2006

Quốc gia sản xuất: Mỹ

Doanh thu: 147.4 triệu USD

Mặc dù ra đời sau các tác phẩm nổi tiếng về Giáng sinh nhưng Arthur Christmas vẫn luôn có một chỗ đứng trong danh sách phim Giáng Sinh hay nhất mọi thời đại và nhận được một đề cử dành cho Phim Hoạt hình hay nhất tại giải Quả Cầu vàng năm 2012.

Arthur Christmas khai thác đề tài giáng sinh trong một thế giới công nghệ số đang rất phát triển. Cùng với cỗ xe tuần lộc quen thuộc truyền thống nhưng nay nó lại được thay bằng con tàu khổng lồ chở ông già Noel đi phân phát quà,những món quà cho hơn 2 tỷ trẻ em trên toàn thế giới chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ.

Nhưng cũng chính vì điều này mà Giáng Sinh nơi đây trở nên mất đi ý nghĩa màu nhiệm của nó. Những người trong gia đình của ông già Noel đều trở nên lười biếng và thực dụng, họ không làm việc như trước nữa chỉ biết ngồi không. Nhưng cũng may là vẫn còn một người giữ được tinh thần Giáng Sinh đó chính là cậu con út Arthur hiền lành. Arthur luôn luôn xem những bức thư mà những đứa trẻ trên khắp thế giới gửi đến như một báu vật của gia đình vì vậy khi có một món quà chưa được gửi đi cậu đã cưỡi cỗ xe tuần lộc cũ kỹ để mang món quà đến cho cô bé Gwen tội nghiệp.

Với phần hình ảnh 3D chân thật và sống động Arthur Christmas đã lôi cuốn người xem vào một cuộc phiêu lưu vòng quanh thế giới đầy lý thú và ngập tràn ý nghĩa. Thông qua những chi tiết hài hước, vui nhộn và châm biếm câu chuyện Giáng Sinh phiêu lưu ký đã gửi đến người xem nhiều thông điệp sâu sắc.

Trên đây là tổng hợp TOP những bộ phim giáng sinh hay nhất mọi thời đại. Với ngày nghỉ lễ đặc biệt này, còn gì tuyệt vời hơn được sum vầy cùng người thân, bạn bè bên một bộ phim hay và ý nghĩa như này nữa?! Chúc bạn có một mùa Giáng sinh yên bình và ấm áp nhé!