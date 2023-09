Bộ phim kể về hành trình của người đàn ông Seok Woo (do Gong Yoo thủ vai) và cô con gái nhỏ Su An (do Kim Soo Ah thủ vai) trên chuyến tàu đi từ Seoul đến Busan để gặp vợ. Đại dịch zombie bắt đầu bùng phát khi người soát tàu không cẩn thận để một cô gái trẻ đã bị nhiễm dịch bệnh trốn lên tàu. Tại đây, cô gái đã lây nhiễm dịch bệnh cho hầu hết các hành khách.

Chuyến Tàu Sinh Tử – Train To Busan (2016)

2. Sinh Tồn – #Alive (2020)

Tên gọi khác: Alive: Tôi còn sống

Năm công chiếu: 2020

Thể loại: Kinh dị, Xác sống

Độ dài: 99 phút

Đạo diễn: Il Cho

Diễn viên chính: Yoo Ah-in, Park Shin-hye

Điểm IMDb: 6.2/10

Joon Woo là chàng thanh niên vốn sống khép kín trong căn hộ của mình. Đại dịch bất ngờ bùng phát biến khiến mọi người trong phút chốc biến thành zombie hung hãn và khát máu. Anh buộc phải cố thủ trong nhà với một ít lương thực trữ sẵn và chờ sự giải cứu của lực lượng quân đội. Joon Woo chỉ biết ru rú trong nhà mặc cho số phận định đoạt đã thể hiện sự thiếu ý và khiến khán giả thấy tội nghiệp.

Mạch phim được đẩy nhanh hơn khi xuất hiện nhân vật Yoo Bin (Park Shin Hye). Hai người đã cùng nhau tìm cách tồn tại và chống lại zombie.

Thay vì khai thác sự kinh dị, hỗn loạn xen lẫn máu me bên ngoài, đây là bộ phim đi vào đào sâu sự hỗn loạn bên trong tâm lý con người khi bị giam cầm và bị cắt đứt mọi liên hệ xã hội.

Sinh Tồn – #Alive (2020)

3. Bán Đảo Peninsula – Peninsula (2020)

Năm công chiếu: 2020

Thể loại: Hành động, Kinh dị

Độ dài: 116 phút

Đạo diễn: Yeon Sang-ho

Diễn viên chính: Kang Dong-won, Lee Jung-hyun, Lee Re

Điểm IMDb: 5.5/10

Bán Đảo Peninsula – Peninsula (2020)

Nếu như bạn là fan hâm mộ của bộ phim Train to Busan (2016) thì chắc chắn không thể bỏ qua The Peninsula (2020). Được dàn dựng bởi vị đạo diễn làm nên thành công cho Train to Busan, The Peninsula lấy bối cảnh sau 4 năm của đại dịch zombie Hàn Quốc. Lúc này, Hàn Quốc đã hoàn toàn trở thành “bán đảo xác sống”.

Một viễn cảnh loạn lạc, khủng hoảng diễn ra. Không chỉ là cuộc chiến giữa người và thây ma, mà đó là cuộc chiến thiện ác diễn ra trong bản chất con người.

Trong chuyến tàu chạy nạn này có cựu quân nhân Jung Seok, cùng với 3 người khác với yêu cầu của ông trùm tội phạm là quay trở về Hàn Quốc để tìm chiếc xe chở đầy tiền. Nếu thành công thì cả 4 người họ sẽ được chia một số tiền rất lớn, nhưng nếu thất bại đương nhiên cái chết là không tránh khỏi.

Tất cả họ đã đồng ý, tuy nhiên việc đối mặt với một lượng lớn zombie khát máu trở thành rào cản lớn. Bên cạnh đó là một lữ đoàn 631 độc ác vô cùng thì nhiệm vụ vốn đã khó khăn lại thêm nặng nề, cơ hội trở về là rất ít.

Trong bộ phim này, không chỉ diễn ra những pha hành động tập trung vào nam chính Jung Suk. Ba mẹ con Ava có nhiều đất diễn với khả năng bắn súng, đánh nhau và lái xe cực đỉnh.Đây là bộ phim phát huy cao lý tưởng nữ quyền. Ca ngợi sự mạnh mẽ, can đảm và lòng trắc ẩn của người phụ nữ. Đó là người mẹ yêu thương hết mực và sẵn sàng hi sinh cho con.

4. Dạ Quỷ – Rampant (2018)

Năm công chiếu: 2018

Thể loại: Hành động, Kinh dị

Độ dài: 130 phút

Đạo diễn: Kim Sung-hoon

Diễn viên chính: Hyun Bin, Jang Dong-gun

Điểm IMDb: 6.3/10

Dạ Quỷ – Rampant (2018)

Phim điện ảnh Rampant khắc họa đầy ám ảnh trận địa xác sống, mở đầu phim zombie thời cổ trang tại Hàn Quốc. Xuyên suốt bộ phim là trận chiến "dạ quỷ" và cuộc chiến quyền lực ngai vàng giữa thời Joseon nhiều biến động.

Nội dung kể về hoàn cảnh của hoàng tử Lee Chung (Hyun Bin), sau khi bán đảo Triều Tiên trở thành đất chư hầu, anh đã bị gửi sang nhà Thanh như là con tin. Nhưng sau khi biết được tin đau buồn rằng thái tử Lee Young (Kim Tae-woo) đã tự sát, anh đã ngay lập tức quay về quê hương.

Không may cho anh là trên đường đi đã gặp phải một đám xác sống điên cuồng ăn thịt người thường xuất hiện vào ban đêm, bọn chúng được gọi với cái tên là dạ quỷ. Và Lee Chung phải vừa phải chiến đấu bảo toàn tính mạng, vừa phải nghĩ cách đối phó với âm mưu của Kim Ja-joon (Jang Dong-gun) để bảo vệ triều đình.

5. Mật Ngữ Diệt Vong – Doomsday Book (2012)

Doghouse (Nhà Chứa)

Ngày phát hành: 11/04/2012

Thời lượng: 115 phút

Thể loại: Hài hước, chính kịch, huyền ảo

Đạo diễn: Jee-woon Kim, Pil-sung Yim

Diễn viên: Duk-moon Choi, Gwi-hwa Choi, Ma Dong-seok

Điểm IMDb: 5.9/10

Mật Ngữ Diệt Vong – Doomsday Book

Doomsday Book là dòng phim kết hợp giữa khoa học viễn tưởng - zombie, từng thắng giải Phim xuất sắc nhất tại Liên Hoan Phim Fantasia năm 2012.

Trái ngược hẳn với những bộ phim zombie Hàn Quốc, Doomsday Book là một bộ phim mang yếu tố khoa học viễn tưởng độc đáo vào phim. Bộ phim kể về Seok Woo (do Ryu Seung-beom thủ vai) đã sử dụng sức mạnh siêu phàm mà mình có được để trừng trị đám nhóc dám cản trở việc yêu đương của mình.

Nhưng cũng cùng lúc đó, biến cố đã xảy ra với Trái đất khi thiên thạch rơi xuống, con người đều bị biến thành zombie, robot bắt đầu nhìn thấy được mọi thứ với cái nhìn huyền bí… tất cả đều khiến Seok Woo sợ hãi và hoang mang tột độ.

6. Vương Triều Xác Sống – Kingdom (2019)

Ngày phát hành: 25/01/2019

Quốc gia sản xuất: Hàn Quốc

Thời lượng: 2 mùa, 12 tập/50 phút 1 tập

Thể loại: Hành động, chính kịch, kinh dị

Đạo diễn: Kim Seong-hun

Diễn viên chính: Joo Ji-hoon, Ryu Seung-ryong, Bae Doo-na

Điểm IMDb: 8.4/10

Vương Triều Xác Sống – Kingdom

Kingdom được biết đến là một trong những tác phẩm phim truyền hình zombie thành công tại Hàn Quốc.

Phim lấy bối cảnh ở triều đại Joseon, nơi toàn bộ vương quốc bất ngờ bị tấn công bởi một bệnh dịch kỳ lạ. Vì một lý do bí ẩn mà Vua bỗng dưng biến thành xác sống khiến cho Đại thần và Vương hậu lên kế hoạch chiếm ngôi. Tuy nhiên, họ cần phải diệt trừ được thế tử Lee Chang. Lúc này thế tử vừa phải đối mặt với những kẻ thù có âm mưu chính trị, vừa phải tìm cách để cứu người dân của mình.

Đây là bộ phim được đánh giá cao bởi khán giả và các nhà phê bình phim, các fan của phim xác sống đừng bỏ lỡ!

7. Ga Seoul – Seoul Station (2016)

Năm công chiếu: 2016

Thể loại: Hoạt hình, Kinh dị

Độ dài: 100 phút

Đạo diễn: Yeon Sang-ho

Điểm IMDb: 6.1/10

Ga Seoul – Seoul Station (2016)

Bộ phim hoạt hình duy nhất trong danh sách này chính là Seoul Station và được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Bộ phim zombie Hàn Quốc này có nội dung vô cùng ý nghĩa, lấy bối cảnh tại một nhà ga Seoul.

Bộ phim kể về người đàn ông vô gia cư lang thang khắp nơi với vết thương ở cổ nhưng không ai hỏi han một lời hay quan tâm đến sự sống chết của ông. Cuối cùng, ông hóa thành zombie và lây lan dịch bệnh cho toàn người dân Seoul.

Cùng với đó, giữa đại dịch zombie, là cuộc hành trình đi tìm cô con gái Hye Sun đang bỏ trốn của một người cha. Phần lớn diễn biến của phim là công cuộc tìm kiếm nơi trú ẩn khi một loại virus lạ bắt đầu lan rộng khắp thành phố và gây ra "bão xác sống".

8. Zombie Đại Hạ Giá – The Odd Family: Zombie On Sale (2019)

Năm công chiếu: 2019

Thể loại: Hài, Kinh dị

Độ dài: 112 phút

Đạo diễn: Lee Min-jae

Diễn viên chính: Jung Jae-young, Kim Nam-gil, Uhm Ji-won, Lee Soo-kyung, Jung Ga-ram, Park In -hwan

Điểm IMDb: 6.5/10

Zombie Đại Hạ Giá – The Odd Family: Zombie On Sale

So với những bộ phim về đề tài zombie khác, Zombie Đại Hạ Giá mang một sắc thái hoàn toàn mới. Mạch phim nhẹ nhàng, đa phần là yếu tố hài hước, siêu nhây, pha một chút tình cảm gia đình. Bạn sẽ được chứng kiến một đàn zombie không hề đáng sợ. Cùng đó là hàng loạt tình tiết dở khóc dở cười cho khán giả.

Phim xoay quanh câu chuyện của gia đình của ông Park, cùng sống trong một ngôi làng xa xôi, vắng vẻ. Công việc của ông là sửa chữa máy móc. Trong một lần tình cờ ra ngoài, ông Park đã nhìn thấy một con zombie, thay vì sợ hãi thì ông lại bắt nó đem về nhà nuôi với ý định dùng nó để kiếm tiền.

9. Ngôi trường xác sống - All of Us Are Dead (2022)

Năm công chiếu: 2022

Thể loại: Kinh dị viễn tưởng, tận thế zombie

Độ dài: 53–72 phút/ tập (12 tập)

Đạo diễn: Lee Jae-kyoo, Kim Nam-su

Điểm IMDb: 7.5/10

Ngôi trường xác sống - All of us are dead (2022)

Ngôi trường xác sống được chuyển thể dựa trên bộ truyện webtoon 18+ nổi tiếng mang tên Now At Out School của tác giả Joo Dong Gun.

Nội dung của phim kể về những học sinh bị mắc kẹt trong một ngôi trường đang bị zombie tấn công, vì mạng sống của mình họ phải chiến đấu để thoát khỏi ngôi trường đầy virus này.

Bộ phim không đơn giản chỉ là việc đấu tranh với loại virus đầy nguy hiểm này mà còn là thử thách khi đối diện với sự đố kỵ và lòng tham vô đáy của con người.

TOP phim zombie xác sống gay cấn nhất của Mỹ

1. Vùng đất thây ma – Zombieland (2009)

Ngày phát hành: 25/09/2009

Quốc gia sản xuất: Mỹ

Thể loại: Hài hước, hành động

Thời lượng: 88 phút

Đạo diễn: Ruben Fleischer

Diễn viên chính: Emma Stone, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin, Woody Harrelson

Điểm IMDb: 7.6/10

Năm 2009, các phòng vé trên toàn thế giới bùng nổ với sự xuất hiện của bộ phim zombie đầy hài hước mang tên: Zombieland. Không chỉ gây ấn tượng với những “bí kíp” tiêu diệt zombie siêu “mãn nhãn” mà bộ phim còn mang lại những tràng cười sảng khoái nhờ vào cách dẫn chuyện hài hước và có duyên từ bộ tứ nhân vật chính.

Vùng đất thây ma – Zombieland

Hai tháng trôi qua kể từ khi một dịch bò điên phát triển thành thành "dịch người điên" và sau đó trở thành "dịch thây ma điên" tràn ngập nước Mỹ, biến mọi người thành những thây ma khát máu. Những người còn sống sót sau đại dịch này nhận ra rằng không nên ở gần nhau vì họ có thể bị chết bất cứ lúc nào.

Lúc này đây, một nhóm siêu đẳng 4 người “bất đắc dĩ” ra đời, họ là những người may mắn còn sống sót và đang có gắng xoay sở để ngăn cản cơn bão đại dịch xác sống này. Với các tính cách hoàn toàn trái ngược, người thì dũng cảm muốn tiêu diệt hết zombie, kẻ thì quá nhát gan đến độ tìm mọi cách để trốn chạy, nhưng họ đều có 1 điểm chung duy nhất là phải tìm cách sống sót.

2. Xác sống – The Walking Dead (2010)

Ngày phát hành: 31/10/2010

Quốc gia sản xuất: Mỹ

Thể loại: Hành động, kịch tính, mạo hiểm

Thời lượng: 44 phút/tập

Đạo diễn: Frank Darabont

Diễn viên chính: Norman Reedus, Danai Gurira, Melissa McBride, Andrew Lincoln

Điểm IMDb: 8.2/10

Bộ phim này được công chiếu vào đúng thời điểm Halloween của năm 2010 và được xây dựng dựa theo series truyện tranh cùng tên của 3 tác giả Charlie Adlard, Robert Kirkman và Tony Moore.

Nội dung phim kéo dài đến 10 năm đã đưa người xem đến với một tương lai giả định, khi mà con người phải gồng mình chống lại lực lượng thây ma khủng khiếp trên toàn thế giới. Phim đã đem lại những pha hành động kịch tính đến nghẹt thở cùng với những tình huống hấp dẫn, ly kỳ và giá trị nhân văn ý nghĩa qua mỗi mùa phim phát sóng.

Xác sống – The Walking Dead (2010)

3. Thế chiến Z – World War Z (2013)

Ngày phát hành: 21/06/2013

Quốc gia sản xuất: Mỹ

Thể loại: Kịch tính, hành động

Thời lượng: 123 phút

Đạo diễn: Marc Forster

Diễn viên chính: Brad Pitt, Daniella Kertesz, Mireille Enos

Điểm IMDb: 7/10

Thế chiến Z – World War Z

Thế chiến Z là bộ phim xuất sắc từng lọt vào top những bộ phim zombie đạt danh thu cao nhất mọi thời đại khi thu về 540 triệu USD. Phim đã đưa người xem đến với những ngày tháng kinh hoàng nhất của ngày tận thế khi xuất hiện một loại virus biến con người thành zombie khát máu, hung hãng.

Những người may mắn còn sống sót sẵn sàng giẫm đạp lên nhau để tồn tại trong ngày tàn của nhân loại...Họ phải chạy về một căn cứ quân sự để tập hợp lực lượng chống lại những chiếc thây ma di động hung hãn này.

Ngoài ra, bạn còn được theo dấu chân của một nhân viên Liên Hợp Quốc để thấy rõ được mức độ khủng khiếp và cách đối phó với lũ xác sống đáng sợ này ra sao.

4. Vùng đất dữ – Resident Evil (2002)

Năm phát hành: 2002

Quốc gia sản xuất: Mỹ

Thể loại: Kịch tính, kinh dị, hành động

Thời lượng: 100 phút

Đạo diễn: Paul W.S. Anderson

Diễn viên chính: Milla Jovovich, Michelle Rodriguez, Eric Mabius

Điểm IMDb: 6.7/10

Đây tiếp tục là bộ phim nổi tiếng xứng đáng lọt danh sách tổng hợp 15+ phim zombie hay nhất do Mỹ sản xuất. Với tất cả 6 phần phim của Vùng đất dữ, người xem sẽ được dõi theo nhân vật chính là Alice treena cùng cuộc hành trình khám phá bí mật về loại virus mang tên T-virus, nó đã làm hàng vạn người trên thế giới biến thành những thây ma vô hồn, khát máu và cuộc hành trình gian nan đi tìm thuốc giải.

Dù bộ phim đã lâu nhưng vẫn rất được khán giả khắp thế giới đón nhân bởi sự chăm chút trong từng khâu của bộ phim xác sống hấp dẫn này.

Vùng đất dữ – Resident Evil (2002)

5. Giữa bầy xác sống – Shaun Of The Dead (2004)

Ngày phát hành: 2004

Quốc gia sản xuất: Mỹ

Thể loại: kinh dị, hài hước

Thời lượng: 100 phút

Đạo diễn: Edgar Wright

Diễn viên chính: Nick Frost, Simon Pegg, Lucy Davis

Điểm IMDb: 7.9/10

Giải thưởng nổi bật: Giải thưởng Sao Thổ 2005 phim kinh dị hay nhất, giải thưởng Bram Stoker 2004 kịch bản phim kinh dị hay nhất, giải thưởng Golden Schmoes 2005 phim hài hay nhất

Giữa bầy xác sống – Shaun Of The Dead (2004)

Đây tiếp tục là một bộ phim hài về zombie thành công của Mỹ.

Shaun Of The Dead xoay quanh nhân vật chính là Shaun - một anh chàng thu ngân nhàm chán, bỗng chốc bị vướng vào đại dịch thây ma đang lan rộng với tốc độ chóng mặt. Trên hành trình tìm những người thân của mình, Shaun gặp Ed và có những trải nghiệm “khó đỡ” khi cố gắng sinh tồn giữa biển xác sống. Ngoài những pha hài hước đầy châm biếm, bộ phim zombie này còn được đánh giá cao bởi tính nhân văn về tình cảm gia đình và bạn bè được ẩn chứa trong đó.

6. Tình yêu Zombie – Warm Bodies (2013)

Ngày phát hành: 8/3/2013

Quốc gia sản xuất: Mỹ

Thể loại: kinh dị, lãng mạn

Thời lượng: 98 phút

Đạo diễn: Jonathan Levine

Diễn viên chính: Nicholas Hoult, Teresa Palmer

Điểm IMDb: 6.8/10

Bộ phim này có nội dung hoàn toàn mới lạ về đề tài Zombie, được xem như là “của hiếm” trong kho tàng phim zombie của toàn thế giới. Những xác sống trong phim có tình cảm, có thể nói được 1-2 chữ và trái tim họ dần đập trở lại. Họ có thể tự chữa bệnh và muốn hòa nhập với con người. Nhưng họ còn phải chống lại kẻ thù là những zombie xương xẩu chỉ muốn tiêu diệt loài người.

Tình yêu Zombie – Warm Bodies

Bộ phim dựa theo tiểu thuyết Warm bodies của tác giả Isaac Marion. Tình yêu zombie mở đầu với nhân vật chính là R (Nicholas Hoult) không biết vì sao mình trở thành zombie. Anh cùng các đồng bọn thường tấn công con người và ăn não để có ký ức của người đó, đồng thời không làm sản sinh thêm xác sống nữa.

Rồi anh ăn não của Perry Kelvin (Dave Franco), bạn trai của Julie (Teresa Palmer). Từ đây R có ký ức của Perry. Đúng lúc này nhóm của R tấn công Julie và anh cứu cô, đưa về nơi trú ẩn trên máy bay của mình. R muốn bảo vệ Julie và anh cũng chẳng hiểu sao mình lại làm thế.

7. I Am Legend - Tôi là huyền thoại (2007)

Thời gian ra mắt: 05/12/2007

Thể loại phim: hành động, kinh dị

Thời lượng: 104 phút

Quốc gia sản xuất: Mỹ

Đạo diễn: Francis La wrence

Diễn viên: Alice Braga, Will Smith, Willow Smith

Điểm IMDb: 7,2/10

Giải thưởng nổi bật : Giải Điện ảnh và Truyền hình của MTV cho Diễn viên xuất sắc nhất, Giải Sự lựa chọn của Giới trẻ cho Phim điện ảnh được yêu thích nhất thể loại Kinh dị,...

I Am Legend - Tôi là huyền thoại (2007)



Cũng lấy đề tài về phim zombie nhưng ở I Am Legend ta lại thấy nhiều những cảnh nội tâm nhân vật hơn là những cảnh hành động và bạo lực.

Nội dung phim vẫn xoay quanh đại dịch xác sống, nhưng trí thông minh của thây ma giờ đã được nâng cấp lên một tầm cao mới. Nhân vật chính của bộ phim là nhà khoa học Robert Neville (Will Smith), người đã mất đi cả gia đình bởi một chủng loại virus “thây ma” khiến toàn bộ nhân loại bị biến đổi thành sinh vật khát máu, hung tợn.

Vượt qua nỗi đau mất mát người thân, Robert Neville cùng những người bạn của mình đã chế tạo vắc-xin để loại bỏ virus ghê rợn đó.

Bộ phim có nhiều yếu tố bất ngờ nhưng chắc chắn sẽ khiến bạn cảm động với ý nghĩa nhân văn bên trong về tình bạn, đức hy sinh và niềm yêu cuộc sống.

Bên cạnh đó, diễn xuất hoàn hảo của Will Smith và con gái là Willow Smith chính là điểm sáng khiến bộ phim nhận được nhiều tình cảm từ khán giả lẫn giới phê bình.

16. Night of the living dead - Đêm của những xác chết (1968)

Ngày phát hành: 1 tháng 10, 1968 (Hoa Kỳ)

Đạo diễn: George A. Romero

Ngân sách: 114.000 USD

Phòng vé: 30 triệu USD

Tác giả kịch bản: George A. Romero, Jack Russo

Một bộ phim zombie của Mỹ được sản xuất năm 1968, được viết kịch bản và đạo diễn bởi George A.Romero. Ước tính kinh phí sản xuất của bộ phim trắng đen này chỉ khoảng 114000$ nhưng đã thu về được 42000000$ tiền vé. Nội dung xoay quanh câu chuyện diễn ra ở một vùng quê ở nông thôn yên bình Pennsylvania, bỗng trở nên hoảng loạn từ khi Sao Kim rơi xuống và mang theo dịch bệnh chết người.

Night of the living dead

Trên đây là danh sách tổng hợp 15+ phim zombie, xác sống hay nhất mọi thời đại. Hy vọng rằng bạn và người thân sẽ có thêm những giây phút giải trí thật thư giãn và thoải mái nhé!