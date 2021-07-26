Top 10+ phim siêu anh hùng hay nhất mọi thời đại, fan Marvel và DC đừng bỏ qua nhé!

Trong suốt gần 2 thập kỷ qua, hai ông lớn Marvel Studios và DC đều từng bước cạnh tranh nhau trên đường xây dựng nên vũ trụ điện ảnh cho các siêu anh hùng. Dưới đây là TOP những bộ phim ấn tượng nhất của 2 nhà DC và Marvel mà fan siêu anh hùng nhất định không thể bỏ lỡ nhé :

Diễn viên: Robert Downey Jr, Terrence Howard, Jeff Bridges, Shaun Toub, Gwyneth Paltrow,...

Điểm IMDb: 7.9/10

Giải thưởng: Giải Điện ảnh của MTV hạng mục Phim Điện ảnh hè hay nhất

Đây là bộ phim đầu tiên thuộc series "Vũ trụ Điện ảnh Marvel". Nội dung kể về nhân vật Tony Stark, là một tỷ phú kiêm kỹ sư thiên tài. Trong một lần bị bọn khủng bố bắt cóc và uy hiếp tạo ra một loại vũ khí hủy diệt cho chúng, Tony Stark đã bị thương nghiêm trọng ở phần ngực. Tuy nhiên, thay vì tạo ra vũ khí hủy diệt như chúng yêu cầu, anh đã tự tạo cho mình một bộ giáp sắt để chống lại chúng và tự mình thoát ra ngoài.

Kể từ đây, Tony Stark đã tự nâng cấp bộ giáp của mình trở nên lợi hàng và đáng gờm hơn rất nhiều lần, để bảo vệ bình an cho trái đất cùng với danh xưng Iron Man.

Iron Man - hình tượng anh hùng tượng đài của nhà Marvel

Ngay khi công chiếu, tác phẩm điện ảnh này đã thu về doanh số bán vé khổng lồ, và nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ phía công chúng. Sau thành công của phần 1, phần 2 và phần 3 được Marvel lần lượt cho ra rạp vào ngày 7/5/2010 và ngày 3/5/2013 và cũng đều đạt được những thành công vang dội. Viện phim Mỹ đã xếp Iron Man vào top 10 phim hay nhất 2008 và đồng thời phim cũng thu về 2 giải Oscar cho biên tập xuất sắc và hiệu ứng xuất sắc nhất.

Không chỉ thành công về mặt doanh số và càn quét các phòng vé với mỗi phần phim, Marvel đã thành công xây dựng một tượng đài siêu anh hùng trong vũ trụ điện ảnh của mình và cũng đem tên tuổi của nam diễn viên Robert Downey Jr gắn liền với câu nói nổi tiếng “I am Iron Man”.

2. Batman Begins (Người Dơi Xuất Hiện)

Ngày công chiếu: 15/6/2005

Thể loại: Phiêu lưu, Hành động

Đạo diễn: Christopher Nolan

Diễn viên: Christian Bale, Michael Caine, Liam Neeson, Katie Holmes, Gary Oldman, Cillian Murphy, Tom Wilkinson, Rutger Hauer,...

Thời lượng: 141 phút

Điểm IMDb: 8.2/10

Người Dơi Xuất Hiện là một siêu phẩm điện ảnh của Vũ trụ Điện ảnh DC. Nội dung kể về nguồn gốc của người dơi cùng hành trình trở thành Batman của Bruce Wayne. Ngay từ ngày bé, trong một lần Bruce Wayne vô tình ngã xuống một cái giếng cạn đầy dơi và từ đây, cậu mắc chứng sợ loài dơi. Sau khi cha mẹ qua đời, anh đã đi vòng quanh thế giới để tìm cách chống lại sự bất công, rồi trở lại Gotham và Batman.

Batman - siêu anh hùng huyền thoại của nhà DC

Phim được đánh giá cao nhờ những yếu tố hành động, kinh dị, phiêu lưu, kỹ xảo, hiệu ứng thực tế đã được nhà làm phim kết hợp rất tốt mà mang lại doanh thu cực khủng đồng thời cũng là sự ra đời của một nhân vật huyền thoại của nhà DC. Phần tiếp theo của bộ phim là The Dark Knight, ra mắt vào tháng 7 năm 2008 và The Dark Knight Rises ra mắt vào tháng 7 năm 2012.

3. Batman: The Dark Knight (Batman: Kỵ Sĩ Bóng Đêm)

Thể loại: Phiêu lưu, Hành động

Ngày công chiếu: 29/8/2008

Đạo diễn: Christopher Nolan

Diễn viên: Christian Bale, Michael Caine, Heath Ledger, Gary Oldman, Aaron Eckhart, Maggie Gyllenhaal,

Thời lượng: 152 phút

Điểm IMDb: 9.1/10

Batman: Kỵ Sĩ Bóng Đêm là phần tiếp theo của Người Dơi Xuất Hiện. Ngay khi công chiếu, phim đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của khán giả và trở thành một trong những tác phẩm điện ảnh hay nhất của thập niên 2000.

Xuyên suốt bộ phim là những cuộc đối đầu nghẹt thở của 2 đối thủ truyền kiếp giữa 2 phe thiện - ác là Batman và Joker.

Dự án điện ảnh hội tụ tất cả yếu tố để trở thành bom tấn của mọi thời đại, từ bối cảnh, âm thanh, ánh sáng, lời thoại cùng diễn xuất nhập vai ấn tượng của hai nam diễn viên chính là Christian Bale và Heath Ledger, tất cả đều hoàn hảo và chạm đến đỉnh cao nghệ thuật. Nhờ vậy mà bộ phim đạt điểm IMDb là 9.1/10 - một số điểm rất ấn tượng so với các bộ phim cùng thể loại.

Đối thủ truyền kiếp : Joker và Batman

4. The Avengers (Biệt Đội Siêu Anh Hùng)

Thể loại: Hành động

Ngày công chiếu: 27/4/2012

Đạo diễn: Joss Whedon

Diễn viên: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Tom Hiddleston, Clark Gregg, Cobie Smulders,..

Thời lượng: 142 phút

Điểm IMDb: 8,0/10

Đây là tác phẩm điện ảnh thứ sáu trong Marvel Cinematic Universe. Từ lúc vừa ra mắt công chúng, phim đã thiết lập các kỷ lục phòng vé và trở thành bộ phim có doanh thu mở màn ấn tượng nhất tại Bắc Mỹ khi cán mốc doanh thu 1 tỷ đô nhanh nhất trên toàn thế giới.Thời điểm đó, bộ phim Biệt đội siêu anh hùng còn được xếp vị trí thứ 3 trong danh sách những phim ăn khách nhất của điện ảnh Hoa Kỳ. Đây là 1 trong những bộ phim có những trận đấu mãn nhãn nhất của vũ trụ điện ảnh Marvel.

Nội dung câu chuyện bằng đầu bằng việc Loki - “vị thần lừa lọc” của xứ Asgard cùng với cây trượng gắn đá khối đá Tesseract quyền năng đã điều một đội quân hung hãn xâm lấn trái đất.

Chính vì vậy, Nick Fury - người điều hành tổ chức gìn giữ hòa bình S.H.I.E.L.D đã chiêu mộ các siêu anh hùng và tập hợp họ thành một đội gọi là "Biệt Đội Siêu Anh Hùng" để giải cứu thế giới khỏi nguy cơ bị hủy diệt. Sau sự thành công của phim, nhà sản xuất quyết định cho ra mắt thêm 3 phần là: "Avenger: Đế Chế Ultron, Avenger: Cuộc Chiến Vô Cực và Avenger: Hồi Kết" và đều tạo ra những cơn sốt trên toàn cầu.

5. Thor (Thần Sấm)

Thể loại: Hành động, Thần thoại

Ngày công chiếu: 29/4/2011

Đạo diễn: Kenneth Branagh

Diễn viên: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Anthony Hopkins, Stellan Skarsgård, Kat Dennings, Idris Elba

Thời lượng: 114 phút

Điểm IMDb: 7.0/10

Đây là phần thứ tư của series phim điện ảnh Marvel Cinematic Universe. Cốt truyện xoay quanh nhân vật Thor (Chris Hemsworth) – con trai của Odin (Anthony Hopkins) – vị vua xứ Asgard. Tưởng chừng chuẩn bị thừa kế ngai vàng, Thor liên tục bị gián đoạn bởi sự nổi loạn của bọn khổng lồ. Sau đó, Thor quyết định cùng với em trai mình là Loki, bộ ba chiến binh và người bạn thời thơ ấu đi tìm Jotunheim gây hấn với Laufey mặc cho cha anh ngăn cấm.

Phim có kỹ xảo công phu, nội dung ấn tượng cùng những pha hành động đầy gây cấn đã mang về doanh thu gấp 3 lần chi phí bỏ ra. Sau phần phim thành công ấn tượng này, Marvel tiếp tục cho ra rạp các phần tiếp theo của serie đình đám này là :"Thần Sấm, Thế Giới Bóng Tối và Tận Thế Ragnarok", tất cả đều tạo nên những cơn sốt ở các phòng vé khắp nơi trên thế giới.

Bên cạnh cốt truyện và bối cảnh thần thoại Bắc Âu cùng chuyện tình của một vị Thần Sấm và một cô gái loài người, thì câu chuyện tình cảm “yêu -ghét” giữa 2 anh em trai khác cha khác mẹ là Thor và Loki càng khiến cho câu chuyện thêm phần hấp dẫn hơn.



Thor (Thần Sấm) mở đầu cho loạt serie siêu ăn khách của Marvel

6. Guardians Of The Galaxy (Vệ Binh Dải Ngân Hà)

Thể loại: Hành động, Phiêu lưu

Ngày công chiếu: 1/8/2014

Đạo diễn: James Gunn

Diễn viên: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Lee Pace, Michael Rooker, Karen Gillan,...

Thời lượng: 122 phút

Điểm IMDb: 8,0/10

Bộ phim cho thấy Marvel có thể vượt ra khỏi những khuôn mẫu trước đó. Guardians lấy một nhóm nhân vật trong truyện tranh ít được biết đến và làm cho họ trở thành những anh hùng chính thống khi họ chiến đấu với những con quái vật ngoài hành tinh.

Nội dung chính của Guardians of the Galaxy nói về nhân vật Peter Quill đang trên đường chạy trốn vì ăn cắp một viên đá vô cực, sau đó tình cờ tạo thành liên minh phức tạp với một nhóm tội phạm ngoài Trái Đất, rồi tự gọi mình là vệ binh dải ngân hà.

Với kinh phí sản xuất chỉ khoảng 200 triệu $, các nhà làm phim đã thu về tới 773,3 triệu $ khi công chiếu trên toàn cầu. Trở thành bộ phim siêu anh hùng có doanh thu cao nhất của năm 2014.

Tổ hợp anh hùng lạ đời trong Vệ binh dải ngân hà

Guardians có tất cả mọi thứ mà một bộ phim Marvel nên có: những ca khúc tuyệt vời, một kịch bản vui nhộn, một phong cách hiệu ứng thị giác độc đáo, một nhóm các nhân vật phát triển hoàn chỉnh…

7. X-Men: Days Of Future Past (X-Men: Ngày Cũ Của Tương Lai)

Thể loại: Hành động, Giả tưởng

Ngày công chiếu: 23/5/2014

Đạo diễn: Bryan Singer

Diễn viên: Hugh Jackman, James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Halle Berry, Anna Paquin, Ellen Page, Peter Dinklage, Ian McKellen, Patrick Stewart

Thời lượng: 131 phút

Điểm IMDb: 7,9/10

X-Men: Ngày Cũ Của Tương Lai là phần phim tiếp theo của X-Men: The Last Stand. Bộ phim đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả ngay khi ra mắt và trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ 6 trong năm 2014.

Nội dung phần phim này xoay quanh nhân vật Wolverine khi anh du hành ngược thời gian về năm 1973 để thay đổi quá khứ, nhằm ngăn chặn một sự kiện kinh khủng xảy ra dẫn đến sự diệt vong cho các dị nhân và cả người thường trong tương lai.

X-Men: Ngày Cũ Của Tương Lai đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả ngay khi ra mắt và trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ 6 trong năm 2014

8. Captain America: Civil War (Captain America: Nội Chiến Siêu Anh Hùng)

Thể loại: Siêu anh hùng, Hành động

Ngày công chiếu: 12/4/2016

Đạo diễn: Anthony Russo Joe Russo

Diễn viên: Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Anthony Mackie, Don Cheadle, Jeremy Renner, Chadwick Boseman, Paul Bettany, Elizabeth Olsen,....

Thời lượng: 147 phút

Điểm IMDb: 7,8/10

Đây là phần tiếp theo của "Captain America: Kẻ Thù Đầu Tiên, và Captain America 2: Chiến Binh Mùa đông" cũng là phần thứ 13 của Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Thành phố đã chịu những thiệt hại nặng nề sau trận chiến của các Avengers, Chính phủ cũng quyết định ký một hiệp định Sokovia để theo dõi và điều chỉnh hoạt động của tất cả siêu anh hùng.

Sự xuất hiện của hiệp định này mắc phải hai luồng ý kiến trái chiều giữa các siêu anh hùng, gây ra nhiều mâu thuẫn giữa các siêu anh hùng và chia nội bộ phim thành 2 phe : Team Iron Man và Team Captain America.

Captain America: Civil War mang đến cho chúng ta một cái nhìn hoàn toàn khác về dòng phim siêu anh hùng Marvel bởi yếu tố cốt truyện đã được chăm chút rất nhiều. Sự logic trong kịch bản phim cũng đã được nâng cao hơn khiến cho bộ phim không còn là dạng phim siêu anh hùng đại trà, câu khách nhờ kỹ xảo, hành động nữa mà cốt truyện của phim thậm chí còn có thể làm hài lòng ngay cả những khán giả khó tính nhất.

Với doanh thu cao ngất ngưởng, Captain America: Civil War đã trở thành phim điện ảnh có doanh thu cao nhất năm 2016. Bộ phim đã từng là chủ đề thảo luận của các fan Marvel suốt một thời gian, khi mọi người ai ai cũng thi nhau chọn team cho mình.

9. Captain Marvel (Đại Úy Marvel)

Thể loại: Siêu anh hùng, Hành động

Ngày công chiếu: 8/3/2019

Đạo diễn : Anna Boden Ryan Fleck

Diễn viên: Brie Larson, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Lee Pace, Lashana Lynch, Gemma Chan, Annette Bening, Clark Gregg

Thời lượng: 124 phút

Điểm IMDb: 6,9/10

Đại Úy Marvel là phần thứ 21 của series Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Bối cảnh của phim diễn ra vào năm 1995, nói về hành trình trở thành siêu anh hùng mạnh mẽ nhất vũ trụ của Carol Danvers. Đây là phim siêu anh hùng đầu tiên có nhân vật chính là nữ tên Carol Danvers, một cựu phi công của lực lượng không quân.

Sau khi bị tai nạn máy bay, cô được người Kree đưa đến hành tinh của họ cứu chữa, DNA của Carol đã tiếp xúc với DNA của người Kree, làm cho nó biến đổi và trở nên có siêu năng lực, cũng vì điều này mà cô đã mất đi kí ức của mình. Hành trình tìm lại ký ức và bảo vệ thế giới của Carol cũng bắt đầu từ đây.

10. Spider-Man: Homecoming (Người Nhện: Trở Về Nhà)

Thể loại: Siêu anh hùng

Ngày công chiếu: 7/7/2017

Đạo diễn: Jon Watts

Diễn viên: Tom Holland, Michael Keaton, Jon Favreau, Zendaya, Donald Glover, Tyne Daly, Marisa Tomei, Robert Downey Jr.

Thời lượng: 133 phút

Điểm IMDb: 7,4/10

Spider-Man: Homecoming (Người Nhện: Trở Về Nhà) là phần thứ 16 của Vũ trụ Điện ảnh Marvel, Peter Parker sau khi tham gia vào cuộc chiến nội bộ trong Captain America

Đây là phần thứ 16 của Vũ trụ Điện ảnh Marvel, Peter Parker sau khi tham gia vào cuộc chiến nội bộ trong Captain America: Nội Chiến Siêu Anh Hùng đã quay trở về nhà để tiếp tục việc học của mình vì Stark cho rằng cậu chưa sẵn sàng để có thể trở thành một thành viên của Avengers. Tuy nhiên, chàng thiếu niên 15 tuổi vẫn có thể thực hiện ước mơ của mình nhờ vào bộ giáp của Iron Man tặng.

Sau khi tham gia vào cuộc chiến chống lại Toomes và chiến thắng, anh được Stark mời vào Biệt Đội Báo Thù nhưng đã từ chối. Kể từ khi Người Nhện: Trở Về Nhà đạt được nhiều thành công thì Điện ảnh Marvel lại cho ra mắt phần tiếp theo mang tên Người Nhện Xa Nhà vào năm 2019 và phim này cũng thu về doanh số đáng ngưỡng mộ.

11. Shazam! (Siêu Anh Hùng Shazam)

Thể loại: Siêu anh hùng

Ngày công chiếu: 5/4/2019

Đạo diễn: David F. Sandberg

Diễn viên: Zachary Levi, Mark Strong, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Adam Brody, Djimon Hounsou

Thời lượng: 132 phút

Điểm IMDb: 7,1/10

Shazam! (Siêu Anh Hùng Shazam) xoay quanh Billy Batson - một cậu nhóc 14 tuổi mồ côi cha mẹ

Đây là tác phẩm điện ảnh kể về siêu anh hùng ấn tượng của Vũ trụ Điện ảnh DC với hình tượng một siêu anh hùng trưởng thành nhưng tâm hồn vẫn là một đứa trẻ cùng những tình huống khiến khán giả cười ra nước mắt.

Nội dung phim xoay quanh nhân vật Bill Batson (Angel) – cậu bé mồ côi 14 tuổi, trong 1 lần vô tình lạc vào nơi ở của một pháp sư cổ đại và được vị pháp sư hùng mạnh này chọn là người kế nhiệm mới để bảo vệ thế giới.

12. Black Panther - Chiến binh báo đen (2018)

Thể loại: Siêu anh hùng, thần thoại

Ngày công chiếu: 29/01/2018

Đạo diễn: Ryan Coogler

Diễn viên: Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Danai Gurira,...

Thời lượng: 134 phút

Điểm IMDb: 7,4/10

Black Panther - Wakanda forever!

Black Panther là tác phẩm tiếp theo của nhà Marvel và là phần phim đầu tiên nói về siêu anh hùng gốc Phi với màn debut đầy ấn tượng trong Civil War.

Black Panther đã chạm mốc doanh thu 1 tỷ 348 triệu USD trên toàn cầu, một con số vô cùng ấn tượng. Bộ phim cũng phá vỡ nhiều kỷ lục của dòng phim siêu anh hùng trước đó, chẳng hạn như phim siêu anh hùng có lượng vé đặt trước nhiều nhất, phim Marvel bán được nhiều vé cho suất chiếu định dạng IMAX nhất… Bộ phim được cho là nội dung cốt truyện hấp dẫn, nhân vật được xây dựng tâm lí hợp lí. Sử thi xứ Wakanda cũng đã mang về cho Marvel Studio 3 tượng vàng Oscar nhờ vào khâu sản xuất xuất sắc.

Phim lấy bối cảnh sau Civil War của Marvel một vài tháng, khi T’Challa trở về quê hương Wakanda để thừa kế ngai vàng sau cái chết của cha mình. Theo phong tục ở đây, anh sẽ bị tước bỏ sức mạnh của Black Panther đang mang trong người để bình đẳng tiếp nhận sự khiêu chiến từ 5 bộ lạc và những hoàng thân quốc thích của mình.

Với khả năng vượt trội, T’Challa đã trở thành tân quốc vương của Wakanda và phim xoay quanh sự trưởng thành trong vai trò mới này của chàng chiến binh báo đen. Đất nước mà anh cai trị là một quốc gia phát triển vượt bậc hơn bất cứ quốc gia nào trên trái đất nhưng lại ẩn mình dưới vỏ bọc của một đất nước nghèo nàn, thuộc thế giới thứ 3.

13. Avengers: Endgame (Avengers: Hồi Kết)

Thể loại: Siêu anh hùng, Hành động, Phiêu lưu

Ngày công chiếu: 26/4/2019

Đạo diễn: Anthony Russo Joe Russo

Diễn viên: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Paul Rudd,...

Thời lượng: 181 phút

Avengers: Endgame chắc chắn là một bộ phim để lại dấu ấn nổi bật nhất của làng điện ảnh thế giới năm 2019. Giống như tựa phim, Avengers Endgame, chính là đoạn kết bi tráng của chặng đường vinh quang trong Giai đoạn 3 mà vũ trụ Marvel đã đi hơn 10 năm qua cùng với phần kết của nhiều siêu anh hùng tượng đài.

Thành công của phim đã phá vỡ nhiều kỷ lục phòng vé trước đó và trở thành phim có doanh thu cao nhất năm 2019, đồng thời là phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Sau Cuộc Chiến Vô Cực, những thành viên may mắn sống sót của nhóm Avengers và các đồng minh của họ đã hợp tác với nhau để đảo ngược những thiệt hại do Thanos gây ra và đem 1 nửa người trên thế giới được trở về.

Sau Cuộc Chiến Vô Cực, những thành viên may mắn sống sót của nhóm Avengers và các đồng minh của họ đã hợp tác với nhau để đảo ngược những thiệt hại do Thanos gây ra

Bộ phim đã làm tốt tất cả những yếu tố cần thiết,không chỉ với một bộ phim siêu anh hùng mà còn là một tác phẩm điện ảnh, kĩ xảo hoành tráng, cốt truyện hấp dẫn với sự đan xen của những phân đoạn trầm lắng và cao trào, tâm lí nhân vật được xây dựng đầy chiều sâu đủ sức lấy đi nước mắt của người xem và dĩ nhiên không thể không kể đến 30 phút bi tráng cuối phim với sự hào hùng được đẩy lên mức cao nhất.

Có thể nói, Avengers : Endgame chính là cái kết bi tráng nhất, hào hùng và cảm động nhất cho giai đoạn 3 của Vũ trụ điện ảnh siêu anh hùng Marvel.

Trên đây là top 10+ phim siêu anh hùng hay nhất của nhà Marvel và DC, nếu là fan cứng của dòng phim này thì bạn nhất định đừng bỏ lỡ nhé !!!